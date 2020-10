FC Bayern: Joshua Kimmich läuft gegen Lok Moskau mit andersfarbigem Sponsorlogo auf

Das Trikot von Bayern Münchens Mittelfeldspieler Joshua Kimmich sorgte beim FCB-Gastspiel in Moskau am Dienstagabend für Gesprächsstoff. Genauer gesagt der Schriftzug des Hauptsponsors auf der Brust des Nationalspielers.

Denn dieser war in einer komplett anderen Farbe als jene seiner Mannschaftskameraden.Während alle anderen komplett in weiß gekleideten Bayern-Spieler mit dem "T" von Hautsponsor Telekom in neon-orange aufliefen, war das von Kimmich komplett schwarz. Mehreren Usern auf Twitter fiel das auf, eine Erklärung für diese Kuriosität hatte allerdings zunächst niemand parat.

FC Bayern: Leon Goretzka einst gegen Liverpool mit falschem Logo auf dem Trikot

Es ist nicht das erste Mal, das ein einziges Shirt des Rekordmeisters in der Königsklasse besonders auffällt: Im März 2019 war Kimmichs Mittelfeldpartner Leon Goretzka im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool (1:3) mit einem Trikot aufgelaufen, auf dessen Ärmel fälschlicherweise das Bundesligalogo prangte . Der banale Grund damals: Es hatte schlicht bei der Beflockung eine Panne gegeben.