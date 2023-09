Der FC Bayern München ist in der Champions League gegen Manchester United gefragt. Nicht mit dabei ist Thomas Tuchel. Warum der Trainer des FCB fehlt? Das klärt dieser Artikel.

Nach einem 2:2 am Wochenende in der Bundesliga muss der FC Bayern heute in der Champions League gegen Manchester United ran. Ab 21 Uhr rollt in der Allianz Arena in München der Ball.

Thomas Tuchel wird beim Spiel gegen die Red Devils allerdings nicht dabei sein. Warum das so ist, erfahrt Ihr im Folgenden.

FC Bayern München vs. Manchester United: Wo ist Thomas Tuchel? Warum der FCB-Trainer fehlt

Der Grund für das Fehlen von Thomas Tuchel beim CL-Auftakt der Bayern ist ganz schnell erklärt: Der Trainer muss eine Sperre aus der vergangenen Saison absitzen, er hat sich im Viertelfinalrückspiel gegen Manchester City eine Gelb-Rote Karte eingehandelt.

Wie der kicker berichtet, wird der 50-Jährige von seinen Co-Trainern Zsolt Löw und Anthony Barry vertreten. Tuchel selbst wird die Partie zusammen mit Assistent Arno Michels von der Tribüne aus verfolgen müssen.

FC Bayern München vs. Manchester United heute live im TV und Livestream

Bei den allermeisten Champions-League-Spielen ist die Übertragungssituation ganz einfach erklärt: DAZN ist nämlich für die Mehrheit verantwortlich. Das ist auch heute der Fall. Die Vorberichte zu Bayern vs. United beginnen um 20 Uhr, folgendes Team ist am Start:

Moderator: Alex Schlüter

Reporter: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Michael Ballack

Champions League: FC Bayern München vs. Manchester United heute live im Liveticker

