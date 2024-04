FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FCB im Champions League Viertelfinale im TV und Livestream?

In der Champions League geht es am heutigen Dienstag, den 9. April, wieder so richtig zur Sache. Der kriselnde FC Bayern München bestreitet sein Viertelfinal-Hinspiel gegen Premier-League-Topklub FC Arsenal. Die beiden Mannschaften treffen um 21 Uhr im Londoner Emirates Stadium aufeinander.

Der FC Bayern hätte zu keinem schlechten Zeitpunkt in eine Krise fallen können. Die vergangenen beiden Ligaspiele gegen Borussia Dortmund und den 1. FC Heidenheim verlor man. Nun muss man sich sogar darüber Sorgen machen, womöglich den zweiten Platz in der Tabelle am VfB Stuttgart zu verlieren. Arsenal dagegen befindet sich in absoluter Top-Form, die Gunners bezwangen am Samstag Brighton & Hove Albion mit 3:0 und führen die Premier League an.