Los geht die Champions-League-Saison 2023/24 für den FC Bayern, im ersten Spiel wartet Manchester United. Ob das Ganze im Free-TV läuft? Das verrät SPOX.

In der Bundesliga hat der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen ein spätes Tor zum 2:2 kassiert, das müssen die Bayern nun hinter sich lassen und den Blick nach vorne richten. In der Champions League wartet nämlich Manchester United. Spielstätte ist die Allianz Arena in München, der Anstoß ist für 21 Uhr angesetzt.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Champions League: Gruppe A im Überblick

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 0 0 0 0 0:0 0 0 1 FC Kopenhagen 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Galatasaray 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Manchester United 0 0 0 0 0:0 0 0

Aber könnt Ihr die Partie der Bayern auch im Free-TV verfolgen? Und was wären die Alternativen? Dieser Artikel klärt auf.

FC Bayern München vs. Manchester United heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB in der Champions League im TV und Livestream?

Die Übertragung der Champions League in Kürze erklärt: DAZN zeigt fast alle Spiele live und exklusiv in voller Länge, an jedem Spieltag darf Amazon Prime zudem ein Spiel exklusiv zeigen. Weil heute Mittwoch ist, bedeutet dies, dass Bayern vs. Manchester nur bei DAZN läuft. Die Vorberichte starten um 20 Uhr, folgendes Team ist im Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Reporter: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Michael Ballack

Die anderen heutigen Spiele gibt es ebenfalls bei DAZN - um die Champions League beim Streamingdienst empfangen zu können, braucht Ihr allerdings ein Abonnement. Mit DAZN Unlimited entgeht Euch in Sachen Königsklasse nichts.

Mehr Infos zur Übertragung sämtlicher Gruppenspiele von Bayern? Die bekommt Ihr hier.

© getty Der FC Bayern München trifft heute auf Manchester United.

Champions League: FC Bayern München vs. Manchester United heute live im Liveticker

Alternative zum Streaming gefällig? Schaut doch einfach bei uns vorbei, wir liefern in unserem Liveticker minütlich Updates zur Partie zwischen dem FCB und den Red Devils.

Hier geht es zum Liveticker FC Bayern München vs. Manchester United.

Champions League, FC Bayern München vs. Manchester United: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern : Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Gnabry - H. Kane

: Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Gnabry - H. Kane Manchester United: A. Onana - Diogo Dalot, Lindelöf, Li. Martinez, Reguilon - Casemiro, Eriksen - Mount, Bruno Fernandes, Rashford - Höjlund

FC Bayern München vs. Manchester United heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Manchester United

FC Bayern München vs. Manchester United Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Spieltag: 1

1 Datum: 20. September 2023

20. September 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, 1. Spieltag: Die heutigen Gruppenspiele im Überblick