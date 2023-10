Der FC Bayern München ist heute in der Champions League zu Gast beim FC Kopenhagen. Wer das Gruppenspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, könnt Ihr hier nachlesen.

Am heutigen Dienstag, den 3. Oktober, stehen in der Champions League wieder acht Vorrundenspiele an. Unter anderem im Einsatz ist auch der FC Bayern München, der in der Gruppe A auf den FC Kopenhagen trifft. Das Duell wird um 21 Uhr im Parken-Stadion im dänischen Kopenhagen angepfiffen.

Der FC Bayern gewann vor zwei Wochen zum Turnierauftakt mit 4:3 gegen Manchester United, Kopenhagen dagegen glitt gegen Galatasaray Istanbul ein sicher geglaubter Sieg spät in den finalen Minuten noch aus der Hand. So musste sich der dänische Meister mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben.

Champions League: Der aktuelle Stand in der Gruppe A

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 1 1 0 0 4:3 1 3 2 FC Kopenhagen 1 0 1 0 2:2 0 1 2 Galatasaray 1 0 1 0 2:2 0 1 4 Manchester United 1 0 0 1 3:4 -1 0

© getty Kann der FCB den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren?

FC Bayern München in der Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Kopenhagen vs. FCB im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und den Bayern ist eines der wenigen, die in der laufenden Saison nicht von DAZN übertragen werden, sondern von Amazon Prime Video. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an einem Dienstagsspiel pro Spieltag. Heute fiel die Entscheidung also auf Kopenhagen vs. FC Bayern.

Wollt Ihr die Partie live verfolgen, habt aber kein Prime-Abonnement, dann müsst Ihr dieses zuerst abschließen. Zur Auswahl stehen die beiden Möglichkeiten, sich für 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr anzumelden. In beiden Fällen bekommt man die ersten 30 Tage jedoch einen kostenlose Probezeit.

FC Bayern München in der Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Kopenhagen vs. FCB im TV und Livestream? Die Partie im Liveticker

Weiters bietet SPOX zu Kopenhagen vs. FC Bayern auch einen Liveticker zum Mitlesen an. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Euch geht garantiert nichts durch die Lappen. Für die, die auch die Spielstände der Parallelspiele im Auge behalten möchten, bietet SPOX einen Konferenz-Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker FC Kopenhagen vs. FC Bayern München.

Hier geht es zum Liveticker der heutigen Konferenz.

FC Bayern München in der Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Kopenhagen vs. FCB im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Kopenhagen - FC Bayern München

FC Kopenhagen - FC Bayern München Wettbewerb: Champions League (Vorrunde)

Champions League (Vorrunde) Spieltag: 2

2 Datum: 3. Oktober 2023

3. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parken (Kopenhagen)

Parken (Kopenhagen) Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Champions League: Die heutigen Spiele im Überblick