Borussia Dortmund hat heute in der Champions League eine Mammutaufgabe vor sich. Im ersten Gruppenspiel der neuen Saison geht es gegen Paris Saint-Germain. SPOX verrät, mit welchen Aufstellungen die beiden europäischen Top-Teams starten könnten.

Für den BVB geht es im Moment Schlag auf Schlag. Erst am vergangenen Samstag setzten sich die Schwarzgelben noch mit 4:2 gegen den SC Freiburg durch, schon ist man bereits in der Champions League im Einsatz. Am heutigen Dienstag, den 19. September, bestreiten die Dortmunder gegen Paris Saint-Germain ihr erstes von sechs Gruppenspielen. Dafür reist das Team von Trainer Edin Terzic nach Paris, wo im Parc des Princes um 21 Uhr das Duell eröffnet wird.

In der Saison 2019/20 standen sich die heutigen Kontrahenten bislang zum letzten Mal in der Königsklasse gegenüber. In zwei Achtelfinalpartien setzten sich damals die Pariser mit 3:2 durch. Während der BVB seine Generalprobe für die Neuauflage jedoch meisterte, kassierte der französische Meister in der Liga gegen den OGC Nizza seine erste Saisonniederlage (2:3).

Champions League: Die Gruppe F im Überblick

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 AC Mailand 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Newcastle United 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0:0 0 0

© getty 2020 standen sich der BVB und PSG im Achtelfinale der Champions League gegenüber.

PSG vs. BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Paris und Borussia Dortmund

Nachdem der BVB vor drei Tagen noch im Einsatz war, darf heute eine kleine Rotation erwartet werden. So könnte Niclas Füllkrug den bisher eher schwachen Sébastien Haller im Sturm ersetzen. Youssoufa Moukoko wäre ebenfalls eine Option. Auch Marco Reus, der gegen den SC Freiburg zum 4:2-Endstand traf, darf auf einen Platz in der Startelf hoffen. Was die Abwehr mit Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Ramy Bensebaini betrifft, wird es wohl keine Wechsel geben, Niklas Süle und Marius Wolf stünden jedoch bereit.

Bei PSG könnte Ex-Frankfurter Kolo Muani sein Startelfdebüt geben. Gemeinsam mit Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé bildet er das neue gefürchtete Pariser Sturmtrio.

PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Danilo Pereira, Skriniar, Hernandez - Carlos Soler, Zaire-Emery, Vitinha - Dembelé, Kolo Muani, Mbappé

G. Donnarumma - Hakimi, Danilo Pereira, Skriniar, Hernandez - Carlos Soler, Zaire-Emery, Vitinha - Dembelé, Kolo Muani, Mbappé BVB: Kobel - Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Reus, Adeyemi - Füllkrug

PSG vs. BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Paris und Borussia Dortmund - Übertragung im TV und Livestream

Um die Übertragung des Gruppenspiels zwischen PSG und dem BVB kümmert sich heute Amazon Prime Video. Der Streamingdienst besitzt neben DAZN die Übertragungsrechte an der Königsklasse und zeigt pro Spieltag je ein Dienstagsspiel - sofern möglich mit deutscher Beteiligung. Heute fiel die Wahl also auf PSG vs. BVB. Mit einem Prime-Abonnement könnt Ihr die Übertragung freischalten, dieses ist nach Ablauf des kostenlosen Probemonats mit einem Preis in Höhe von 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr versehen.

PSG vs. BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Paris und Borussia Dortmund - Die Partie im Liveticker

SPOX bietet zu jedem Champions-League-Spiel einen Liveticker an, dadurch auch für Paris gegen Dortmund.

Hier geht es zum Liveticker PSG vs. BVB.

PSG vs. BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Paris und Borussia Dortmund - Wichtigste Infos

Begegnung: Paris Saint-Germain vs. Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Spieltag: 1

1 Datum: 19. September 2023

19. September 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Paris Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

