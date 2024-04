FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen: So könnten der FC Arsenal und FCB im Champions League Viertelfinale spielen

Arsenal-Coach Mikel Arteta kann auf einen fast kompletten Kader zurückgreifen, verletzt ist einzig Jurrien Timber, der in der laufenden Saison nur 126 Spielminuten absolviert hat und seit dem Auftaktspiel in der Liga gegen Nottingham Forest wegen eines Kreuzbandrisses fehlt.

Viel wird Arteta wohl nicht austauschen. Im Gegensatz zum 3:0-Sieg gegen Brighton & Hove Albion wäre Jakub Kiwior eine Option für die Linksverteidiger-Position. Davor wird das Dreier-Trio, bestehend aus Jorginho, Martin Ödegaard und Declan Rice, wohl nicht verändert. Auch im Angriff gibt es keinen Grund, was zu machen. Kai Havertz, Gabriel Jesus und Bukayo Saka werden aller Voraussicht nach den Vorzug bekommen.

FC Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Ödegaard, Jorginho, Rice - Saka, Havertz, Gabriel Jesus

Aufseiten der Münchner wird es nach der 2:3-Blamage gegen den 1. FC Heidenheim wahrscheinlich mehr Änderungen geben. Das Innenverteidiger-Duo werden voraussichtlich Matthijs de Ligt und Eric Dier bilden, nachdem Dayot Upamecano und Min-jae Kim am Wochenende keine gute Figur machten. Manuel Neuer, Kingsley Coman und Leroy Sané werden es wohl pünktlich in den Kader schaffen. In diesem Fall würde Neuer wieder starten, auch Coman und Sané sind wahrscheinlich wieder für die Startelf vorgesehen. Damit könnte Thomas Müller rausfallen.

Nossair Mazraoui (zuletzt krank) dürfte es ebenfalls wieder in den Kader schaffen, während Aleksandar Pavlovic (krank) es vermutlich nicht rechtzeitig zurückschafft.