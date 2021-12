FC Bayern München - FC Barcelona 3:0: Lockere Machtdemonstration! Bayern schickt Barca in die Europa League

Makellose Bilanz: Der FC Bayern München hat zum zweiten Mal in seiner Champions-League-Historie alle sechs Gruppenspiele für sich entschieden. Im Duell mit dem FC Barcelona setzte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann mit 3:0 (2:0) durch und schickte die Katalanen damit in die Europa League.

Benfica Lissabon gewann das Parallelspiel gegen Dynamo Kiew mit 2:0 (2:0) und sicherte sich damit den zweiten Platz in Gruppe E.

Thomas Müller mit einem "Kopfball-Lupfer" brachte die Bayern gegen ein erschreckend schwaches Barca in Führung (34.), Leroy Sane erhöhte per Weitschuss, bei dem Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen alles andere als gut aussah (43.). Jamal Musiala markierte den 3:0-Endstand in der Allianz Arena (62.).

"Es war wichtig, dass wir zu Null gespielt haben. Das wird uns immer ein bisschen angekreidet. Wir haben es sehr souverän gemacht. Wir haben gegen einen großen Gegner mit einem großen Namen gespielt, der auch eigentlich gewinnen musste. Wir haben ihn zu keiner Zeit zur Entfaltung kommen lassen", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bei DAZN: "Wir haben in der zweiten Halbzeit tiefer verteidigt und ihnen mehr den Ball überlassen. Wenn wir richtig anziehen, können wir auch noch mehr als drei Tore schießen. Am Ende ist es schon eine sehr gute Gruppenphase."

"Die traurige Realität ist, dass wir mit Mannschaften wie Bayern nicht mithalten können. Das ist ein anderes Level. Sie waren uns in allen Belangen überlegen", sagte Barca-Coach Xavi nach der Partie. "Die Europa League ist nicht das, was wir wollen. Das haben unsere Fans nicht verdient. Wir müssen hart arbeiten, damit wir wieder dorthin kommen, wo wir hingehören."

Müller hat in einem launigen DAZN-Interview seine eigene Leistung eingeordnet, Musiala gelobt und über die aktuellen Probleme bei Barca gesprochen.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E

Rang Mannschaft Spiele S U N Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 6 6 0 0 +19 18 2 SL Benfica 6 2 2 2 -2 8 3 FC Barcelona 6 2 1 3 -7 7 4 Dynamo Kiew 6 0 1 5 -10 1

Noten: Einer glänzt in ungewohnter Rolle - Höchststrafe für Barca-Talent © getty 1/32 Der FC Bayern hat seine Champions-League-Gruppe mit einem Sieg gegen den FC Barcelona verlustpunktfrei abgeschlossen. Es glänzten vor allem die beiden Flügelstürmer - und ein Ersatzspieler in ungewohnter Rolle. Die Note und Einzelkritiken. © getty 2/32 MANUEL NEUER: Abgesehen von einem relativ ungefährlichen Alba-Schuss in der Anfangsphase und einem Coutinho-Abschluss kurz vor Schluss nicht geprüft. Note: 3,5. © getty 3/32 BENJAMIN PAVARD: Hatte in der Anfangsphase noch Probleme mit dem quirligen Dembele, bekam ihn mit zunehmender Spieldauer aber immer besser in den Griff - und rettete einmal stark im Strafraum. Note: 3. © getty 4/32 DAYOT UPAMECANO: Verbessert im Vergleich zum fehleranfälligen Auftritt in Dortmund. Diesmal leistete sich Upamecano keinen individuellen Schnitzer. Hatte sogar Kapazitäten, dem Schiedsrichter bei dessen Technik-Problemen zu helfen. Note: 3. © getty 5/32 NIKLAS SÜLE: Brachte bei seinem Startelf-Comeback mehr Körperlichkeit ins Spiel des FC Bayern. Setzte beim Aufbauspiel positive Akzente. Note: 2,5. © getty 6/32 ALPHONSO DAVIES: Äußerst präsente Vorstellung auf der linken Außenbahn. Davies bewies viel Zug nach vorne, etwa im Vorfeld von Musialas 3:0. Bestritt viele Zweikämpfe und gewann die deutliche Mehrzahl. Note: 2. © getty 7/32 CORENTIN TOLISSO: Übernahm die Position des tieferen der beiden Sechser und bot sich dort immer wieder gut an. Starke Spielverlagerungen wechselten sich mit zu einfachen Fehlpässen ab. Note: 3. © getty 8/32 JAMAL MUSIALA: Glänzte in ungewohnter Rolle als Teil einer Doppelsechs. Musiala eroberte Bälle wie in der 3. und fand unter Bedrängnis gute Lösungen. In der 32. vergab er noch aus vielversprechender Position, später besorgte er das 3:0. Note: 2. © getty 9/32 KINGSLEY COMAN: Kam schwer ins Spiel, zeigte ab Mitte der ersten Halbzeit aber herausragende Dribblings. Stark seine Vorarbeit für Musialas Kopfballchance in der 23., stark auch seine Ballkontrolle vor Sanes Distanzschuss zum 2:0. Note: 2. © getty 10/32 THOMAS MÜLLER: Weil die Allianz Arena leer war, wieder bestens zu hören - aber dafür eher weniger zu sehen. Dafür erfand Müller die Abschlussart "Kopfball-Lupfer". Note: 2,5. © getty 11/32 LEROY SANE: Das 1:0 leitete er ein, das 2:0 besorgte er per Flatter-Distanzschuss selbst. In der zweiten Halbzeit vergab er zwei Großchancen relativ kläglich. Erneut sehr engagiert im Spiel gegen den Ball. Note: 2. © getty 12/32 ROBERT LEWANDOWSKI: Setzte in der 3. gut nach und provozierte so Gelb für Busquets. Super Tänzchen gegen Pique vor Müllers 1:0. Einem eigenen Tor kam er in der 28. am nächsten, als ter Stegen aber gerade noch seine Hand dazwischen bekam. Note: 3. 13/32 MARC ROCA: Kam in der 60. für Tolisso und somit zu seinem zweiten Pflichtspieleinsatz der Saison. Hatte im zentralen Mittelfeld keine Probleme gegen seine harmlosen Landsleute. Note: 3,5. © getty 14/32 OMAR RICHARDS: Ersetzte auf der linken Seite für die letzten knapp 20 Minuten Davies. Für ein rüdes Foul gegen Araujo sah er noch Gelb. Keine Bewertung. © getty 15/32 BOUNA SARR: Kam für Coman als Rechtsaußen, setzte auf ungewohnter Position aber kaum Akzente. Keine Bewertung. © getty 16/32 TANGUY NIANZOU: Durfte statt Süle in der Schlussphase mitwirken. Keine Bewertung. © getty 17/32 MALIK TILLMAN: Wurde für Lewandowski eingewechselt und kam so zu seinem dritten Pflichtspieleinsatz der Saison. Keine Bewertung. © getty 18/32 MARC-ANDRE TER STEGEN: Begann den Abend mit einem Fehlpass (3.), rettete mit den Fingerspitzen vor Lewandowski (28.), von Müller per Kopf düpiert (34.), griff bei Sanes Flatterball daneben und sah alt aus (43.). Gebrauchter Tag. Note: 5. © imago images 19/32 RONALD ARAUJO: Gegen den flinken Davies mit Schnelligkeitsdefiziten - wie etwa vor dem 0:3 (62.). Sah früh Gelb (16.), erwischte Müllers Bogenlampe erst hinter der Linie (34.). Note: 6. © getty 20/32 GERARD PIQUE: Vor dem 0:1 gegen Lewandowski etwas hüftsteif und mit zu großem Sicherheitsabstand (34.). Ansonsten gegen Bayerns Offensive überfordert. Note: 5,5. © imago images 21/32 CLEMENT LENGLET: Bei Müllers Tor zu passiv (34.), konnte gegen die offensive Power der Bayern generell nur wenig ausrichten. Note: 5. © getty 22/32 JORDI ALBA: Bekam es auf seiner linken Seite mit Coman zu tun, doch der Routinier musste wegen einer Oberschenkelverletzung nach fast einer halben Stunde raus. Note: 4. © getty 23/32 FRENKIE DE JONG: Nicht wirklich im Spiel, leistete sich zu viele einfache Fehler. Nach der Pause etwas engagierter. Note: 5. © getty 24/32 SERGIO BUSQUETS: Musste ter Stegens Fehlpass auf Kosten einer Gelben Karte ausbügeln (3.) und wurde beim anschließenden Sane-Freistoß am Kopf getroffen. Setzte nur wenige Impulse. Note: 5. © imago images 25/32 GAVI: Der hochtalentierte Mittelfeld-Youngster bekam überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel, von Sane getunnelt (54.). Zahlte Lehrgeld. Note: 5. © imago images 26/32 SERGINO DEST: Zu Beginn beim offensivem Pressing aktiv dabei, tauchte dann aber ab und blieb zur Pause in der Kabine. Note: 5. © imago images 27/32 MEMPHIS DEPAY: Hing etwas in der Luft, wurde von Upamecano unabsichtlich, aber schmerzhaft am Knöchel getroffen (24.). Nach der Pause etwas aktiver, aber glücklos. Note: 4,5. © imago images 28/32 OUSMANE DEMBELE: Der Ex-Dortmunder sorgte auf dem linken Flügel zunächst für mächtig Wirbel, bekam aber häufig kaum Unterstützung von seinen Kollegen. Verzettelte sich öfter. Note: 4,5. © getty 29/32 OSCAR MINGUEZA: Ersetzte den verletzten Alba nach gut einer halben Stunde - und hatte bei Müllers Tor gleich das Nachsehen (34.). Gegen Coman völlig überfordert. Note: 5,5. © getty 30/32 NICO GONZALEZ: Kam zur zweiten Hälfte für Dest ins Spiel. Viel gelang ihm aber auch nicht. Note: 4,5. © getty 31/32 PHILIPPE COUTINHO: Durfte ab der 73. Minute für Dembele an alter Wirkungsstätte noch etwas mitwirken. Keine Bewertung. © getty 32/32 RICI PUIG: Kam in der 73. Minute für Frenkie de Jong. Keine Bewertung.

FC Bayern München - FC Barcelona: Die Analyse

Nagelsmann musste auf sieben Spieler verzichten - darunter Goretzka, der das Abschlusstraining mit Problemen an der Patellasehne abbrach. Für ihn spielte der für gewöhnlich eher offensive Musiala auf der Doppelsechs mit Tolisso.

Ein Experiment, das Bayerns Trainer ob der vielen Ausfälle schon über eine Woche im Training einstudiert hatte - und sehr gut funktionierte.

Musiala war ebenso wie Tolisso eng am Gegenspieler, holte sich viele Bälle ab und verteilte sie unaufgeregt. Barca, von Neu-Coach Xavi in einem Mischsystem aus 3-5-2 und 4-3-3 mit Depay und Dembele an vorderster Front aufgeboten, präsentierte sich zwar aggressiv im Zweikampf und presste insbesondere in der ersten Hälfte sehr hoch, fand mit Ball aber erschreckend wenige Lösungen.

Neuer musste in Hälfte eins lediglich einen Schuss abwehren, ansonsten hatten die Münchner alles im Griff. Und obwohl die Nagelsmann-Elf im Spiel nach vorne nur phasenweise den Anschein erweckte, als würden sie "all-in" gehen, sprangen dank exzellenter Einzelleistungen schon vor dem Seitenwechsel zwei Tore hinaus.

Müller per Kopf nach perfekter Vorlage von Lewandowski (34.) und Sane mit einem wuchtigen Schuss (43.) brachten Barca auf Europa-League-Kurs. Daran änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts mehr. Im Gegenteil: Musiala belohnte sich nach einer überragenden Vorlage von Davies für eine sehr starke Leistung (62.).

FC Bayern München - FC Barcelona: Die Aufstellungen

Bayern: Neuer - Pavard, Süle (78. Nianzou), Upamecano, Davies (70. O. Richards) - Tolisso (60. Roca), Musiala - Coman, Müller, Sane - Lewandowski (78. Tillman)

Barca: Ter Stegen - Araujo, Pique, Lenglet - Dest (45. Nico Gonzalez), Gavi, Busquets, de Jong (74. Puig), Alba (30. Mingueza) - Dembele (74. Coutinho), Depay

FC Bayern München - FC Barcelona: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Müller (34.), 2:0 Sane (43.), 3:0 Musiala (62.)

CL-Torjäger: Müller zieht mit Barca-Legende gleich © getty 1/21 Thomas Müller hat die 50 voll gemacht! Gegen Lieblingsgegner FC Barcelona erzielte der Offensivspieler das 50. Champions-League-Tor seiner Karriere. Damit befindet er sich in einem erlauchten Kreis. Der Überblick (Stand: 8. Dezember 2021). © imago 2/21 20. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 3/21 19. Platz: Edinson Cavani. 35 Tore in 69 Spielen für Paris St.-Germain, SSC Neapel und Manchester United. © getty 4/21 18. Platz: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © imago images / panoramic 5/21 16. Platz: Neymar. 41 Tore in 71 Spielen für Paris St.-Germain und den FC Barcelona. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 41 Tore in 79 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 15. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 14. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 9/21 13. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 10/21 12. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 11/21 11. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 12/21 10. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 124 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 13/21 9. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 14/21 8. Platz: Thomas Müller. 50 Tore in 130 Spielen für Bayern München. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 6. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 17/21 5. Platz: Raul. 71 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 18/21 4. Platz: Karim Benzema. 76 Tore in 135 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/21 3. Platz: Robert Lewandowski. 82 Tore in 102 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 125 Tore in 154 Spielen für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 140 Tore in 181 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Müller ist erst der acht Spieler in der CL-Historie, der auf 50 Tore oder mehr kommt. Henry, van Nistelrooy, Benzema, Raul, Lewandowski, Messi und Cristiano Ronaldo haben diese Marke ebenfalls erreicht.

Der FCB hat in zwölf aufeinanderfolgenden CL-Heimspielen mehr als ein Tor erzielt. Das ist ein neuer Rekord in der Königsklasse. Zuvor hatten sich die Münchner die Bestmarke von elf Partien mit Barca (2015-2017) geteilt.

Der Star des Spiels: Leroy Sane (FC Bayern München)

In der Form seines Lebens. Leitete das 1:0 stark ein, besorgte das 2:0 per Flatter-Distanzschuss selbst. Glänzte neben seinen wichtigen Offensivaktionen auch im Spiel gegen den Ball. Einziger Makel: seine vergebene Riesenchance zu Beginn der zweiten Hälfte.

Der Flop des Spiels: Ronald Araujo (FC Barcelona)

Barcas Außenverteidiger bekam von Davies ganz klar die Grenzen aufgezeigt, hatte Defizite, mit dem Tempo des Kanadiers mitzuhalten und war insbesondere vor dem 0:3 viel zu weit weg vom Vorlagengeber.

Der Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

Verwarnte mit Busquets (3.) und Araujo (16.) zwei Defensivspieler der Gäste nach rüden Fouls an Lewandowski und Davies berechtigterweise früh mit Gelb, legte insgesamt aber eine großzügige Linie an den Tag und ließ einige pfiffwürdige Situationen durchgehen. Am Ende ein rundum solider Auftritt des Rumänen.