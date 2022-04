FC Bayern München - FC Augsburg 1:0: Lewandowski-Elfer erlöst erneut maue Bayern

Der FC Bayern München hat den Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund am 29. Spieltag der Bundesliga wieder auf neun Punkte ausgebaut. Gegen den FC Augsburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena mit 1:0 (0:0) durch. Robert Lewandowski (82.) sorgte per Handelfmeter für das späte Tor des Tages.

Die Bayern taten sich gegen den FC Augsburg aber lange schwer, das 0:1 beim FC Villarreal in der Champions League schien ihnen nachzuhängen. Wie in der Königsklasse gelang den Münchnern in der ersten Halbzeit kein einziger Torschuss, sie wrikten lange fahrig und spielten mau. Unterm Strich war der Sieg aber dank einer kleinen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient.

Auf die Frage bei Sky, ob die Bayern in der ersten Halbzeit blockiert gewesen wären, sagte Bayern Münchens Mittelfeldspieler Leon Goretzka: "Blockade ist übertrieben. Wir haben keine gute 1. Halbzeit gespielt. Die Intensität hat gefehlt, sind schlecht ins Spiel gekommen. Am Ende geht es aber darum zu gewinnen." Mit Blick auf das Champions-League-Rückspiel am Dienstag gegen den FC Villarreal in München sagte Goretzka: "Wir werden uns am Dienstag steigern müssen. Das werden wir auch tun."

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl hatte sich während des Spiels noch aufgeregt wegen der Elfmetersentscheidung - Reece Oxford hatte den Ball unglücklich an die Hand bekommen - nach Ansicht der TV-Bilder sagte er: "Den kann er schon geben.". Ansonsten meinte Weinzierl: "Es war ein super Auswärtsspiel. Wir hätten etwas verdient gehabt. Es ist bitter in der 80. Minute gegen Bayern so zu verlieren, wenn du so viel Aufwand betreibst."

FC Bayern - FC Augsburg: Die Analyse

Ausgeglichene erste Hälfte, ohne große Chancen und Aufreger. Augsburg startete in einem 4-4-2, presste hoch und stellte den FC Bayern (wie zuletzt in einem 4-2-3-1-System) damit teilweise vor große Probleme. Die Gäste störten früh, profitierten aber auch von haarsträubenden Ballverlusten der Münchener.

Die Abstimmung in der Defensive des Rekordmeisters passte erneut nicht. Bayern ließ den Gästen viel zu viel Platz, immer wieder klafften riesige Löcher zwischen Abwehr und Mittelfeld. Augsburg spielte viel über links und war mit schnellen Kontern die gefährlichere und bessere Mannschaft, machte aber zu wenig aus den gebotenen Möglichkeiten.

Bayern zwar mit mehr Ballbesitz, aber insgesamt fahrig, ohne Tempo und zielgerichtete Angriffe. Bezeichnend: Einen Schuss auf das Tor gab es nicht. Neuer hatte sogar mehr Ballkontakte als Lewandowski.

Nagelsmann reagierte in der Pause, brachte Musiala für Gnabry, später auch Davies und Coman. Bayern in der Folge offensiver und zielstrebiger, setzte Augsburg deutlich mehr unter Druck. Die Gäste positionierten sich etwas tiefer, blieben bei ihren Kontern aber weiter gefährlich. Das Spiel verlagerte sich mehr und mehr in Richtung des FCA, der sich letzendlich nicht mehr aus der Umklammerung der Münchener befreien konnte und per Elfmeter das entscheidende Gegentor kassierte.

Bayern-Noten: Desolates Duo und eine Konstante © imago images 1/17 Der FC Bayern erkämpft sich gegen den FC Augsburg einen 1:0-Sieg und macht dabei auch keine Wechselfehler. Der beste FCB-Spieler kam von der Bank. Die Noten der Münchner Akteure.. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Wenn es nur um Bälle auf sein Tor ginge, wäre er beschäftigungslos gewesen. Musste aber auf der Hut sein, weil Augsburg vor der Pause große Freiheiten bekam. Nach der Pause einmal richtig geprüft, sonst ruhiges Spiel. Note 3,5. © imago images 3/17 BENJAMIN PAVARD: Flanke in der 46. Minute (!) zur ersten Bayern-Chance überhaupt. Später auch gute Flanke für Müller. Hatte das Problem, dass ihm bei den Ausflügen Sane hier und da die Absicherung verweigerte und er so weite Wege gehen musste. Note 3. © imago images 4/17 TANGUY NIANZOU: Nach dem doch sehr ordentlichen Auftritt in Freiburg diesmal mit Problemen in der Anfangsphase und mit einem haarsträubenden Pass in der 12., der ohne Folgen blieb. Danach aufgeräumter und ordentlich in Laufduellen. Note 4. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Die Tendenz ist klar – Upamecano hat das Risiko aus seinem Spiel verabschiedet. Konzentriert, vor allem in der 12. Minute, als er nach Nianzous krassen Fehlpass in höchster Not klären musste. Die meisten Ballkontakte beim FCB. Note 3. © imago images 6/17 OMAR RICHARDS: Deutliche Unsicherheiten in der Anfangsphase. Augsburg lief ihn auch über Caligiuri auffällig an, um Fehler zu provozieren. Danach sicherer und durchaus mit der Idee, offensiv zu helfen. Gelang ihm bedingt, nach 57 Minuten runter. Note 4. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Wie immer Bayerns Lichtmaschine im Zentrum mit großem Einfluss, aber so richtig ging er erst auf, als Sabitzer für Goretzka kam und dann auch mehr Zugriff in die Offensive hatte. Dann auch gute Chancen wie in der 63. Note 3. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Ging mit fehlender Spielpraxis und einem Cut am Auge ins Spiel. Man merkte ihm vor allem Ersteres an: Das Geschehen ging an ihm vorbei, wenig Ballaktionen, keine Torschussbeteiligung. Wie abgesprochen ausgewechselt. Note 4,5. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Nach seinem starken Joker-Einsatz in Freiburg bekam er in Villarreal und gegen Augsburg die Startelf-Chance, war aber wie schon unter der Woche überhaupt kein Faktor im Offensivspiel. Kam nicht ein Mal durch, zur Pause raus. Note 5. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Es sind nicht die Wochen der bayerischen Offensiven im Zentrum. Die Gegner machen dicht, die Außen finden u.a. auch Müller nicht. Nach Musialas Einwechslung wich Müller vermehrt auf die rechte Seite aus. Da besser. Note 4. © getty 11/17 LEROY SANE: Erneut eine Vorstellung, die an Zeiten erinnert, die ihm viel Kritik und gar Pfiffe einbrachte. Die gab es diesmal nicht, aber Sane ließ in Sachen Laufarbeit, Kreativität und Genauigkeit viel vermissen. Nach 65 Minuten war Schluss. Note 5. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Beschwerte sich nach einer halben Stunde, weil er keine Bälle bekam und hatte zur Pause weniger Ballaktionen als Neuer (22:19). Direkt nach Wiederanpfiff traf er per Kopf den Pfosten. Dann vom Punkt (82.) das Tor. Note 3,5. © imago images 13/17 JAMAL MUSIALA: Kam zur Pause für Gnabry und rückte ins Zentrum – dort im engen Raum aufgrund seiner Ballsicherheit etwas wirkungsvoller als Müller, der auf die rechte Seite auswich und gut mit Müller harmonierte. Ein Modell für die Zukunft? Note 3. © imago images 14/17 MARCEL SABITZER: Übernahm die Rolle von Goretzka im Zentrum. Seine Hereinnahme hatte einen positiven Einfluss auf Kimmich, der nun eine zuverlässige Absicherung hatte und nicht mehr ganz so allein war. Nützlicher Auftritt von Sabitzer. Note 3,5. © imago images 15/17 ALPHONSO DAVIES: Nach der Rückkehr nach vier Monaten in Villarreal nun wieder mit einer guten halben Stunde gegen Augsburg. Um der Alte zu sein, braucht Davies noch. Es fehlt die Spritzigkeit und auch noch etwas die Orientierung. Note 3,5. © getty 16/17 KINGSLEY COMAN: Er ist derzeit der zuverlässigste und beste Offensiv-Spieler der Bayern. Nach Einwechslung mit zwei guten Chancen (74., 85.) und auch mit der Flanke vor dem Elfmeter für Lewandowski. Ihn braucht Nagelsmann. Note 2. © imago images 17/17 JOSIP STANISIC: Kam in der Nachspielzeit für Thomas Müller und nahm die Einsatzprämie mit. Keine Bewertung.

FC Bayern - FC Augsburg: Die Aufstellungen

Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Nianzou, O. Richards (58. Davies) - Kimmich, Goretzka (58. Sabitzer), Gnabry (46. Musiala), T. Müller, L. Sané (65. Coman) - Lewandowski

Augsburg: Gikiewicz - Gumny (65. Framberger), Gouweleeuw, Oxford, Iago - Maier, Dorsch, Caligiuri, Vargas (56. Zeqiri) - Hahn (78. Gregoritsch), Niederlechner (56. Pepi)

FC Bayern - FC Augsburg: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Lewandowski (82.)

1:0 Lewandowski (82.) Rote Karte: -

- Bes. Vorkommnis: -

Der Star des Spiels: Niklas Dorsch (FC Augsburg)

Hatte sich gegen seinen Jugendklub viel vorgenommen und lieferte auch. Viele Zweikämpfe gewonnen, nach vorne mit guten Pässen und auch mit einer sehr starken Körpersprache. Wird immer mehr zum Kopf der Augsburger Mannschaft.

Der Flop des Spiels: Leroy Sane (FC Bayern München)

Erneut eine Vorstellung, die an Zeiten erinnert, die ihm viel Kritik und gar Pfiffe einbrachte. Die gab es diesmal nicht, aber Sane ließ in Sachen Laufarbeit, Kreativität und Genauigkeit sehr viel vermissen. Nach 65 Minuten war Schluss.

Der Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Hatte keine Probleme mit der Leitung der Partie. Korrekte Entscheidung, mithilfe des Videoassistenten bei Oxfords Handspiel (82.) auf den Elfmeterpunkt zu zeigen.