FC Arsenal vs. FC Bayern München, Übertragung heute live: Champions League Viertelfinale im Free-TV, Livestream und Liveticker

FC Arsenal vs. FC Bayern München, Übertragung heute live: Champions League Viertelfinale im Free-TV und Livestream

Jedes Mal, wenn in der Champions League an einem Dienstag Fußball gespielt wird, kümmert sich Amazon Prime um die Übertragung eines Spiels. Genau dies ist auch heute der Fall, neben Arsenal vs. FC Bayern findet auch das Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City statt. Amazon Prime zeigt auch heute das Spiel mit deutscher Beteiligung, also Arsenal gegen Bayern München.

Der Zugang ist kostenpflichtig, das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 89,90 Euro versehen. Für das Monatsabo fallen 8,99 Euro an.