Lokomotive Moskau - FC Bayern München 1:2: Kimmich rettet pomadigen FCB

Der FC Bayern München hat seinen Siegeslauf in der Champions League mit Ach und Krach fortgesetzt. Am 2. Spieltag gewann der deutsche Rekordmeister mit 2:1 (1:0) bei Lokomotive Moskau.

"Es war ein Arbeitssieg. Moskau hat es sehr gut gemacht, sie haben mit vielen langen Bällen operiert. Man muss aber auch sagen, dass wir verdient gewonnen haben", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem Abpfiff bei DAZN.

Siegtorschütze Joshua Kimmich ergänzte: "Wir wissen, dass wir nicht brilliert haben. Es hat so ein bisschen an das Spiel gegen Hoffenheim (1:4 in der Bundesliga; Anm. d. Red.) erinnert, Moskau hat viele hohe Bälle hinter unsere Kette geschlagen und ist dadurch zu Chancen gekommen. Wir haben viele Chancen liegen gelassen nach der Halbzeit, am Ende wurde es dann noch einmal spannend. Wir hatten bei ein paar Kontern von Moskau Glück."

Lokomotive Moskau - FC Bayern: Die Analyse

Flick baute auf die gleiche Elf, die Atletico in der Vorwoche mit 4:0 abgefertigt hatte. Bedeutete auch: Die gegen die Madrilenen nicht zur Verfügung stehenden Gnabry und Sane nahmen zunächst auf der Bank Platz, während Müller erneut als Rechtsaußen startete.

Der Routinier interpretierte seine Position aber in typischer Müller-Manier und zog häufig ins Zentrum, wodurch der meist weit aufgerückte Rechtsverteidiger Pavard häufig viel Platz für Flanken hatte.

So auch in der 13. Minute, als Tolisso einen Diagonalpass auf seinen völlig freien französischen Landsmann spielte, der den Ball technisch anspruchsvoll direkt in Richtung Elfmeterpunkt beförderte, wo Goretzka lauerte und die frühe Münchner Führung per Kopf besorgte.

Lokomotive Moskau - FC Bayern München: Die FCB-Spieler in der Einzelkritik © getty 1/15 Der FC Bayern hat mit Mühe den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel der Champions League geholt. Beim 2:1-Erfolg bei Lokomotive Moskau zeigte sich vor allem die Bayern-Defensive anfällig. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 Manuel Neuer: Musste kurz nach Anpfiff erstmals gegen Smolov zupacken. Danach ein ruhiger Abend, ehe nach einer Stunde Lok-Angriff um Lok-Angriff auf ihn zurollte. Beim Gegentreffer ohne Chance. Note: 3,5. © imago images / ITAR-TASS 3/15 Benjamin Pavard: Frönte lange seiner Leidenschaft als Teilzeit-Offensivkraft und beeindruckte mit sehenswerten Volley-Hereingaben. Eine dieser Flanken fand den Kopf Goretzkas zum 1:0. Note: 3. © imago images / Poolfoto UCL 4/15 Niklas Süle: Ließ bis auf einen Smolov-Kopfball im ersten Durchgang nichts zu, in Halbzeit zwei aber teilweise zu häufig falsch postiert. Lief mehrfach nur hinterher, verhinderte aber mit seiner Grätsche immerhin das 1:2 (78.). Note: 4. © Maxim Shemetov - Pool/Getty Images 5/15 David Alaba: Wirkte über weite Strecken unkonzentriert, einige ungewohnte Flüchtigkeitsfehler. Beim Ausgleich ließ er (gemeinsam mit Hernandez) Flankengeber Ze Luis gewähren. Note: 4,5. © imago images / ITAR-TASS 6/15 Lucas Hernandez: Die Russen versteiften sich einigermaßen auf seine Seite. Einmal auch mit Erfolg, Ze Luis entwischte Hernandez und bediente den mitgelaufenen Miranchuk. Note: 4. © imago images / ITAR-TASS 7/15 Joshua Kimmich: Musste eigentlich auf 2:0 stellen und machte schon bessere Spiele im Mittelfeld. Allerdings: Kimmich wurde seinem Anspruch als Führungsspieler gerecht, indem er in herausragender Manier das 2:1 erzielte. Note: 2,5. © imago images / Anton Novoderezhkin/TASS 8/15 Corentin Tolisso: Vor allem in der ersten halben Stunde Bayerns Schaltzentrale und unheimlich präsent. Immer wieder sehenswerte Spielverlagerungen, sein punktgenauer Diagonalball auf Pavard (13.) leitete das 1:0 ein. Note: 2,5. © imago images / ITAR-TASS 9/15 Thomas Müller: Musste auf seiner missliebigen Position rechts außen ran. Lief wieder enorm viel, über ihn lief jedoch nur wenig. Gewann keinen Zweikampf und wich in der Pause für Gnabry. Note: 4. © imago images / ITAR-TASS 10/15 Leon Goretzka: Führte in Halbzeit eins die meisten Zweikämpfe (55,6 Prozent gewonnen) und kam auf insgesamt vier Balleroberungen. Noch viel wichtiger war allerdings sein platzierter Kopfball zum 1:0. Note: 2,5. © MAXIM SHEMETOV/POOL/AFP via Getty Images 11/15 Kingsley Coman: Sehr engagiert und aktiv. Coman wurde regelmäßig auf links in Szene gesetzt, vermochte es jedoch nicht, seine zahlreichen Flanken an den Mann zu bringen. Einmal im Pfostenpech (25.). Note: 3,5. © imago images / ITAR-TASS 12/15 Robert Lewandowski: Wurde insgesamt gut von der Lok-Abwehr markiert. Holte via Solo einen Elfer raus, den der VAR jedoch wegen vorheriger Abseitsstellung einkassierte. Note: 3,5. © Sascha Steinbach-Pool/Getty Images 13/15 Javi Martinez: Kam für Goretzka und fungierte als Sechser. Der Routinier trug aber nicht zur Stabilisierung bei. Keine gute Abstimmung mit der Innenverteidigung, dafür aber mit Kimmich, dessen Tor Martinez vorbereitete. Note: 4. © WOLFGANG RATTAY/POOL/AFP via Getty Images 14/15 Serge Gnabry: Nach seinem Falsch-Positiv-Test wieder im Kader. Ersetzte Müller, kam aber nur selten in gefährliche Aktionen. Guter Pass auf Kimmich, der das 2:0 jedoch verpasste. Note: 3,5. © imago images / Philippe Ruiz 15/15 Douglas Costa: Brachte nach seiner Einwechslung keine bahnbrechenden Impulse. Note: 3,5.

Ein unter Flick längst etablierter Spielzug, den die etwas mehr als 6000 Zuschauer in der Moskauer RZD Arena häufiger zu sehen bekamen. So hätte Coman in der 24. Minute nach einer nahezu identischen Pavard-Flanke fast auf 2:0 erhöht, seine Direktabnahme klatschte jedoch an den Pfosten.

In der Folge fingen sich die wegen der ständigen Rochaden im Bayern-Mittelfeld überforderten Russen aber und ließen bis zur Pause nur noch wenige Großchancen der Gäste zu. Dafür gelang es ihnen sogar hin und wieder selbst frech nach vorne zu spielen und in den gegnerischen Strafraum einzudringen, wenngleich Neuer kaum ernstzunehmend geprüft wurde.

Das änderte sich auch im zweiten Durchgang zunächst nicht. Die Bayern hatten viel Ballbesitz, schafften es aber nicht die tief gestaffelten Moskauer ein zweites Mal zu überwinden. Entweder war der letzte Pass oder aber der Abschluss zu unpräzise. Kimmich (57.) und Coman (69.) scheiterten allein vor dem Tor von Lok-Keeper Guilherme.

Und so kam es, dass die umtriebigen Moskauer einen Gegenstoß zum überraschenden Ausgleich nutzten: Der rechts völlig blanke Ze Luis legte den Ball flach in die Mitte zu Miranchuk, der Neuer aus kurzer Distanz keine Chance ließ (70.). Kurz darauf hätte Ze Luis den Underdog sogar in Führung bringen können, der Stürmer verfehlte den Kasten allein vor Bayerns Schlussmann aber kläglich.

Eine Szene, die sich rächen sollte. Denn als alles nach einem Patzer des Titelverteidigers aussah, schlug Kimmich mit einem Flachschuss aus der Drehung aus etwa 20 Metern zu und bewahrte die bisweilen pomadig auftretenden Münchner so vor ihrem ersten Patzer in der diesjährigen Champions-League-Saison (79.).

Rekordspieler des FC Bayern: Thomas Müller zieht mit Franz Beckenbauer gleich © imago images / Poolfoto 1/16 Thomas Müller hat gegen Lokomotive Moskau sein 545. Pflichtspiel für den FC Bayern absolviert. Ein paar Legenden stehen noch vor ihm. Hier sind die FCB-Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen (Quelle: transfermarkt.de). © getty 2/16 Platz 15: Lothar Matthäus (410 Spiele) © imago 3/16 Platz 14: Karl-Heinz Rummenigge (420 Spiele) © imago images 4/16 Platz 13: Franck Ribery (425 Spiele) © imago 5/16 Platz 12: Franz Roth (428 Spiele) © getty 6/16 Platz 11: Mehmet Scholl (469 Spiele) © getty 7/16 Platz 10: Bastian Schweinsteiger (500 Spiele) © imago 8/16 Platz 9: Bernd Dürnberger (501 Spiele) © getty 9/16 Platz 8: Philipp Lahm (517 Spiele) © imago 10/16 Platz 6 (geteilt): Franz Beckenbauer (545 Spiele) © getty 11/16 Platz 6 (geteilt): Thomas Müller (545 Spiele) © imago 12/16 Platz 5: Klaus Augenthaler (547 Spiele) © imago 13/16 Platz 4: Georg Schwarzenbeck (548 Spiele) © imago 14/16 Platz 3: Gerd Müller (575 Spiele) © getty 15/16 Platz 2: Oliver Kahn (632 Spiele) © imago 16/16 Platz 1: Sepp Maier (642 Spiele)

Lokomotive Moskau - FC Bayern: Die Aufstellungen

Lokomotive Moskau: Guilherme - Zhivoglyadov, Corluka (46. Rajkovic), Murilo, Rybus - Ignatyev (76. Zhemaletdinov), Kulikov (89. Lisakovich), Krychowiak, Miranchuk - Smolov (75. Rybchinsky), Ze Luis

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka (46. Martinez) - Müller (46. Gnabry), Tolisso, Coman (69. Douglas Costa) - Lewandowski

Lokomotive Moskau - FC Bayern: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Goretzka (13.), 1:1 Miranchuk (70.), 1:2 Kimmich (79.)

Flick blieb im zehnten Champions-League-Spiel mit den Bayern siegreich. Zehn CL-Siege am Stück gelangen davor nur Ancelotti mit Real (von April 2014 bis Februar 2015).

Müller absolvierte sein 545. Pflichtspiel für den FC Bayern und zog mit einer Legende gleich.

Kimmich erzielte acht seiner letzten zwölf Pflichtspiel-Tore von außerhalb des Strafraums.

Der Star des Spiels: Corentin Tolisso (FC Bayern)

Wie schon gegen Atletico zeigte der defensiv wie offensiv überall zu findende Franzose eine ansprechende Leistung. Besonders stark: sein Diagonalpass auf Pavard vor dem 1:0.

Der Flop des Spiels: Vladislav Ignatjev (Lokomotive Moskau)

Der russische Nationalspieler sollte mit seinen 33 Jahren für Ruhe und Stabilität im Mittelfeld sorgen, war mit seinen Gegenspielern allerdings völlig überfordert. Ignatjev produzierte 15 Ballverluste und gewann nur 36 Prozent seiner Zweikämpfe.

Der Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Der Referee aus Rumänien hatte die vor allem in Durchgang zwei hitzige Partie im Griff. Die Gelben Karten für Zhivoglyadov (17.), Hernandez (48.), Murilo (50.) und Zhemaletdinov (84.) gingen ebenso in Ordnung wie der wegen Abseits verwehrte Elfmeter für Bayern (65.). Eine souveräne Vorstellung.