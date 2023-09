Am 4. Spieltag der Bundesliga empfängt der SC Freiburg den BVB zum Duell. Das komplette Spiel verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund - Anpfiff: 15.30 Uhr Tore / Aufstellung SC Freiburg Atubolu - Ginter, Lienhart, Gulde - Kübler, M. Eggestein, Höfler, Sallai, Doan, Höler - Gregoritsch Aufstellung BVB Kobel - Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini - Can, Sabitzer, Brandt, Malen, Adeyemi - Haller Gelbe Karten /

SC Freiburg vs. BVB: Borussia Dortmund heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Auch Edin Terzic wechselt im Vergleich zum enttäuschenden 2:2 gegen Heidenheim auf zwei Positionen. Wolf und Süle werden in der Viererkette durch den wiedergenesenen Ryerson und Süle ersetzt.

vor Beginn Die Borussia startet wie folgt: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can, Brandt - Malen, Haller, Adeyemi.

vor Beginn Im Vergleich zur 0:5-Pleite beim VfB Stuttgart ändert Christian Streich seine Startelf auf zwei Positionen. Für Sildillia startet Gulde hinten rechts, Grifo wird in der Offensive durch Doan ersetzt.

vor Beginn So geht der SC Freiburg ins Duell mit Borussia Dortmund: Atubolu - Gulde, Ginter, Lienhart, Kübler - Eggestein, Höfler - Doan, Höler, Sallai - Gregoritsch.

Vor Beginn: Ein Sieg, zwei Unentschieden: So lautet bislang die enttäuschende Bilanz des BVB in der Bundesliga. Die Gäste liegen damit in der Tabelle aktuell einen Zähler hinter dem heutigen Gegner aus Freiburg. Kehrt der BVB in die Erfolgsspur zurück und zieht mit einem Sieg in der Tabelle am SC vorbei?

Vor Beginn: Das Duell am 4. Bundesliga-Spieltag startet um 15.30 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem SC Freiburg und dem BVB.

© getty Siegt der BVB heute gegen den SC Freiburg?

SC Freiburg vs. BVB: Borussia Dortmund heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

SC Freiburg vs. BVB: Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream

Das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und dem BVB zeigt Sky am heutigen Samstag im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender startet auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD mit den Vorberichten der Partie um 15.15 Uhr. Für Sky kommentiert die Begegnung am Nachmittag Jonas Friedrich.

Die Partie könnt Ihr alternativ in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event live erleben. Im Livestream überträgt Sky das Duell zudem auf WOW und in der Sky-Go-App.

