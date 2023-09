Es ist so weit, die Champions-League-Saison 2023/24 steht unmittelbar bevor - auch für den FC Bayern München. Wer die Partien des FCB zeigt, erfahrt Ihr hier.

Es geht wieder rund in der Königsklasse, vom 19. September 2023 bis zum 1. Juni 2024 kämpfen 32 Mannschaften um den prestigeträchtigsten Henkelpott im Vereinsfußball. Der FC Bayern mischt ebenfalls wieder mit und hofft auf seinen siebten Titel.

In der Gruppenphase bekommt es München in Gruppe A mit Galatasaray SK, dem FC Kopenhagen und Manchester United zu tun - zumindest auf dem Papier dürfte der Einzug in die K.o.-Phase für den FCB eine machbare Aufgabe sein.

So viel zu den Gegnern der Bayern, aber wo könnt Ihr die Partien des deutschen Rekordmeisters in dieser CL-Saison im TV und Livestream sehen? Das klärt dieser Artikel!

© getty Der FC Bayern trifft unter anderem auf Manchester United.

FC Bayern München, DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt die Spiele des FCB in der Champions League?

Bevor wir zu den Spielen der Bayern kommen, hier zunächst ein paar grundlegende Infos zur Übertragung der Königsklasse in dieser Spielzeit: Auch in diesem Jahr teilen sich die Übertragungsrechte wieder DAZN und Amazon Prime, wobei ersterer Streamingdienst einen Großteil der Partien zeigen wird.

Die Aufteilung sieht dabei wie folgt aus: 121 der 137 Spiele laufen bei DAZN, Amazon Prime darf sich an jedem Dienstag, an dem gespielt wird, eine Partie zur Übertragung aussuchen - das gilt für Gruppen- und K.o.-Phase. Das Finale wird zudem auch vom ZDF gezeigt.

FC Bayern München, DAZN oder Amazon Prime: Die Spiele der Gruppenphase im Überblick

Aber was bedeutet das nun für Fans des FC Bayern? Insgesamt hat sich in der Gruppenphase Amazon Prime die Rechte an zwei Partien des FCB gesichert, die restlichen laufen bei DAZN. Hier haben wir alle Infos für Euch zusammengetragen:

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 20.09.2023 21 Uhr FC Bayern München Manchester United DAZN 03.10.2023 21 Uhr FC Kopenhagen FC Bayern München Amazon Prime 24.10.2023 18.45 Uhr Galatasaray SK FC Bayern München Amazon Prime 08.11.2023 21 Uhr FC Bayern München Galatasaray SK DAZN 29.11.2023 21 Uhr FC Bayern München FC Kopenhagen DAZN 12.12.2023 21 Uhr Manchester United FC Bayern München DAZN

Champions League, FC Bayern München: Die Spiele des FCB im Liveticker

Alternativ könnt Ihr natürlich auch einfach bei uns vorbeischauen, wir tickern alle Spiele der Bayern live. Der Kalender:

