Der einzige Härtefall für Edin Terzic: Verzichtet der BVB im Champions-League-Finale auf seinen besten Torschützen?

BVB: Karim Adeyemi hat sich Vorteil gegenüber Donyell Malen erspielt

Adeyemi hat sich mit ein paar guten Restwochen der Saison einen vermutlich entscheidenden Vorteil erspielt. In just dieser Zeit konnte Malen nicht mittun, er brachte vom Länderspiel gegen Deutschland Ende März eine hartnäckige Oberschenkelverletzung mit. Sechs Pflichtspiele, darunter beide CL-Viertelfinalpartien gegen Atlético Madrid, verpasste er daher. Im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain saß er 180 Minuten draußen.

Zwar leistete sich Adeyemi während Malens Abwesenheit mit dem irrsinnigen Platzverweis in Gladbach einen schweren Patzer und ließ nach seiner Sperre in Leipzig eine 45-minütige Leistung folgen, die nahe an der Arbeitsverweigerung lag. In der Champions League jedoch, und das wird für Terzic am Ende die wichtigste Währung bei seiner Entscheidung sein, funktionierte Adeyemi so, wie man es sich von ihm wünscht.

Das war auch, mal wieder, höchste Zeit. Bereits im Vorjahr, seiner ersten Saison in Dortmund, benötigte der schnelle Flügelspieler einen sehr langen Anlauf, ehe er in der Rückrunde auf der Erfolgswelle des gesamten Teams mitschwamm und ausgezeichnete Darbietungen ablieferte. Auch die aktuelle Spielzeit lief sportlich sehr schleppend und abseits des Platzes fast schon gewohnt geräuschvoll bei ihm.