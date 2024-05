FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen im Champions League Halbfinale Rückspiel: So könnten Real Madrid und FCB spielen

FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen im Champions League Halbfinale Rückspiel: So könnte der FCB spielen

Der FC Bayern München konnte nach dem vergangenen Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart nicht ohne weitere Verletzungssorgen abreisen. Beim Spiel gegen die Stuttgarter verletzte sich Raphael Guerreiro am Sprunggelenk und wird genauso wie Kingsley Coman, Sacha Boey und Bouna Sarr definitiv ausfallen. Die Doppelsechs dürften somit Konrad Laimer und Leon Goretzka bilden.

Positiv für die Münchner ist dagegen die Rückkehr von Innenverteidiger Matthijs de Ligt. Der Niederländer konnte genauso wie Jamal Musiala, der am Samstag gegen den VfB fehlte, vor dem Duell gegen Real Madrid am Teamtraining teilnehmen. De Ligt könnte damit direkt eine Option neben Eric Dier in der Innenverteidigung sein. Alternativ stünden Min-Jae Kim und Dayot Upamecano auf dieser Position bereit.

In der Offensive sind Harry Kane, Leroy Sané und Jamal Musiala gesetzt. Thomas Müller wird wohl, genau wie im Hinspiel, von Beginn an auf dem Feld stehen. Alternativ könnte Thomas Tuchel Serge Gnabry oder Mathys Tel in die Startelf befördern.

Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui - Laimer, Goretzka - Sané, Müller, Musiala - Kane.