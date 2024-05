"Bayern hat sich über das Abseits beschwert?": Real-Coach Carlo Ancelotti teilt gegen Joshua Kimmich aus

Ancelotti sagte den Journalisten, als er auf die Proteste der Bayern angesprochen wurde: "Bayern hat sich also über das Abseits beschwert? Alles klar. Dann beschweren wir uns über das aberkannte Tor von Nacho. Denn Kimmich hat eine Schwalbe gemacht."

Die angebliche Schwalbe Kimmichs verhinderte den früheren Real-Ausgleich zum 1:1, als Nacho den FCB-Rechtsverteidiger bei einem Standard am Hals erst weggedrückt und dann mit einem abgefälschten Versuch ins Netz getroffen hatte. Beim Check mithilfe des VAR nahm der Schiedsrichter den Treffer jedoch zurück und entschied auf Foul vom Real-Kapitän.

Die Münchner selbst dachten, dass sie in der 103. Minute noch das 2:2 erzielt hätten, als Matthijs de Ligt ins Madrid-Tor traf, doch der Schiedsrichter hatte wegen einer angeblichen vorausgegangenen Abseitsstellung bereits zum Ärger des FCB abgepfiffen. Die Szene war nicht laufen gelassen worden, sodass sie auch nicht vom VAR überprüft werden konnte.

Real hat sich in LaLiga bereits den Titel gesichert, sodass die ausstehenden vier Spiele in der Meisterschaft für die Madrilenen nicht mehr von Interesse sind. Deshalb dürfte Trainer Carlo Ancelotti auch stark rotieren, um seinen Stars vor dem einzigen noch wichtigen Duell der Saison Pausen zu gönnen: Am 1. Juni geht es für die Königlichen im Finale der Champions League im Londoner Wembley Stadion gegen Borussia Dortmund.