Es ist soweit: In der Champions League werden heute die Paarungen für das Achtelfinale ausgelost. Wir liefern die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Lange müssen wir nicht mehr warten, bis die Paarungen für das Achtelfinale feststehen. Am heutigen Montag um 12 Uhr werden in Nyon in der Schweiz die Spiele klargemacht. Die wichtigsten Infos: Die 16 Teams sind auf zwei Lostöpfe aufgeteilt (acht Gruppensieger, acht Gruppenzweite) und werden einander zugelost. Vereine aus dem gleichen Land und Klubs, die bereits in der Gruppenphase aufeinandergetroffen sind, können nicht aufeinandertreffen. Hier haben wir das Ganze nochmal ausführlicher erläutert.

Champions League, Auslosung: Die Lostöpfe

Topf 1 (Gruppensieger) Topf 2 (Gruppenzweite) FC Bayern München (GER) FC Kopenhagen (DEN) FC Arsenal (ENG) PSV Eindhoven (NED) Real Madrid (ESP) SSC Neapel (ITA) Real Sociedad (ESP) Inter Mailand (ITA) Atletico Madrid (ESP) Lazio Rom (ITA) Borussia Dortmund (GER) Paris Saint-Germain (FRA) Manchester City (ENG) RB Leipzig (GER) FC Barcelona (ESP) FC Porto (POR)

Nun aber zur wichtigsten Frage: Wo läuft der Spaß im TV und Livestream? Dieser Artikel erklärt es!

Auslosung: Wo läuft die Ziehung für das Achtelfinale der Champions League im Free-TV und Livestream?

Gute Nachrichten: Für die Auslosung gibt es eine ganze Reihe an Anlaufstellen im TV und Livestream. Die beiden Optionen im linearen Fernsehen, Sky Sport News HD und DAZN, sind beide kostenpflichtig, im Livestream hingegen gibt es auch eine Reihe an Gratisübertragungen:

Livestreams: skysport.de, uefa.tv, zdf.de (alle drei kostenfrei) Amazon Prime Video, DAZN (beide kostenpflichtig)

Wenn Ihr DAZN abonniert, könnt Ihr nicht nur die Auslosung des Achtelfinals live sehen, sondern auch fast alle Partien der Königsklasse - meist exklusiv. Das Paket, das Ihr dafür benötigt, heißt DAZN Unlimited und kostet 29,99 Euro im Monat (Jahresabo) oder 44,99 Euro im Monat (Monatsabo).

Auslosung: Die Ziehung für das Achtelfinale der Champions League im Liveticker

Wenn Ihr das Ganze lieber nebenbei und in Schriftform verfolgen möchtet, sei Euch unser Liveticker ans Herz gelegt. Damit verpasst Ihr ebenfalls nichts:

Hier geht's zum Liveticker der Auslosung des Achtelfinals der Champions League.

Auslosung: Die Ziehung für das Achtelfinale der Champions League: Wichtigste Infos

Event: Auslosung Achtelfinale

Auslosung Achtelfinale Wettbewerb: Champions League

Champions League Datum: 18. Dezember 2023

18. Dezember 2023 Uhrzeit: 12 Uhr

12 Uhr Ort: Nyon, Schweiz

Nyon, Schweiz TV: Sky Sport News HD, DAZN

Livestream: skysport.de, uefa.tv, zdf.de, Amazon Prime Video, DAZN

Liveticker: SPOX

