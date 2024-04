BVB-Kapitän Emre Can kritisiert die Zweikampfführung von Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid: "Sie haben uns aufgegessen!"

"Sie haben uns in den Zweikämpfen aufgegessen in der ersten Halbzeit", erklärte Can den schwierigen ersten Durchgang am DAZN-Mikrofon. "Viel Spieler spielen das erste Mal Champions League. Hier ist es extrem schwer, extrem laut. Es ist menschlich, dass einige Spieler in bisschen nervös waren", nahm er seine Teamkollegen jedoch auch in Schutz.

Besser lief es dann nach der Pause. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns das nicht gefallen lassen. Wir haben es in der Pause angesprochen. Dann sind wir rausgekommen und haben ein anderes Gesicht gezeigt", lobte Can den BVB.