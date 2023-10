BVB vs. AC Milan heute live, Übertragung: Borussia Dortmund in der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League empfängt der BVB heute die AC Milan. Wir haben hier alle Infos für Euch zur Übertragung der Partie des 2. Spieltags im TV und im Livestream und empfehlen Euch einen Liveticker.

Erstes Heimspiel für Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park in der Champions-League-Saison 2023/24. Am heutigen Mittwoch, 4. Oktober, hat der BVB den italienischen Topklub AC Milan zu Gast. Spielbeginn ist um 21 Uhr.

Nach der 0:2-Niederlage bei Paris Saint-Germain steht der BVB schon etwas unter Druck. Nur die zwei ersten der Gruppe F ziehen nach Beendigung der Vorrunde in die K.o.-Phase ein. In Paris zeigte der Vizemeister keine gute Leistung.

In der Bundesliga hat sich das Team von Trainer Edin Terzic aus der Krise gespielt. Am vergangenen Freitag wurde in Hoffenheim mit 3:1 gewonnen, womit sich der BVB an der Tabellenspitze festsetzte.

Die AC Milan spielte am 1. Spieltag der Champions League 0:0 gegen Newcastle United. In der Serie A ist Milan mit dem deutschen Nationalspieler Malick Thiaw nach sieben Spieltagen mit an der Spitze vertreten.

© getty Marco Reus befindet sich momentan in Topform.

BVB vs. AC Milan heute live, Übertragung: Borussia Dortmund in der Champions League heute live im TV und Livestream

Der Großteil der CL-Spiele in dieser Saison kann live bei DAZN verfolgt werden, das heutige Spiel des BVB gegen die AC Milan auch.

Das "Netflix des Sports" beginnt mit seiner Liveübertragung zu BVB vs. Milan um 20 Uhr mit folgendem Team:

Moderatorin: Laura Wontorra

Zugriff auf den Livestream zum Spiel habt Ihr über die DAZN-App auf Eurem Mobiltelefon oder über den Browser Eurer Wahl auf Eurem Laptop. Mit den meisten Smart-TVs ist es auch möglich, sich das Live-Bild über die App auf den großen Bildschirm zuhause zu holen. Zudem ist das Spiel ab 20.45 Uhr auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 sehen - was allerdings auch kostenpflichtig ist.

Um das vielfältige Programm von DAZN, der Streamingdienst zeigt unter anderem auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv, live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Zur Auswahl stehen drei unterschiedliche Abo-Angebote: DAZN Unlimited, DAZN Super Sport und DAZN World. Um die Spiele der Champions League live sehen zu können benötigt Ihr DAZN Unlimited.

BVB vs. AC Milan heute live, Übertragung: Borussia Dortmund in der Champions League heute im Liveticker

SPOX informiert Euch heute in Form eines ausführlichen Livetickers über den Verlauf des Spiels. Klickt rein, und erfahrt bereits eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

Hier geht es zum Liveticker Borussia Dortmund - AC Milan.

BVB vs. AC Milan heute live, Übertragung: Borussia Dortmund in der Champions League - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Özcan, Can - Brandt, Reus, Malen - Füllkrug

Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Özcan, Can - Brandt, Reus, Malen - Füllkrug AC Milan: Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo - Reijnders - Adli, Musah - Pulisic, Giroud, Rafael Leao

BVB vs. AC Milan heute live, Übertragung: Borussia Dortmund in der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. AC Milan

Borussia Dortmund vs. AC Milan Wettbewerb: Champions League (Vorrunde)

Champions League (Vorrunde) Spieltag: 2

2 Datum: 4. Oktober 2023

4. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Signal-Iduna-Park (Dortmund) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

© getty Edin Terzic will mit dem BVB heute auch in der Champions League gewinnen.

Champions League: Der aktuelle Stand in der Gruppe F