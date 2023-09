PSG vs. BVB heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Für Borussia Dortmund beginnt die Champions League 2023/24 heute mit einem Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Für Borussia Dortmund erfolgt am heutigen Dienstag der Startschuss in die Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison. Viel schwerer hätte der Auftakt für den BVB nicht sein können, spielt der Bundesligist heute doch beim französischen Meister Paris-Saint-Germain. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr im Parc des Princes.

Nach dem aus BVB-Sicht unzufriedenen Bundesligastart sind die Dortmunder jetzt international gefordert. Bei PSG um das neue Offensivtrio Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Randal Kolo Muani dürfte auf die BVB-Abwehr viel Arbeit zukommen.

Neben dem BVB und PSG tummeln sich mit der AC Mailand und Newcastle United zwei weitere Topklubs. Die Gruppe F wird deshalb als Todesgruppe bezeichnet. Um am Ende einen der beiden ersten Tabellenplätze zu belegen, ist jeder Punkt wichtig. Will der BVB auch in dieser CL-Saison in die K.o.-Runde einziehen, ist ein guter Start enorm wichtig - wie schwer die erste Aufgabe in Paris auch sein mag.

Champions League, 1. Spieltag: Spiele am Dienstag

DATUM UHRZEIT SPIEL Dienstag, 19. September 18.45 Uhr Milan - Newcastle Dienstag, 19. September 18.45 Uhr Bern - Leipzig Dienstag, 19. September 21 Uhr PSG - BVB Dienstag, 19. September 21 Uhr Feyenoord - Celtic Dienstag, 19. September 21 Uhr Lazio - Atlético Dienstag, 19. September 21 Uhr Manchester City - Belgrad Dienstag, 19. September 21 Uhr Barcelona - Antwerpen Dienstag, 19. September 21 Uhr Donezk - Porto

PSG vs. BVB heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream

Der Großteil der CL-Spiele in dieser Saison kann wieder live bei DAZN verfolgt werden, das Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Paris Saint-Germain heute aber nicht. Die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie liegen nämlich bei einem anderen Anbieter: Amazon Prime.

Um sich Dortmund vs. PSG heute via Amazon Prime Video live ansehen zu können, bedarf es einer Prime-Mitgliedschaft. Diese kostet im Monatsabo 8,99 Euro, ein Jahresabo kann zum Preis von 89,99 Euro abgeschlossen werden. Neukunden können sich das heutige Spiel nach Abschluss eines 30-tägigen Probemonats sogar kostenlos ansehen.

Der Livestream kann auf jedem Smartphone, Tablet und Smart-TV über die App Amazon Prime Video oder über die Website von Amazon Prime Video auf einem PC oder Notebook abgerufen werden.

Die Liveübertragung beginnt heute um 20 Uhr

PSG vs. BVB heute live, Übertragung: Champions League im Liveticker

Ihr könnt den Auftaktkracher PSG vs. BVB heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Kein Problem, denn SPOX tickert das Spiel ausführlich für Euch mit.

Hier geht's zum Liveticker PSG - BVB.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

PSG vs. BVB heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Ugarte - Zaire-Emery, Vitinha - Dembelé, Kolo Muani, Mbappé

G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Ugarte - Zaire-Emery, Vitinha - Dembelé, Kolo Muani, Mbappé BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Sabitzer, Can - Malen, Brandt, Adeyemi - Füllkrug

