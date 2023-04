FC Bayern München: Thomas Tuchel erklärt Bankplatz für Thomas Müller

Thomas Tuchel hat sich vor dem Duell des FC Bayern München gegen Manchester City in der Champions League gegen Thomas Müller entschieden. Der Angreifer sitzt im Etihad erstmal nur auf der Bank. Bei Amazon Prime hat der Trainer seine Entscheidung nun erklärt.

"Wir wollten Läufer und schnelle Dribbler und wendige Spieler, die auf Distanz schnell sind", sagte Tuchel: "Ich liebe Thomas, aber das ist kein Thomas-Müller-Spiel."

Damit bezog sich der 49-Jährige darauf, dass die Bayern gegen Manchester City nicht allzu lange in die Situationen kommen werden, in denen sie sich lange im letzten Drittel aufhalten werden. Deshalb sei die Entscheidung gegen ihn gefallen. Auch Sadio Mané sitzt erstmal auf der Bank. Was "eine harte Entscheidung" sei, wie Tuchel sagte. Insbesondere deshalb, weil der Senegalese das grundsätzlich verlangte Profil mitbringe.

"Ich denke, wir haben Schnelligkeit vorne, haben Speed und versuchen natürlich den Ball in die offensive Reihe zu bringen und dann schauen wir mal, ob wir unsere Schnelligkeit da ausspielen können", erklärte auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic.