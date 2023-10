Am heutigen Mittwochabend geht die Gruppenphase der Champions League weiter. Doch wer zeigt / überträgt den 3. Spieltag der Königsklasse live im TV und Livestream? DAZN oder Amazon Prime? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Mittwoch, den 25. Oktober, stehen am 3. Gruppenspieltag der Champions League erneut acht Partien an. Gespielt wird am Abend in den Gruppen E, F, G und H.

Den Auftakt am heutigen Abend machen Feyenoord Rotterdam und Lazio Rom sowie der FC Barcelona und Schachtar Donezk um 18.45 Uhr.

Ab 21.00 Uhr sind dann zwei Bundesligisten im Einsatz: Borussia Dortmund ist bei Newcastle United zu Gast und RB Leipzig empfängt Roter Stern Belgrad.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 3. Spieltag heute live im TV und Livestream? - Die heutigen Duelle im Überblick

Termin Heim Auswärts Gruppe Übertragung Mi, 25.10., 18.45 Uhr Feyenoord Rotterdam Lazio Rom E DAZN Mi, 25.10., 18.45 Uhr FC Barcelona Schachtar Donezk H DAZN Mi, 25.10., 21.00 Uhr Celtic Glasgow Atletico Madrid E DAZN Mi, 25.10., 21.00 Uhr Paris St. Germain AC Mailand F DAZN Mi, 25.10., 21.00 Uhr Newcastle United Borussia Dortmund F DAZN Mi, 25.10., 21.00 Uhr RB Leipzig Roter Stern Belgrad G DAZN Mi, 25.10., 21.00 Uhr Young Boys Bern Manchester City G DAZN Mi, 25.10., 21.00 Uhr Royal Antwerp FC FC Porto H DAZN

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 3. Spieltag heute live im TV und Livestream?

Auch in dieser Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime Video die Übertragung der Champions League. Gestern zeigte Amazon Prime noch ein Spiel exklusiv im Livestream, heute könnt Ihr dagegen alle Begegnungen nur bei DAZN live erleben.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 3. Spieltag heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung von DAZN

DAZN zeigt heute alle acht Partien. Zu den späten sechs Spielen wird zudem auch eine Konferenz angeboten, mit der Ihr alle Ergebnisse im Auge behalten könnt. Im Livestream überträgt DAZN die Champions League ebenfalls. In der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser könnt Ihr alle Duelle live und in voller Länge sehen oder die Konferenz verfolgen.

Die Champions League seht Ihr am heutigen Abend exklusiv mit einem DAZN-Unlimited-Abo. Für das DAZN-Unlimited-Abonnement zahlt Ihr 44,99 Euro im Monat. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 3. Spieltag heute live im TV und Livestream? - Die Liveticker von SPOX

Alle acht Champions-League-Duelle am Abend begleitet SPOX für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über alle Geschehnisse des Spieltags auf dem Laufenden. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League, 3. Spieltag: Die heutigen Teams und Gruppen im Überblick

Gruppe E

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Lazio Rom 2 1 1 0 3:2 1 4 2 Atlético Madrid 2 1 1 0 4:3 1 4 3 Feyenoord Rotterdam 2 1 0 1 4:3 1 3 4 Celtic FC 2 0 0 2 1:4 -3 0

Gruppe F

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Newcastle United 2 1 1 0 4:1 3 4 2 Paris Saint-Germain 2 1 0 1 3:4 -1 3 3 AC Mailand 2 0 2 0 0:0 0 2 4 Borussia Dortmund 2 0 1 1 0:2 -2 1

Gruppe G

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Manchester City 2 2 0 0 6:2 4 6 2 RB Leipzig 2 1 0 1 4:4 0 3 3 BSC Young Boys 2 0 1 1 3:5 -2 1 3 Roter Stern Belgrad 2 0 1 1 3:5 -2 1

Gruppe H