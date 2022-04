FC Bayern München - Kommentierende Analyse zum CL-Aus: Verdacht der Schönrednerei

Der FC Bayern München ist im Champions-League-Viertelfinale am nominell schwächeren FC Villarreal gescheitert. Eine Überraschung, die sich aber etwas angedeutet hatte - und bei Trainer Julian Nagelsmann zum Verdacht der Schönrednerei führte. Eine kommentierende Analyse.

Julian Nagelsmann hatte am späten Dienstagabend zwischen dem Abpfiff und dem Beginn der Pressekonferenz immerhin ein bisschen Zeit, um über das vorangegangene Spiel und das damit einhergehende Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale nachzudenken und sich seine Erklärungen zurechtzulegen.

So viel Zeit, dass sich die siegreichen Villarreal-Spieler währenddessen gleich zweimal von ihren gelben Fans im Oberrang feiern lassen konnten - unterbrochen von einem kurzen Kabinenbesuch. So viel Zeit auch, dass Raul Albiol noch einmal alleine mit seiner Spieler-des-Spiels-Trophäe zu den Fans laufen und außerdem selbst eine kleine Pressekonferenz abhalten konnte.

Dann, rund eine Stunde nach Abpfiff, erschien schließlich Nagelsmann. Er schaute ausgesprochen grimmig, wirkte aber gefasst. "Ich glaube, dass wir im Hinspiel das Duell verloren haben", erklärte er. "Wenn man unser Auftreten heute sieht - taktisch gut by the way, defensiv wie offensiv - dann rückt das das Hinspiel nochmal in ein schlechteres Licht." Wenig später sagte er noch, dass er die Leistung seiner Mannschaft "sehr gut" fand.

Diese Aussage rückte - by the way - wahlweise das aktuelle Anspruchsdenken oder den Realitätssinn Nagelsmanns in ein schlechtes Licht, man durfte durchaus den Verdacht der Schönrednerei äußern. Tatsächlich war der FC Bayern anders als bei der zu niedrigen Hinspiel-Niederlage diesmal sehr überlegen. Sehr gut war er aber nicht.

© getty Weckte den Verdacht der Schönrednerei: Julian Nagelsmann.

FC Bayern erneut mit schwachem xG-Wert

Das bestätigen schon die sogenannten Expected Goals, also die statistisch zu erwartenden Treffer aus den Torchancen einer Mannschaft. Der xG-Wert des FC Bayern lag bei 1,58, schlechter war er seit der Winterpause nur beim verkorksten Hinspiel (1,23) sowie beim 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg am Samstag (1,29).

Der FC Bayern dominierte das Spiel gegen Villarreal von Beginn an, fand aber kaum spielerische Mittel gegen den extrem tief stehenden Gegner - seineszeichens übrigens keine Übermannschaft: Villarreal ist aktuell Siebter der Primera Divison und qualifizierte sich überhaupt nur über die Europa League für die Champions League.

In Ermangelung anderer Ideen schlugen die Münchner zahlreiche Hereingaben in den gegnerischen Strafraum. 39:2 lautete das Flanken-Verhältnis am Ende, Gefahr resultierte aus den zahlreichen Versuchen nur selten. Für vereinzelte Überraschungsmomente im Spiel des FC Bayern sorgte der quirlige Kingsley Coman mit seinen Dribblings. Zielstrebige Kombinationen vor dem gegnerischen Tor waren unterdessen Mangelware, eine Ausnahme bildete Robert Lewandowskis zwischenzeitliches 1:0.

Danach gab es noch eine Topchance von Müller, wirklich Zwingendes war ansonsten nicht dabei. Der FC Bayern schloss zwar 23-mal ab, oft aber aus der Distanz und ungefährlich. Aufs Tor kamen nur vier Schüsse. Trotz aller Überlegenheit war von der aus der Hinrunde bekannten spielerischen Leichtigkeit und Struktur erneut wenig zu sehen.

Noten: Bayerns Anführer überzeugt nur im Beschweren © getty 1/15 Der FC Bayern München ist durch das 1:1 im Viertelfinalrückspiel gegen den FC Villarreal aus der Champions League ausgeschieden. Ein Einwechselspieler steht beim Gegentor im Fokus. Die Noten zum Spiel. © imago 2/15 MANUEL NEUER: Hatte zwischendurch so wenig zu tun, dass er die Fans hinter seinem Kasten zu noch lauterer Unterstützung animierte. Souverän beim Abfangen tiefer Bälle und dazu ein starker, vertikaler Pass auf Sane (39.). Note 3,5. © getty 3/15 BENJAMIN PAVARD: Eigentlich sehr stabil. Wenig gefordert, gewann aber JEDES seiner fünf Duelle. Überzeugte zudem mit seiner starken Passquote (86 Prozent). Vorm Gegentor wurde seine Flanke abgewehrt. Note 3,5. © imago 4/15 DAYOT UPAMECANO: Nervöser Start des Franzosen, der in der 10. Minute völlig unnötig eine Kerze im eigenen Strafraum schlug und dann nicht richtig klärte. Fing und steigerte sich im Anschluss aber. Note 4. © getty 5/15 LUCAS HERNANDEZ: Verkappter Spielmacher auf der linken Seite der Dreierkette, schob immer wieder hoch nach vorne, um die Offensive zu unterstützen. Meist aber zu unpräzise. Musste kurz vor dem Ausgleich für Davies runter. Note 3,5. © imago 6/15 LEROY SANE: Gegenüber dem Augsburg-Spiel deutlich verbessert. Arbeitete gut nach hinten mit, schlug gute Flanken auf Lewandowski und Müller. Insgesamt aber nicht effektiv genug. Lief beim Gegentor hinterher. Note 4. © imago 7/15 JOSHUA KIMMICH: Wie schon in den Spielen zuvor lief auch gegen Villarreal vieles an ihm vorbei. Ging immerhin als Anführer voran und geigte Schiedsrichter Vincic bezüglich des Zeitspiels der Spanier deutlich seine Meinung. Note 4,5. © getty 8/15 LEON GORETZKA: Brachte die zuletzt so vermisste Power und Dynamik zurück ins Bayern-Spiel. Warf sich mit allem rein, was er hatte. Lief in der Defensive viele Löcher zu, dazu einige gute Momente in der Offensive. Note 3,5. © getty 9/15 KINGSLEY COMAN: Bewies einmal mehr, warum er für den FC Bayern unverzichtbar ist. Zog immer wieder das Tempo an, ging in unzählige Dribblings und spielte Gegenspieler Foyth schwindelig. Mit einem Ballgewinn entscheidend am 1:0 beteiligt. Note 3. © imago 10/15 JAMAL MUSIALA: Neben Coman auffälligste Offensivkraft. War zwischen den Linien kaum zu greifen, dribbelte sich mit einigen Haken zu ein paar Torchancen. Im Abschluss aber nicht konzentriert genug. Note 4. © getty 11/15 THOMAS MÜLLER: Machte Meter ohne Ende, lief die gegnerische Abwehrkette an wie ein Wahnsinniger. Toller Steckpass auf Lewandowski vor dem 1:0, ansonsten wenig zu sehen. Bekam beim Gegentor keinen Druck auf den Ball. Note 4,5. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Erinnerte an Roy Makaay! Fiel bis zum Führungstreffer (52.) eigentlich nur durch plumpe Offensiv-Fouls auf, dann aber wie einst der Niederländer entscheidend und eiskalt zur Stelle. Note 3,5. 13/15 SERGE GNABRY: Kam für Musiala, brachte keinen Extra-Schwung mehr. Keine Bewertung. © imago 14/15 ALPHONSO DAVIES: Kam kurz vor dem Gegentor für Hernandez. Hob beim Gegentor das Abseits auf. Keine Bewertung. 15/15 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Konnte nach dem Ausgleich auch nicht mehr die Bayern am Leben halten. Keine Bewertung.

FC Bayern: Nagelsmann-Peak in der Hinrunde

Der Leistungsabfall des FC Bayern seit der Winterpause hat bei Nagelsmann zuletzt zu einer inflationären Verwendung des Wortes "Peak" geführt. Regelmäßig ging es ihm bei seinen Ausführungen darum, dass etliche seiner Spieler aktuell nicht auf ihrem "Peak" seien. Also weg von ihrer Bestform, wie man vor der Einführung englischer Begriffe in die Fußball-Fachsprache gesagt hätte. Ihren bisherigen Nagelsmann-Peak erreichte die Mannschaft irgendwann in der Hinrunde.

Testete der Trainer beim bisher wichtigsten Saisonspiel gegen Villarreal ein neues 3-2-3-2-System, sah man damals ein funktionierendes Gebilde mit einer klaren taktischen Handschrift. Das Erfolgsrezept: Aus einer asymmetrischen Abwehr-Dreieinhalberkette stieß Alphonso Davies auf seiner linken Seite nach vorne und drängte Leroy Sane in den Halbraum, wo er wochenlang fantastisch spielte.

Zur Winterpause fiel Davies mit einer Herzmuskelentzündung aus, Sane verlor gleichzeitig wie aus dem Nichts seine Form. Womöglich hatte zweiteres auch mit ersterem zu tun.

FC Bayern: Ausscheiden hat sich etwas angedeutet

Sane kommt mittlerweile über rechts, von wo aus er gegen Villarreal kaum für Gefahr sorgte. Er war deutlich inaktiver als sein Pendant auf Links Coman. Der erst kürzlich genesene Davies kam wenige Minuten vor Schluss in Spiel, hatte aber noch genug Zeit, um beim entscheidenden 1:1 das Abseits aufzuheben. Dass sich die Mannschaft bei diesem Spielstand und dieser Spielzeit dermaßen offen präsentierte, war zumindest fahrlässig.

In der Hinrunde stand Davies sinnbildlich für den zu diesem frühen Zeitpunkt durchaus überraschenden Nagelsmann-Peak, nun für das Ausscheiden. Es enttäuschten aber auch andere arrivierte Kräfte: Joshua Kimmich ließ im Zentrum seine gewohnte Präsenz vermissen und lieferte darüber hinaus schwache Standards. Thomas Müller und Robert Lewandowski fanden wie zuletzt so oft wenig Bindung zum Spiel.

Die erste Alternative für die Offensive Serge Gnabry sucht unterdessen ebenfalls schon seit Wochen seine Form. Dass ihn Nagelsmann erst in der 82. Minute einwechselte, lässt tief blicken. Dass dies überhaupt des Trainers erster Wechsel des Spiel war, ebenfalls. Dieser Umstand spricht nämlich nicht wirklich für Nagelsmanns Zufriedenheit mit der qualitativen Kadertiefe und auch nicht für einen ernstzunehmenden Konkurrenzkampf.

In der Meisterschaft ist der FC Bayern zwar noch auf Titelkurs, in beiden Cup-Wettbewerben ist er nun aber ausgeschieden. Kam das 0:5-Debakel in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach im Herbst noch halbwegs überraschend, hatte sich das Aus gegen das ebenfalls nominell deutliche schwächere Villarreal zumindest etwas angedeutet.