PSG - BVB 2:0: Borussia Dortmund scheitert in Paris im Achtelfinale der Champions League

Borussia Dortmund ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Der BVB verlor das Geisterspiel im Parc des Princes gegen Paris Saint-Germain mit 0:2 (0:2). Das Hinspiel hatten die Schwarzgelben zu Hause mit 2:1 gegen PSG gewonnen.

"Es war ein Spiel mit wenig Torchancen. Das 0:1, wo Neymar halbhoch im Fünfer einköpfen kann, darf uns nie passieren. Beim 0:2 war viel Pech dabei", sagte Mats Hummels nach der Partie bei Sky. "Wir haben es nicht geschafft, Druck um den Sechzehner zu entwickeln und hatten keine zwingenden Torchancen. Viel, viel mehr hatte auch Paris nicht, aber sie haben geführt und brauchten sie nicht. Wir haben es nicht geschafft, den berühmten letzten Pass anzubringen."

BVB-Trainer Lucien Favre sagte: "Am Anfang war es schwer. Wir haben das Spiel gut gemacht, es war nicht schlecht, auch die zweite Halbzeit nicht. Die letzte Entscheidung und der letzte, auch der vorletzte Pass haben gefehlt. Wir hatten Mühe, die Lücke zu finden. Und wir kriegen zwei unnötige Tore. Wir haben verloren, aber müssen nicht übertreiben, wir haben auch gut gespielt."

Angesprochen auf die Atmosphäre in einem Spiel ohne Zuschauer sagte Hummels: "Es war sehr merkwürdig, aber für beide Mannschaften. Nach ein paar Minuten ging es besser als erwartet. Es war wie bei einem Testspiel, wo man jedes Kommando und jeden Schrei hört. Das kommt jetzt wohl erstmal ein paar Wochen so vor, damit müssen sich alle arrangieren."

Den Platzverweis gegen Can bewertete Favre als "viel zu hart" und "fast lächerlich". "Er hat nur ein Foul gemacht gegen Neymar. Neymar hat ein wenig übertrieben", befand der Dortmunder Coach.

KEYLOR NAVAS: Kaum geprüft vom BVB. Wenn doch mal ein Schuss aufs Tor kam, zeigte sich Navas aber souverän. Sicher beim Freistoß von Sancho (36.), ebenfalls gut gegen Sancho kurze Zeit später (38.). Note: 3.
THILO KEHRER: Sehr konzentriert in der Defensive, setzte sich meist gegen seine Gegenspieler Guerreiro oder Hazard durch und zeigte sich auch sehr präzise im Passspiel. Note: 3.
MARQUINHOS: Der Abwehrchef überzeugte durch ein gutes Stellungsspiel und kam kaum in Direktduelle. War besonders vor der Pause stets ein souveräner Ballverteiler gegen einen tiefstehenden Gegner. Note: 3.
PRESNEL KIMPEMBE: Strahlte große Sicherheit im defensiven Zentrum aus. Klärte mit einer starken Grätsche vor Haaland im eigenen Strafraum (22.) und mit Härte gegen Hakimi kurz vor der Pause. Stets präsent und nicht zu überwinden. Note: 2.
JUAN BERNAT: Einer der Aktivposten bei PSG. Hatte die meisten Ballaktionen seines Teams, gewann eindeutig das "Duell" gegen Hakimi und Sancho am Flügel und erzielte das 2:0. Note: 2.
ANGEL DI MARIA: Begann mit einer plumpen Schwalbe (24.), drehte dann aber auf. Leitete eine gute Chance per Steilpass auf Cavani ein, legte per Ecke zum 1:0 auf. Hinten gewann er immer wieder Schlüsselduelle wie gegen Sancho (49.) per Grätsche. Note: 2,5
LEANDRO PAREDES: Konzentrierte sich auf die Defensivarbeit im Zentrum und machte seine Sache ordentlich. Auffällig war sein unnötiges Foul vor dem eigenen Strafraum gegen Sancho, das einen gefährlichen Freistoß zur Folge hatte. Note: 4.
IDRISSA GUEYE: Zeigte sich kratzbürstig im Zentrum und setzte damit seinen Gegenparts merklich zu. Gewann fast alle Zweikämpfe und spielte stets präzise Pässe. Note: 3.
NEYMAR: Machte das 1:0 per Kopf selbst und leitete das 2:0 mit guter Übersicht ein. Zudem beeindruckte, dass er schon früh den Willen zeigte, nach hinten zu arbeiten und auszuhelfen, wenn es brenzlig wurde. Note: 2.
PABLO SARABIA: Zeigte großen Einsatz als Sturmpartner von Cavani und half am Flügel auch nach hinten mit. Bereitete zudem mit seiner scharfen, wenn auch etwas glücklichen Flanke das 2:0 durch Bernat vor. Note: 3.
EDINSON CAVANI: Cavani hatte eine Riesenchance in der ersten Hälfte, scheiterte aber am guten Bürki (25.). Ansonsten war auch er engagiert und spielte gutes Pressing. Note: 3.
KYLIAN MBAPPE (ab 64.): Kam Mitte der zweiten Hälfte doch noch zu seinem Einsatz, blieb aber ohne Wirkung. Note: 3,5.
LAYVIN KURZAWA (ab 79.): Sollte spät die Defensive stärken, fiel aber nicht mehr groß auf. Keine Bewertung.
TANGUY KOUASSI (ab 90.): Sollte nur noch an der Uhr drehen. Keine Bewertung.
ROMAN BÜRKI:Verhinderte einen früheren Rückstand durch eine gute Fußabwehr gegen Cavani (25.) und zeigte eine gute Parade beim Freistoß von Di Maria (54.). Ansonsten nicht wirklich geprüft. Beim Gegentor vielleicht zu zögerlich im Fünfer. Note: 3.
LUKASZ PISZCZEK: Konzentrierte sich auf die Defensivarbeit und war dort nicht immer sattelfest. Spielte zudem einen potenziellen schweren Fehlpass, den die Hausherren nicht ausnutzten am eigenen Sechzehner (43.). Note: 4.
MATS HUMMELS: War bemüht, auch nach vorne zu schieben, doch letztlich blieb sein Spiel eher wirkungslos. Nach hinten kaum gefordert. Sein taktisches Foul gegen Cavani unterband einen gefährlichen Konter (61.). Note: 4.
DAN-AXEL ZAGADOU: Hatte Glück, dass Di Maria ihn nur abkochte, sich dann aber fallen ließ, anstatt weiter zum Tor zu ziehen (24.). Ansonsten unsicher. Strahlte kaum Sicherheit aus. Note: 4,5.
ACHRAF HAKIMI: Gut war, dass er sich auch in der zweiten Hälfte nach vorne bemühte. Schlecht: Er schlief tief und fest beim Kopfball von Neymar zum 1:0 am eigenen Fünfer. Wirkte gerade am Anfang aber zu passiv, nicht mutig genug. Note: 4,5.
EMRE CAN: Can begann einem harten Einsteigen gegen Neymar, danach jedoch war er viel zu zurückhaltend vor dem gegnerischen Strafraum. Die Rote Karte war hart, aber vertretbar. Note: 5.
AXEL WITSEL: In seinem 100. Europacup-Spiel blieb der Belgier äußerst blass. Spielte sehr zurückgezogen, brachte kaum Impulse nach vorn und gewann keinen Zweikampf. Note: 5.
RAPHAEL GUERREIRO: Gewann keinen Zweikampf und war auch im Vorwärtsgang kaum wirkungsvoll. Sorgte später im Spiel dann immerhin noch für ein paar gute Torschussvorlagen. Note: 4,5.
JADON SANCHO: Wenn Dortmund Gefahr ausstrahlte, dann dank ihm. Sorgte mit Einzelaktionen für ein paar gute Möglichkeiten vor der Pause (18., 38.), wurde von den Kollegen aber meist im Stich gelassen. Note: 3.
ERLING HAALAND: Der Youngster war komplett abgemeldet und hing in der Luft. Er gab keinen Torschuss ab und lauerte teils vergebens auf Konter. Note: 5.
THORGAN HAZARD: Seine wohl einzige auffällige Aktion war ein Abschluss aus zweiter Reihe (41.) vor der Pause. Aber ansonsten kamen von ihm kaum Akzente. Er versuchte den Ball auch aus dem Mittelfeld zu holen, blieb jedoch stets ineffektiv. Note: 4,5.
JULIAN BRANDT (ab 68.): Hatte gleich nach seiner Einwechslung zwei gute Schusschancen, die jedoch abgefälscht wurden und nicht aufs Tor gingen. Brachte noch etwas Schwung von der Bank. Note: 3.
GIOVANNI REYNA (ab 71.): Gab nach seiner Einwechslung nur noch einen Schuss ab. Keine Bewertung.
MARIO GÖTZE (ab 87.): Hatte keine Wirkung mehr. Keine Bewertung.

PSG - BVB: Die Analyse

Schwacher Auftritt des BVB in den ersten 45 Minuten: Paris spielte ein exzellentes Pressing wie Gegenpressing und manipulierte damit den Dortmunder Spielaufbau, so dass die Schwarzgelben nie Ruhe am Ball und viele leichte Ballverluste zu verzeichnen hatten.

PSG sammelte so nach knapp über 20 Minuten 73 Prozent Ballbesitz an, brachte zunächst jedoch nur selten Tiefe ins Offensivspiel. Das gelang mit der Zeit besser, auch weil sich die Dortmunder zu weit nach hinten drängen und die Aggressivität gegen den Ball vor allem im Verbund vermissen ließen.

Konnte die Borussia das erste Pressing der Franzosen einmal umspielen, fehlte es meist an Präzision, Tempo und Mut im Passspiel, um die gegnerische Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Einzig Sancho hatte ein paar brauchbare, letztlich aber harmlose Offensivszenen. Haaland trat fast gar nicht in Erscheinung.

Nach der Pause kam der BVB zu mehr Ballbesitz, weil sich PSG phasenweise zu passiv verhielt. Die Gäste waren allerdings im und vor allem unmittelbar um den Strafraum herum trotz einiger Abschlüsse weiterhin zu ungefährlich, da der Zug in den Aktionen fehlte oder man schlicht die falschen Entscheidungen traf.

Die Pariser spielten aber auch konstant stabil in den direkten Duellen und mit einem guten kollektiven Rückzugsverhalten, so dass sich für Dortmund kaum einmal größere Räume öffneten. So trudelten die letzten 20 Minuten der Partie beinahe aus: Der BVB rannte an, PSG verteidigte ohne größere Schwierigkeiten. In der Schlussphase sah Dortmunds Can nach Rudelbildung noch die Rote Karte.

PSG - BVB: Die Aufstellungen

PSG: Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria (79. Kurzawa), Paredes (90.+2 Kouassi), Gueye, Neymar - Sarabia (63. Mbappe), Cavani.

BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi (87. Götze), Witsel (71. Reyna), Can, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard (69. Brandt).

PSG - BVB: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Neymar (28.), 2:0 Bernat (45.+1)

Rote Karte: Can (89./Dortmund)

Neymar war in 17 CL-Spielen für PSG an 21 Toren direkt beteiligt (14 Tore, 7 Assists).

Di Maria bereitete das 1:0 vor, es war seine 20. Torvorlage in Pflichtspielen dieser Saison - Bestwert in Europas Top5-Ligen.

Can flog zum 2. Mal in der CL vom Platz, auch beim ersten Mal bei PSG (mit Leverkusen im März 2014).

Di Maria wird im Hinspiel des Viertelfinales gelbgesperrt fehlen.

Dortmunds Witsel bestritt sein 100. Europapokal-Spiel.

Hakimi kam als einziger Dortmunder in allen 37 BVB-Pflichtspielen in dieser Saison zum Einsatz (31-mal Startelf).

Der Star des Spiels: Juan Bernat (PSG)

Starke Vorstellung des ehemaligen Bayern-Spielers. Kam auf die meisten Ballaktionen bei den Parisern und hatte in den Duellen mit Hakimi und Sancho keine Probleme. Krönte seine Leistung mit dem Tor zum 2:0.

Der Flop des Spiels: Axel Witsel (BVB)

Ungewohnt passive Darbietung des Belgiers, der besonders in Halbzeit eins dem Pressing der Pariser im Zentrum nichts entgegenzusetzen hatte. Sorgte für keine Impulse nach vorne und gewann tatsächlich nicht einen Zweikampf. Auch schwach: Hakimi.

Der Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Hatte in einer weitestgehend fairen ohne größere Zwischenfälle wenig Probleme, auch wenn er ein paar wenige Szenen hätte anders bewerten können. Die persönlichen Strafen waren allesamt korrekt - die Rote Karte gegen Can war angesichts seiner zuvor langen Leine allerdings zu hart.