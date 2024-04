Eric Dier reagiert nach Arsenal vs. Bayern lässig auf höhnische Gesänge der Gunners-Fans: "Etwas, das man genießen muss"

Die Arsenal-Fans versuchten von Beginn an, Dier mit Pfiffen bei jeder Ballberührung aus dem Konzept zu bringen. Außerdem bedachten sie ihn mit "Eric Dier, you'll always be shit"-Gesängen (dt: "Eric Dier, du wirst immer scheiße sein").

Auf dem Platz hatten die Anfeindungen keinerlei Auswirkungen: Dier zeigte eine ordentliche Leistung und hatte Arsenals zentralen Angreifer Kai Havertz gut im Griff. In den vergangenen Wochen hatte er sich neben Matthijs de Ligt einen Stammplatz in der Bayern-Innenverteidigung erkämpft, Dayot Upamecano und Min-Jae Kim sitzen nun bei Trainer Thomas Tuchel zumeist auf der Bank.