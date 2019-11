FC Bayern München: Niko Kovac kritisierte am Sonntagmorgen offenbar einzelne Spieler

Der FC Bayern München hat sich nach der 1:5-Niederlage in Frankfurt von Niko Kovac getrennt. Am Sonntagmorgen hatte sich Kovac bei der Analyse des Spiels angeblich noch einzelne Spieler aufgrund deren Leistung vorgeknöpft. Außerdem: Wie äußerten sich die Beteiligten zur Entscheidung und welche Nachfolgekandidaten gibt es? Alle News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern, News: Kovac kritisierte offenbar Gnabry und Coman

Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic einigten sich mit Kovac "im gegenseitigen Einvernehmen" auf eine Beendigung der Zussamenarbeit. Bis auf weiteres betreut der bisherige Co-Trainer Hansi Flick die Mannschaft. Laut Informationen der Bild wurden auch die meisten Bayern-Profis von Kovacs Abschied überrascht. Dieser leitete noch am Sonntagvormittag das Bayern-Training.

Bei der rund 20 Minuten dauernden Ansprache übte Kovac Kritik am Auftritt einzelner Spieler, wie die Bild erfuhr: Während er die Worte "Du verlierst viel zu leicht die Bälle" an Serge Gnabry gerichtet haben soll, verglich er Kingsley Coman wohl mit Thomas Müller: "Du bleibst stehen und Thomas kämpft." Auch Thiago nahm er anscheinend in die Pflicht: "Du sollst nicht zaubern."

An die gesamte Gruppe gerichtet sagte Kovac dem Bericht zufolge: "Wir haben hinten Überzahl und bekommen Gegentore. Ihr hört nicht zu. Wir besprechen und trainieren Dinge und ihr setzt sie nicht um. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und nicht schönen Fußball spielen, sonst verlieren wir auch die nächsten zwei Spiele."

FC Bayern: Netzreaktionen zur Trennung von Trainer Niko Kovac © getty 1/18 Der FC Bayern hat sich nach der 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt am Sonntagabend von Niko Kovac getrennt. Während sich einige Fans über die Entlassung freuen, stehen bei anderen Jupp Heynckes und Manuel Neuer im Fokus. Hier die besten Netzreaktionen. © getty 2/18 Als Trainer der Eintracht ist Kovac groß geworden. Ausgerechnet sein Ex-Klub hat ihm nun den Rest gegeben. © getty 3/18 Das wäre doch mal eine Idee: Einfach den Bruder zum Chef befördern. © getty 4/18 Ja, ja: Auch die Boateng-Brüder spielen im beruflichen Leben von Kovac eine wichtige Rolle. Jerome ist in Frankfurt früh vom Platz geflogen - der Anfang vom Ende. © getty 5/18 Hansi Flick legt einen steilen Aufstieg hin. Co-Trainer von Löw, DFB-Sportdirektor, Geschäftsführer in Hoffenheim, Co-Trainer bei Bayern - und jetzt vorübergehend Chef! © getty 6/18 Mancher Witz ist so flach, dass er ohne Berührung unter dem Teppich durchgeht. © getty 7/18 Selbst wenn die Bayern in ihrer grenzenlosen Kreativität mal wieder an Jupp Heynckes gedacht haben sollten: Er ist vorübergehend nicht erreichbar! © getty 8/18 Auch wenn es Uli Hoeneß noch so sehr versucht haben sollte... © getty 9/18 Welche Bayern-Stars sich wohl gegen Kovac ausgesprochen haben? Man weiß es nicht! © getty 10/18 Alles gut, Manuel. Du kannst den Arm jetzt wieder runternehmen. © getty 11/18 Der Reklamierarm bleibt ein Dauerbrenner. © getty 12/18 Wattenscheid statt Schalke, Hannover statt Bayern? Peter der Große steht wahrscheinlich nicht auf dem Zettel der Bayern-Bosse. © getty 13/18 Schnappt sich Salihamidzic etwa Scholl anstatt Erik ten Hag? © getty 14/18 Und Heynckes so: Bitte nicht schon wieder! © getty 15/18 Ein glücklicher Bayern-Fan? © getty 16/18 Vielleicht hat Kovac ja tatsächlich schlichtweg nicht nach München gepasst. © getty 17/18 Als Trainer verloren, als Mensch gewonnen. © getty 18/18 Das Kovac-Aus mit dem Mauerfall zu vergleichen, geht nun aber wirklich zu weit.

FC Bayern, News: Die Stimmen zum Abschied von Niko Kovac

So äußerten sich die Beteiligten zum Ende der Zusammenarbeit vom FC Bayern und Niko Kovac.

Niko Kovac: "Ich denke, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für den Klub ist. Die Ergebnisse und auch die Art und Weise, wie wir zuletzt gespielt haben, haben mich zu diesem Entschluss kommen lassen. Mein Bruder Robert und ich danken dem FC Bayern für die zurückliegenden knapp anderthalb Jahre. In dieser Zeit hat unsere Mannschaft die Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup gewonnen. Es war eine gute Zeit. Ich wünsche dem Klub und der Mannschaft alles erdenklich Gute."

Hasan Salihamidzic: "Ich erwarte jetzt von unseren Spielern eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen."

Alle Bundesliga-Trainer in der Geschichte des FC Bayern und ihr Punkteschnitt © getty 1/24 Niko Kovac ist nach einer Amtszeit von knapp über einem Jahr und 65 Pflichtspielen entlassen worden. SPOX zeigt alle bisherigen Bayern-Trainer und deren Punkteschnitt. Kovac kann sich sehen lassen. © getty 2/24 Außer Konkurrenz - Klaus Augenthaler: (Mai 1996): 1 Spiel (1 U) Punkteschnitt: 1,0 © getty 3/24 Außer Konkurrenz - Willy Sagnol (September 2017 - Oktober 2017): 1 Spiel (1U) Punkteschnitt: 1,0 © imago 4/24 Außer Konkurrenz - Reinhard Saftig (Mai 1983 - Juni 1983): 3 Spiele (1S - 1 U - 1 N) Punkteschnitt: 1,33 © getty 5/24 Außer Konkurrenz - Andries Jonker (April 2011 - Juni 2011): 5 Spiele (4 S - 1 U) Punkteschnitt: 2,60 © imago 6/24 RANG 19 - Sören Lerby (Oktober 1991 - März 1992): 15 Spiele (4S - 5 U - 6 N) Punkteschnitt: 1,13 © getty 7/24 RANG 18 - Dettmar Cramer (Januar 1975 - Dezember 1977): 101 Spiele (40 S - 27 U - 34 N) Punkteschnitt: 1,46 © getty 8/24 RANG 17 - Gyula Lorant (Dezember 1977 - Dezember 1978): 34 Spiele (14 S - 10 U - 10 N) Punkteschnitt: 1,53 © imago 9/24 RANG 16 - Zlatko "Tschick" Cajkovski (Juli 1965 - Juni 1968): 102 Spiele (52 S - 18 U - 32 N) Punkteschnitt: 1,71 © getty 10/24 RANG 15 - Erich Ribbeck (März 1992 - Dezember 1993): 65 Spiele (31 S - 20 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,74 © getty 11/24 RANG 14 - Jürgen Klinsmann (Juli 2008 - April 2009): 29 Spiele (16 S - 6 U - 7 N) Punkteschnitt: 1,86 © getty 12/24 RANG 13 - Franz Beckenbauer (Januar 1994 - Juni 1994 & April 1996 - Mai 1996): 17 Spiele (10 S - 2 U - 5 N) Punkteschnitt: 1,88 © getty 13/24 RANG 12 - Branko Zebec (Juli 1968 - März 1970): 58 Spiele (32 S - 14 U - 12 N) Punkteschnitt: 1,90 © getty 14/24 RANG 11 - Giovanni Trapattoni (Juni 1994 - Juni 1995 & Juli 1996 - Juli 1998): 101 Spiele (54 S - 33 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 15/24 RANG 10 - Otto Rehhagel (Juli 1995 - April 1996): 30 Spiele (18 S - 4 U - 8 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 16/24 RANG 9 - Louis van Gaal (Juli 2009 - April 2011): 63 Spiele (35 S - 17 U - 11 N) Punkteschnitt: 1,94 © imago 17/24 RANG 8 - Pal Csernai (Dezember 1978 - Mai 1983): 151 Spiele (89 S - 31 U - 31 N) Punkteschnitt: 1,97 © getty 18/24 RANG 7 - Udo Lattek (März 1970 - Januar 1975 & Juli 1983 - Juni 1987): 299 Spiele (184 S - 68 U - 47 N) Punkteschnitt: 2,07 © getty 19/24 RANG 6 - Ottmar Hitzfeld (Juli 1998 - Juni 2004 & Januar 2007 - Juli 2008): 253 Spiele (158 S - 53 U - 42 N) Punkteschnitt: 2,08 © getty 20/24 RANG 5 - Felix Magath (Juli 2004 - Januar 2007): 87 Spiele (56 S - 18 U - 13 N) Punkteschnitt: 2,14 © getty 21/24 RANG 4 - Jupp Heynckes (Viermal zwischen Juli 1987 Juni 2018): 353 Spiele (235 S - 60 U - 58 N) Punkteschnitt: 2,17 © getty 22/24 RANG 3 - Niko Kovac (Juli 2018 - November 2019): 65 Spiele (45 S - 12 U - 8 N) Punkteschnitt: 2,26 © getty 23/24 RANG 2 - Carlo Ancelotti (Juli 2016 - September 2017): 60 Spiele (43 S - 8 U - 9 N) Punkteschnitt: 2,28 © getty 24/24 RANG 1 - Pep Guardiola (Juli 2013 - Juli 2016): 100 Spiele (80 S - 11 U - 9 N) Punkteschnitt 2,51

FC Bayern, Gerüchte: Ten Hag und Allegri mögliche Kandidaten?

Der FC Bayern wird mit Hansi Flick als Cheftrainer in die beiden wichtigen Spiele gegen Olympiakos Piräus in der Champions League und gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga gehen. Doch wie geht es danach weiter? Unter anderem kursiert der Name Massimiliano Allegri an der Säbener Straße. Allegri, der von 2014 bis 2019 Juventus Turin betreute, gilt laut Corriere dello Sport als Top-Kandidat, dem der FCB ein Engagement schmackhaft machen wolle.

Auch Erik Ten Hag könnte die Nachfolge von Kovac antreten. Der Coach von Ajax Amsterdam arbeitete bereits als Trainer für die Bayern-Amateure, laut Sky-Reporter Marc Behrenbeck soll es bereits Kontakt gegeben haben: "Daraus kann man schon herauslesen: Die Bayern haben Erik ten Hag auf dem Zettel." Ten Hag, der einen offensiven Spielstil präferiert, führte Ajax in der vergangenen Saison ins CL-Halbfinale. Sportdirektor Marc Overmars erklärte bereits, dass er seinem Trainer auf dem Weg zu einem größeren Verein nicht im Weg stehen werde.

Auch bei den Buchmachern ist Ten Hag Favorit auf den Trainerposten in München: bwin handelt den Niederländer mit einer Quote von 2,4, Allegri folgt mit 3,5.