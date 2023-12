Champions League: Alle Infos zur Auslosung für das Achtelfinale - Mögliche Gegner des FC Bayern München und BVB, Regeln, Datum, Modus

Die Gruppenphase der Champions League ist vorbei, als nächstes werden die Gruppen für das Achtelfinale ausgelost. Wir versorgen Euch mit den wichtigsten Infos: Datum, Regeln, Modus, mögliche Gegner des FC Bayern München, BVB und von RB Leipzig - all das findet Ihr in diesem Artikel.

Sechs Spieltage liegen hinter uns, nun geht es in der Königsklasse in die heiße Phase: die K.o.-Runden. Diese beginnt am 13. Februar mit dem Achtelfinale, zuvor müssen allerdings noch die Paarungen ausgelost werden.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Champions League: Alle Infos zur Auslosung für das Achtelfinale - Datum, Ort

Lange warten müsst Ihr bis zur Ziehung nicht. Bereits am morgigen Montag, dem 18. Dezember, werden in Nyon in der Schweiz die Matchups für das Achtelfinale ausgelost. Um 12 Uhr geht es los.

Ihr möchtet wissen, in welchem Modus das Ganze stattfinden wird und auf welche Mannschaften die deutschen Klubs treffen können? Hier werdet Ihr schlauer.

© getty Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League steht bevor.

Champions League: Alle Infos zur Auslosung für das Achtelfinale - Regeln, Modus, Lostöpfe

Das Wichtigste vorab: Die 16 Mannschaften sind auf zwei Lostöpfe aufgeteilt - einen mit den acht erstplatzierten aus der Gruppenphase, einen mit den acht zweitplatzierten. So trifft in jeder Paarung im Achtelfinale ein Gruppensieger auf einen Gruppenzweiten. Die beiden Lostöpfe sehen folgendermaßen aus:

Champions League, Auslosung: Die Lostöpfe

Topf 1 (Gruppensieger) Topf 2 (Gruppenzweite) FC Bayern München (GER) FC Kopenhagen (DEN) FC Arsenal (ENG) PSV Eindhoven (NED) Real Madrid (ESP) SSC Neapel (ITA) Real Sociedad (ESP) Inter Mailand (ITA) Atletico Madrid (ESP) Lazio Rom (ITA) Borussia Dortmund (GER) Paris Saint-Germain (FRA) Manchester City (ENG) RB Leipzig (GER) FC Barcelona (ESP) FC Porto (POR)

Zwei Dinge sind dabei allerdings zu beachten: Teams, die bereits in der Gruppenphase aufeinandergetroffen sind, dürfen nicht als Paarung gelost werden, das gleiche gilt für Vereine aus dem gleichen Landesverband. Der FC Bayern kann im Achtelfinale also beispielsweise nicht erneut auf den FC Kopenhagen treffen, oder RB Leipzig zugelost bekommen.

Champions League: Alle Infos zur Auslosung für das Achtelfinale - Mögliche Gegner für den FC Bayern, BVB und RB Leipzig

Was bedeutet das für die deutschen Klubs? Da Bayern und Dortmund ihre Gruppen jeweils gewonnen haben, sehen die möglichen Gegner größtenteils gleich aus. Auf Leipzig warten ein paar Hammerlose:

Bayerns mögliche Gegner: Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, SSC Neapel, Inter Mailand, Lazio Rom, FC Porto

Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, SSC Neapel, Inter Mailand, Lazio Rom, FC Porto Dortmunds mögliche Gegner: FC Kopenhagen, PSV Eindhoven, SSC Neapel, Inter Mailand, Lazio Rom, FC Porto

FC Kopenhagen, PSV Eindhoven, SSC Neapel, Inter Mailand, Lazio Rom, FC Porto Leipzigs mögliche Gegner: Real Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad, Atletico Madrid, FC Arsenal

Weil einige Duelle ausgeschlossen ist, ergeben sich leicht unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Paarungen. Beim FC Bayern ist PSG mit 17,3 Prozent etwas wahrscheinlicher als die restlichen Gegner (16,5 Prozent), beim BVB gilt dies für den FC Kopenhagen. Für Leipzig tut sich zwischen potentiellen Gegnern nichts.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Optionen, die Auslosung live zu verfolgen, gibt es einige: Sky beispielsweise strahlt das Event im TV bei Sky Sport News aus und streamt es überdies auch auf skysport.de und in der Sky Sport App.

Darüber hinaus ist auch der andere Rechteinhaber der Königsklasse mit von der Partie: DAZN. Das Programm des Streamingdienstes ist allerdings kostenpflichtig.

Die letzte Variante ist der Livestream der UEFA selbst. Auf uefa.tv könnt Ihr die Ziehung vollkommen gratis verfolgen.

Champions League Saison 2023/24: Termine