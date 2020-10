Die Stimmen zur Champions League mit dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach

Hansi Flick sieht nach dem 2:1-Arbeitssieg des FC Bayern gegen Lokomotive Moskau Verbesserungsbedarf, nimmt seine Mannschaft aber nicht zu sehr in die Pflicht. Joshua Kimmich fühlt sich an die 1:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim erinnert.

SPOX und Goal fassen die Stimmen von DAZN und Sky zu den Dienstagsspielen zusammen.

Lokomotive Moskau - FC Bayern München 1:2

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Es war ein Arbeitssieg - dreckig kann man auch dazu nehmen. Moskau hat sehr tief gestanden und uns das ein oder andere Mal weh getan, wir mussten unnötige Meter laufen. Es gibt einige Dinge, die wir besser machen müssen. Trotzdem war der Sieg verdient, auch wenn es nicht so klar war, wie wir es uns vorgenommen hatten. Man hat eben auch mal solche Spiele. Aber wenn man sie dann gewinnt, ist das umso schöner."

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern): "Es war ein schwieriges Spiel. Wir mussten viel tun, um die drei Punkte mitzunehmen. Lok hat es wirklich gut gemacht. Wir kamen durch das 1:1 nochmal in die Bredouille. Aber wir sind zufrieden, dass wir am Ende den Sieg geholt haben. Dass wir ab und an in diese Kontersituationen laufen, ist bei unserer Spielweise normal, da wir nun einmal sehr hoch verteidigen."

Joshua Kimmich (Siegtorschütze FC Bayern): "Wir wissen, dass wir nicht brilliert haben. Wir haben uns gegen den Ball in einigen Situationen nicht gut angestellt. Es hat so ein bisschen an das Spiel gegen Hoffenheim (1:4 in der Bundesliga; Anm. d. Red.) erinnert, Moskau hat viele hohe Bälle hinter unsere Kette geschlagen und ist dadurch zu Chancen gekommen. Wir haben viele Chancen liegen gelassen nach der Halbzeit, am Ende wurde es dann noch einmal spannend. Wir hatten bei ein paar Kontern von Moskau Glück."