BVB - Inter Mailand 3:2: Wahnsinn! Borussia Dortmund dreht dank Fabel-Halbzeit ein 0:2

Borussia Dortmund hat am 4. Spieltag der Champions-League-Heimspiel zu Hause gegen Inter Mailand mit 3:2 (0:2) gewonnen und liegt in der Tabelle der Gruppe F mit sieben Punkten nun drei Zähler vor den Nerazzurri. Dennoch hat der BVB den direkten Vergleich nach dem 0:2 im Hinspiel in Mailand nicht für sich entschieden.



Der BVB agierte anders als im Hinspiel mit einer Vierer- statt mit Dreierkette und kam in den ersten 45 Minuten auch zu deutlich mehr gefährlichen Offensivszenen als noch in Mailand. Bei Inters mit wenigen Kontakten vorgetragenen Gegenangriffen fehlte der Borussia aber genau dieser fünfte defensive Mann. Dortmund in diesen Szenen dann schlecht abgesichert, so dass sich das Innenverteidigerpärchen Hummels/Akanji häufig allein den beiden Inter-Stürmern Lukaku/Martinez gegenübersah.

Ein Stellungsfehler des weiterhin formschwachen Akanji begünstigte die frühe Führung der Lombarden, die bei Ballbesitz Dortmund ein fantastisch getimtes Anlaufverhalten an den Tag legten und sehr kompakt gegen den Ball arbeiteten.

Der BVB dennoch mit Abschlüssen, besonders Hakimi konnte man rechts immer wieder freispielen, so dass dieser in den Rücken der Inter-Defensive kam. Die guten Gelegenheiten von Götze (18.), Sancho und Witsel (jeweils 45.) hätten einen Treffer verdient gehabt.

Den gab es dann im zweiten Abschnitt recht schnell, als Dortmunds stärkste Phase begann und man Inter fast durchgängig dominierte. Die Italiener verloren im Umschaltspiel viel zu schludrig die Bälle, auch in den direkten Duellen war der BVB nun physisch stärker und drückte so den Gegner tief in dessen Hälfte.

Die Hausherren produzierten nun reihenweise hochkarätige Möglichkeiten, da man schnell die Seiten verlagerte und sich auch Brandt im Zentrum immer wieder geschickt löste, um die Bälle klug zu verteilen. Der eingewechselte Alcacer bereitete unmittelbar nach seiner Hereinnahme Brandts Ausgleich vor, vier Minuten später hatte Witsel das 3:2 auf dem Kopf (68.) - es wäre schon zu diesem Zeitpunkt folgerichtig gewesen.

Dortmund blieb weiter am Drücker, der starke Hakimi ließ das Stadion mit seinem zweiten Treffer dann endgültig überkochen. Anschließend wechselte der BVB defensiv, Inter setzte auf kontrollierte Offensive und arbeitete am Ausgleich. Der BVB allerdings defensiv wie in der gesamten zweiten Halbzeit tadellos und am Ende der verdiente Sieger.

Daten des Spiels BVB - Inter Mailand

Tore: 0:1 Martinez (5.), 0:2 Vecino (40.), 1:2 Hakimi (51.), 2:2 Brandt (64.), 3:2 Hakimi (77.)

Dortmunds Witsel kam zu seinem 50. Spiel in der Champions League.

Zuletzt siegte Dortmund in der CL nach Pausenrückstand im Oktober 2001 gegen Boavista Porto (2:1) - seitdem vergingen 17 Spiele, bei denen ein Pausenrückstand nicht gedreht werden konnte (dabei 2 Remis, 15 Niederlagen).

Der Star des Spiels: Achraf Hakimi (BVB)

Überragende Partie des Marokkaners. Bereits im ersten Abschnitt Dortmunds Aktivposten in der Offensive, nach der Pause mit seinen Tempoläufen dann kaum noch aufzuhalten. Starker Instinkt bei seinem Tor zum 1:2, eiskalt beim Abschluss zum 3:2. Dazu mit vier Torschüssen und unzähligen guten Hereingaben.

Der Flop des Spiels: Milan Skriniar (Inter Mailand)

Keine richtig schlechte Partie des Abwehrmanns, im zweiten Abschnitt aber stark überfordert mit den permanenten Dortmunder Angriffen und der rechten BVB-Seite um Sancho und Hakimi. Einige unnötige Ballverluste, verlor zudem über die Hälfte seiner Zweikämpfe.

Der Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Zeigte schon nach 40 Sekunden Gelb gegen Biraghi, was aufgrund des taktischen Fouls an Hakimi jedoch alternativlos war. Seine Assistenten hoben einige Male die Fahne etwas spät, aber jedesmal richtig. Beim Luftduell zwischen Akanji und Torschütze Martinez vor Führungstor gibt es zwar Kontakt, richtig aber, dort nicht Foul gegen den Inter-Angreifer zu pfeifen. Ebenfalls korrekt, bei Lukakus Pfostentreffer (23.) auf Abseits zu entscheiden. Ordentliche Leistung des Holländers.