In der Champions League kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund. Wo das Gruppenspiel live im TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Borussia Dortmunds Bundesliga-Alltag wird am heutigen Dienstag (19. September) zum ersten Mal in dieser Saison von der Champions League unterbrochen. Im Rahmen der Gruppenphase kriegen es die Schwarzgelben mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain zu tun. Gespielt wird aus Dortmunder Sicht auswärts im Parc des Princes (Paris). Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

Das letzte Duell der beiden Mannschaften in der Königsklasse ist gar nicht so lange her. In der Spielzeit 2020/21 trafen die Pariser und die Dortmunder im Achtelfinale aufeinander. Mit dem 3:2-Ergebnis nach Hin- und Rückspiel war es PSG, das damals eine Runde weiterzog.

Die beiden anderen Mannschaften der Todesgruppe F, AC Milan und Newcastle United, sind ebenfalls heute für ihr erstes Gruppenspiel im Einsatz, ihre Partie beginnt um 18.45 Uhr.

Champions League: Die heutigen Gruppenspiele im Überblick

Anpfiff Spiel 18.45 Uhr AC Milan - Newcastle United 18.45 Uhr Young Boys Bern - RB Leipzig 21 Uhr Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund 21 Uhr Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 21 Uhr Lazio Rom - Atlético Madrid 21 Uhr Manchester City - Roter Stern Belgrad 21 Uhr FC Barcelona - Royal Antwerpen 21 Uhr Shakhtar Donezk - FC Porto

© getty Kann der BVB mit einem Sieg in die neue Champions-League-Saison starten?

BVB: Wo läuft PSG vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Neue Saison, selbe Übertragungssituation: Amazon Prime Video bietet pro Spieltag ein Dienstagsspiel an, während DAZN den Rest übernimmt, im Free-TV ist bis auf das Finale wieder einmal nichts zu sehen. Obwohl auch heute DAZN für den Großteil der Spiele verantwortlich ist, sieben an der Zahl, wird PSG vs. BVB bei Amazon Prime Video gezeigt.

Für Amazon Prime Video wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Die Kosten dafür liegen nach Ablauf des gratis Probemonats bei 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.

BVB: Wo läuft PSG vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream? Die Partie im Liveticker

Wer keinen Zugang zur Übertragung von Amazon Prime hat, muss nicht unbedingt auf das Champions-League-Spiel verzichten, da SPOX das Duell live und ausführlich tickert. Dies gilt auch für alle anderen Spiele der Königsklasse.

Hier geht es zum Liveticker PSG vs. BVB.

BVB: Wo läuft PSG vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Paris Saint-Germain vs. Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Spieltag: 1

1 Datum: 19. September 2023

19. September 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Paris Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Gruppe F im Überblick