BVB scheidet im Geisterspiel bei PSG aus der Champions League aus: Ein Tag der Plädoyers

Dortmund ist bei PSG im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden, weil die Borussia eine Partie ablieferte, die zur Geschichte des BVB unter Trainer Lucien Favre passte. Das Geisterspiel im Pariser Parc des Princes - und nicht nur dieses - verdeutlichte jedoch vielmehr, dass man angesichts der Coronavirus-Pandemie beinahe zwangsläufig zu zwei Ableitungen kommen muss.

Nach dem Geisterspiel im Pariser Parc des Princes schieden sich bei Borussia Dortmund offensichtlich auch die Geister. "Wir waren zu fehlerhaft, PSG hatte keine Probleme, die beiden Tore zu erzielen. Offensiv waren wir harmlos. Wir waren nicht gut genug", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Sky-Mikrofon zur Leistung des BVB, der durch die 0:2-Niederlage im Achtelfinale der Champions League ausschied.

Zwei Stunden zuvor war Zorc noch davon überzeugt, dass es einen "ähnlichen Auftritt wie in Dortmund" benötige, um eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. "Wir müssen versuchen, unser Spiel hier selbstbewusst durchzusetzen", forderte Zorc. Beim 2:1-Hinspielsieg war dies der Borussia gelungen, 90 Minuten lang setzte man das Starensemble von PSG konsequent unter Druck.

Doch dies war den Schwarzgelben in der französischen Hauptstadt zu keiner Zeit gelungen. Was nicht überraschte, war die Aussage von Lucien Favre, er empfinde angesichts des Ausscheidens "eine große Enttäuschung". Überraschend und konträr zu Zorcs Einschätzung fiel die Analyse des BVB-Trainers aus.

Champions League: Paris St.-Germain - Borussia Dortmund: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/29 Der BVB hat das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League in Paris 0:2 verloren und ist sang- und klanglos ausgeschieden. Hier sind die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 Paris Saint-Germain - KEYLOR NAVAS: Kaum geprüft vom BVB. Wenn doch mal ein Schuss aufs Tor kam, zeigte sich Navas aber souverän. Sicher beim Freistoß von Sancho (36.), ebenfalls gut gegen Sancho kurze Zeit später (38.). Note: 3. © getty 3/29 THILO KEHRER: Sehr konzentriert in der Defensive, setzte sich meist gegen seine Gegenspieler Guerreiro oder Hazard durch und zeigte sich auch sehr präzise im Passspiel. Note: 3. © getty 4/29 MARQUINHOS: Der Abwehrchef überzeugte durch ein gutes Stellungsspiel und kam so kaum in Direktduelle. War besonders vor der Pause stets ein souveräner Ballverteiler gegen einen tiefstehenden Gegner. Note: 3. © getty 5/29 PRESNEL KIMPEMBE: Strahlte große Sicherheit im defensiven Zentrum aus. Klärte mit einer starken Grätsche vor Haaland im eigenen Strafraum (22.) und mit Härte gegen Hakimi kurz vor der Pause. Stets präsent und nicht zu überwinden. Note: 2. © getty 6/29 JUAN BERNAT: Einer der Aktivposten bei PSG. Hatte die meisten Ballaktionen seines Teams, gewann eindeutig das "Duell" gegen Hakimi und Sancho am Flügel und erzielte das 2:0. Note: 2. © getty 7/29 ANGEL DI MARIA: Begann mit einer plumpen Schwalbe (24.), drehte dann aber auf. Leitete eine gute Chance per Steilpass auf Cavani ein, legte per Ecke zum 1:0 auf. Hinten gewann er immer wieder Schlüsselduelle wie gegen Sancho (49.) per Grätsche. Note: 2,5 © getty 8/29 LEANDRO PAREDES (2.v.r.): Konzentrierte sich auf die Defensivarbeit im Zentrum und machte seine Sache ordentlich. Auffällig war sein unnötiges Foul vor dem eigenen Strafraum gegen Sancho, das einen gefährlichen Freistoß zur Folge hatte. Note: 4. © getty 9/29 IDRISSA GUEYE: Zeigte sich kratzbürstig im Zentrum und setzte damit seinen Gegenparts merklich zu. Gewann fast alle Zweikämpfe und spielte stets präzise Pässe. Note: 3. © getty 10/29 NEYMAR: Machte das 1:0 per Kopf selbst und leitete das 2:0 mit guter Übersicht ein. Zudem beeindruckte, dass er schon früh den Willen zeigte, nach hinten zu arbeiten und auszuhelfen, wenn es brenzlig wurde. Note: 2. © imago images 11/29 PABLO SARABIA (r.): Zeigte großen Einsatz als Sturmpartner von Cavani und half am Flügel auch nach hinten mit. Bereitete zudem mit seiner scharfen, wenn auch etwas glücklichen Flanke das 2:0 durch Bernat vor. Note: 3. © getty 12/29 EDINSON CAVANI: Cavani hatte eine Riesenchance in der ersten Hälfte, scheiterte aber am guten Bürki (25.). Ansonsten war auch er engagiert und spielte gutes Pressing. Note: 3. © getty 13/29 KYLIAN MBAPPE (ab 64.): Kam Mitte der zweiten Hälfte doch noch zu seinem Einsatz, blieb aber ohne Wirkung. Note: 3,5. © getty 14/29 LAYVIN KURZAWA (ab 79.): Sollte spät die Defensive stärken, fiel aber nicht mehr groß auf. Keine Bewertung. © getty 15/29 TANGUY KOUASSI (ab 90.): Sollte nur noch an der Uhr drehen. Keine Bewertung. © getty 16/29 ROMAN BÜRKI:Verhinderte einen früheren Rückstand durch eine gute Fußabwehr gegen Cavani (25.) und zeigte eine gute Parade beim Freistoß von Di Maria (54.). Ansonsten nicht wirklich geprüft. Beim Gegentor vielleicht zu zögerlich im Fünfer. Note: 3. © getty 17/29 LUKASZ PISZCZEK: Konzentrierte sich auf die Defensivarbeit und war dort nicht immer sattelfest. Spielte zudem einen potenziellen schweren Fehlpass, den die Hausherren nicht ausnutzten am eigenen Sechzehner (43.). Note: 4. © getty 18/29 MATS HUMMELS: War bemüht, auch nach vorne zu schieben, doch letztlich blieb sein Spiel eher wirkungslos. Nach hinten kaum gefordert. Sein taktisches Foul gegen Cavani unterband einen gefährlichen Konter (61.). Note: 4. © getty 19/29 DAN-AXEL ZAGADOU: Hatte Glück, dass Di Maria ihn nur abkochte, sich dann aber fallen ließ, anstatt weiter zum Tor zu ziehen (24.). Ansonsten unsicher. Strahlte kaum Sicherheit aus. Note: 4,5. © getty 20/29 ACHRAF HAKIMI: Gut war, dass er sich auch in der zweiten Hälfte nach vorne bemühte. Schlecht: Er schlief tief und fest beim Kopfball von Neymar zum 1:0 am eigenen Fünfer. Wirkte gerade am Anfang aber zu passiv, nicht mutig genug. Note: 4,5. © getty 21/29 EMRE CAN: Can begann einem harten Einsteigen gegen Neymar, danach jedoch war er viel zu zurückhaltend vor dem gegnerischen Strafraum. Die Rote Karte war hart, aber vertretbar. Note: 5. © getty 22/29 AXEL WITSEL: In seinem 100. Europacup-Spiel blieb der Belgier äußerst blass. Spielte sehr zurückgezogen, brachte kaum Impulse nach vorn und gewann keinen Zweikampf. Note: 5. © getty 23/29 RAPHAEL GUERREIRO: Gewann keinen Zweikampf und war auch im Vorwärtsgang kaum wirkungsvoll. Sorgte später im Spiel dann immerhin noch für ein paar gute Torschussvorlagen. Note: 4,5. © getty 24/29 JADON SANCHO: Wenn Dortmund Gefahr ausstrahlte, dann dank ihm. Sorgte mit Einzelaktionen für ein paar gute Möglichkeiten vor der Pause (18., 38.), wurde von den Kollegen aber meist im Stich gelassen. Note: 3. © getty 25/29 ERLING HAALAND: Der Youngster war komplett abgemeldet und hing in der Luft. Er gab keinen Torschuss ab und lauerte teils vergebens auf Konter. Note: 5. © getty 26/29 THORGAN HAZARD: Seine wohl einzige auffällige Aktion war ein Abschluss aus zweiter Reihe (41.) vor der Pause. Aber ansonsten kamen von ihm kaum Akzente. Er versuchte den Ball auch aus dem Mittelfeld zu holen, blieb jedoch stets ineffektiv. Note: 4,5. © getty 27/29 JULIAN BRANDT (ab 68.): Hatte gleich nach seiner Einwechslung zwei gute Schusschancen, die jedoch abgefälscht wurden und nicht aufs Tor gingen. Brachte noch etwas Schwung von der Bank. Note: 3. © getty 28/29 GIOVANNI REYNA (ab 71.): Gab nach seiner Einwechslung nur noch einen Schuss ab. Keine Bewertung. © getty 29/29 MARIO GÖTZE (ab 87.): Hatte keine Wirkung mehr. Keine Bewertung.

BVB-Trainer Favre: "Insgesamt war es nicht schlecht"

"Es war überhaupt nicht schlecht. Nach den ersten 20 Minuten wurde es besser, auch in der zweiten Halbzeit. Wir hatten nicht viele Gelegenheiten, haben manchmal das Spiel kontrolliert, sehr hoch gespielt und sehr hoch gepresst. Wir haben viel Risiko genommen. Insgesamt war es nicht schlecht", plädierte Favre, unter dessen Ägide die Dortmunder nun in beiden Spielzeiten in Königsklasse und DFB-Pokal jeweils im Achtelfinale die Segel strichen.

Gewiss, das "nicht gut genug" von Zorc stellt nicht das Gegenteil von Favres "nicht schlecht" dar, doch nach den angesichts des Zuschauerausschlusses aufgrund des Coronavirus' atmosphärisch trostlosen 90 Minuten vom Mittwochabend muss festgehalten werden, dass Dortmund zweifelsfrei ein weitestgehend schwaches Spiel ablieferte.

Ein Spiel, das zur Geschichte des BVB unter Favre passte: Während man im heimischen Stadion kaum Punkte abgibt und bereits mehrfach bewies, auch hochklassige Gegner bezwingen zu können, gehen der Mannschaft in Auswärtsspielen viel zu häufig elementare Qualitäten ab - nicht nur, aber gerade gegen die Top-Teams. Dortmunds Auftritt in Paris war unreif, weil er gekennzeichnet war von wenig Mut, geringer Sicherheit und fehlender Leichtigkeit.

PSG schien bereiter für die ungewohnten Umstände

Als Grundtugend hätte es beispielsweise jene Aggressivität gebraucht, die einige Spieler in der 88. Minute an den Tag legten, als es nach einem Foul von Emre Can an Neymar zu einer würsten Rudelbildung kam, in dessen Folge der Dortmunder einen letztlich zu harten Platzverweis sah. Das hohe Pressing, das Favre gesehen haben wollte, fand vielmehr auf der Gegenseite statt.

Dort hatte es die seit dem Hinspiel stark in die Kritik geratene und zugleich enorm unter Druck stehende Truppe von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel geschafft, sich emotional mit der nötigen Energie aufzuladen. PSG schien deutlich bereiter für die ungewohnten Umstände zu sein und zeigte gerade in der Balleroberung eine kollektiv starke Leistung. Dortmund hatte so nur selten Ruhe in Ballbesitz - und wenn sie einmal eintrat, fehlten Favres Elf Zielstrebigkeit und Durchschlagskraft in der Offensive.

Womöglich fehlte der Borussia auch die übliche Atmosphäre, die Unterstützung der eigenen Anhänger. Dortmund ließ sich zwar nicht hängen, legte im zweiten Durchgang zu und kam sowohl zu mehr Ballbesitz, als auch zu mehr Torabschlüssen. Doch irgendwie mangelte es dem Team von Beginn an am emotionalen Push. Die Pariser arrangierten sich besser mit einem Stadion ohne Zuschauer.

CL-Achtelfinale: Pyro-Wahnsinn in Paris und Liverpool © imago images 1/15 Bei den Achtelfinal-Rückspielen in Paris und Liverpool sorgen die Fans mit Pyrotechnik und Raketen für eine ganz besondere Atmosphäre. Dabei lassen sich die PSG-Fans auch vom Geisterspiel im Prinzenpark nicht stoppen. SPOX hat die besten Bilder. © getty 2/15 Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus wurden zu PSG - BVB keine Zuschauer in den Prinzenpark gelassen. So sah das Stadion kurz vor Anpfiff aus. Die Fans blieben allerdings nicht daheim ... © getty 3/15 ... sondern versammelten sich zu Hunderten vor dem abgesperrten Stadion. © getty 4/15 Und auch die Pyro-Ausstattung hatten sie mitgebracht. © imago images 5/15 Die abgebrannte Pyrotechnik sorgte für beeindruckende Bilder. © imago images 6/15 Kurz nach Anpfiff wurden zudem dutzende Raketen und Feuerwerkskörper abgebrannt. © getty 7/15 In der TV-Übertragung waren die Fans und ihr Feuerwerk teilweise sehr deutlich zu hören. 8/15 Wie viel die Spieler im Stadion mitbekamen, ist allerdings unklar. © getty 9/15 Auf jeden Fall ließen sich die PSG-Anhänger auch vom Geisterspiel nicht stoppen - im Gegenteil. © getty 10/15 Das Stadion an der Anfield Road war pünktlich zum Anpfiff gegen Atletico dagegen prall gefüllt mit Fans des FC Liverpool. © getty 11/15 Also kein Feuerwerk? Doch. Auch hier wurde die Pyrotechnik außerhalb des Stadions gezündet. Mit dem Feuerwerk wurde nämlich der Bus des FC Liverpool empfangen. © getty 12/15 Für Jung und Alt hatten die Feierlichkeiten bereits vor dem Einlass ins Stadion begonnen. © getty 13/15 Die Angst vor dem Coronavirus schien sich in Grenzen zu halten. © getty 14/15 In Liverpool lernt man früh, wie man den FC zu feiern hat. © getty 15/15 Trotzdem muss man konstatieren: Mit den PSG-Fans konnten die Liverpool-Supporter an diesem Abend nicht mithalten.

Geisterspiele sind ein Plädoyer für die Fans

"Wir wussten, dass es hart wird, aber es war überhaupt kein gutes Spiel von uns. Die Fans hat man schwer vermisst. Das soll keine Ausrede für unsere Leistung sein", sagte der blass gebliebene Erling Haaland und ließ dann einen entscheidenden Satz fallen: "Man braucht sie aber unbedingt."

Der Norweger bezog sich mit dieser Feststellung freilich nur auf die Begegnung in Paris. Doch ob neutraler Beobachter oder eingefleischter Fan, wer in dieser Woche die Geisterspiele in Valencia oder das Bundesliga-Nachholspiel in Mönchengladbach sah, muss beinahe zwangsläufig zu zwei Ableitungen der aktuell schwierigen Gesamtlage kommen.

Die bisherigen und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch kommenden Geisterspiele in Europa sind ein Plädoyer dafür, dass der Fußball ohne seine Fans nichts wert ist. Sie sind integraler Bestandteil der Attraktivität dieses Sports. Ein Fußball ohne Zuschauer in den Stadien verringert den Spaß deutlich, langfristig würde er gar öde.

"Ich finde es schlimm", machte auch Tuchel deutlich, viele Trainer äußerten sich in den vergangenen Tagen ähnlich. "Es ist super schade, Fußball ist für die Zuschauer da. Die besten Spiele sind immer ein Zusammenspiel zwischen Spiel, Mannschaft und Zuschauer. Dann entsteht eine besondere Atmosphäre. Wenn das komplett fehlt, ist das sehr trist."

Geisterspiele auch Plädoyer für Unterbrechen der Saison

Trist, aber schlichtweg real ist vor allem ein Fakt: Die Geisterspiele sind derzeit unabdingbar. Dass dies im Zeichen des vehement grassierenden Coronavirus' noch viel zu viele Menschen nicht erkannt haben, ist erschreckend - ganz egal, ob es sich um Entscheidungsträger in Fußballklubs und Politik oder die Fanansammlungen vor den geschlossenen Stadien handelt.

Der exponentielle Verlauf der Pandemie, die ersten infizierten Profifußballer, ein sich aus allen Wettbewerben zurückziehender Klub und als Antwort darauf reizlose, weil ohne Publikum ausgetragene Partien: All dies ist in erster Linie ein Plädoyer dafür, die sportlichen Wettbewerbe vorzeitig zu unterbrechen. Wenn nicht gar die Saison sofort abzubrechen sowie die Europameisterschaft bis auf Weiteres zu verschieben.

Heruntergebrochen auf den BVB würde das wohl auch die "große Enttäuschung" des Ausscheidens abfedern. Und es gänzlich obsolet machen, sich über die unterschiedlichen Sichtweisen von Zorc und Favre auf ein dann wertloses Spiel zu wundern.