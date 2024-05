"Ne, das steht": Toni Kroos schließt Rücktritt vom Rücktritt aus

Kroos weiter: "Wir spielen nicht weniger als das wichtigste Spiel im Klubfußball in ein paar Tagen, wo wir uns vor allem darum kümmern müssen, ein Fußballspiel zu gewinnen." Er empfinde "absolute Vorfreude" auf die Partie, meinte er und fügte an: "Das, was ab jetzt passiert, wird meine Karriere in dem Sinne nicht mehr definieren."

Gegner Dortmund gibt ihm Rätsel auf. Der BVB habe "absolut eine Chance, es zu schaffen", sagte Kroos und gestand: "Es ist nicht ganz einfach, sich auf Dortmund vorzubereiten, weil sie eben diese wechselhafte, nicht ganz klare Saison hatten. Sie haben erfahrene Spieler dabei, die mit der Situation Champions-League-Finale umgehen können. Einfach wird es da nicht."