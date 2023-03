BVB-Noten: Offensive und Bellingham schwach! Guerreiro kann sich neuen Vertrag abschminken

Borussia Dortmund hat den Einzug in das Viertelfinale der Champions League verpasst. Der BVB verlor verdient mit 0:2 (0:1) gegen den FC Chelsea. Die Gewinner, Verlierer und die schwarz-gelben Noten nach der Pleite.

© getty

Gewinner des Spiels: Kai Havertz (FC Chelsea)

Von Graham Potter wie so häufig als Mittelstürmer eingesetzt, zeigte Havertz eine überragende Leistung. Die BVB-Abwehr bekam den Nationalspieler besonders in den ersten 45 Minuten zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Immer wieder setzte er seine Mitspieler überragend in Szene - so auch beim 1:0 für die Blues, als er Vorlagengeber Ben Chilwell per Hacke bediente. In der 38. Minute verhinderte eine knappe Abseitsstellung, dass er vorerst nicht selbst auf der Anzeigetafel auftauchte. Behielt bei seinem zweiten Versuch vom Punkt aber die Nerven, obwohl er kurz zuvor den Pfosten traf (53.).