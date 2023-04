FC Bayern: Fans protestieren in Manchester mit Banner gegen die Glazers und den City-Scheich

Anhänger des FC Bayern München haben während des Champions-League-Spiels bei Manchester City gegen die Eigentümer der beiden Premier-League-Klubs aus Manchester, City und United, protestiert. "Glazers, Sheikh Mansour, All Autocrats Out" und "Football Belongs To The People" stand auf zwei Bannern, welche die FCB-Fans in die Höhe hielten.

Mit dem Ergebnis von 3:0 - so endete die Partie auch - im Rücken jubelten die Fans von Manchester City im Anschluss provokant in Richtung der Bayern-Fans.

Manchester United ist im Privateigentum der Glazer-Familie. Die Söhne des 2014 verstorbenen Malcolm Glazer - er begann 2003, Anteile an Manchester United zu kaufen - , Joel, Avram und Bryan, sitzen im Vorstand des Vereins.

Mehrheitseigentümer von Manchester City ist die in Dubai ansässige City Football Group. Deren Chef ist Scheich Mansour bin Zayed Al Nahya, ein Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi. Sein Vermögen wird auf 17,2 Milliarden Euro geschätzt.