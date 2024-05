Ermüdungsbruch! Einsatz von Real-Star im Champions-League-Finale gefährdet

Der französische Nationalspieler Aurelien Tchouameni droht für das Finale der Champions League gegen Borussia Dortmund am 1. Juni in Wembley auszufallen. Wie sein Klub am Tag nach dem Sieg gegen den FC Bayern (2:1) mitteilte, erlitt der 24-Jährige einen Ermüdungsbruch im linken Fuß. Der Mittelfeldspieler war kurz nach dem Treffer von Alphonso Davies (68.) ausgewechselt worden.

Anzeige

Über die Dauer des Ausfalls von Tchouameni, der auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, machte Real keine Angaben. Nach einem Bruch des zweiten Mittelfußknochens im vergangenen Oktober war er eineinhalb Monate lang nicht einsatzfähig gewesen. Tchouameni ist zudem Stammspieler der französischen Nationalmannschaft. Seine Teilnahme an der EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) scheint vorerst nicht gefährdet. Die Franzosen müssen nach dem Kreuzbandriss des ehemaligen Münchner Bundesliga-Profis Lucas Hernandez bereits einen schwerwiegenden Ausfall verkraften.

Artikel und Videos zum Thema