Champions League, Qualifikation: Teams, Mannschaften, Vereine, Zeitplan, Termin, Datum, Übertragung im TV und Livestream

In der Champions League hat die Saison 2023/24 schon begonnen - und zwar mit der Qualifikation. Die wichtigsten Infos zu den Teams, dem Zeitplan sowie der Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Sechs Plätze sind in der Königsklasse noch zu vergeben - wer die erhält, wird in der Qualifikation ausgemacht. Drei ganze Qualifikationsrunden sowie die Hinspiele der Playoffs sind bereits absolviert, fehlen also nur mehr die Rückspiele, die in den nächsten Tagen stattfinden.

Champions League, Qualifikation: Zeitplan, Termin, Datum

Ende Juni begann die Qualifikationsphase mit den ersten Vorrundenspielen, seitdem sind die meisten Mannschaften bereits wieder ausgeschieden oder in die Europa-League-Qualifikation abgestuft worden. Zwölf Mannschaften sind im Kampf um die letzten sechs Tickets noch übriggeblieben, die Entscheidungen darüber fallen mit Ende der Playoff-Runde am 29. und 30. August.

Champions League, Qualifikation: Der Zeitplan im Überblick

Runde Hinspiel Rückspiel Vorrunde Halbfinale 27. Juni 2023 Vorrunde Finale 30. Juni 2023 1. Qualifikationsrunde 11./12. Juli 2023 18./19. Juli 2023 2. Qualifikationsrunde 25./26. Juli 2023 1./2. August 2023 3. Qualifikationsrunde 8./9. August 2023 15. August 2023 Playoffs 22./23. August 2023 29./30. August 2023

© getty In der vergangenen Saison hat sich Manchester City den Henkelpott geholt.

Champions League, Qualifikation: Teams, Mannschaften, Vereine

Die erste Hälfte der Playoff-Runde findet heute statt, während die zweite Hälfte gespielt wird.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Hinspielergebnis Di., 29.08. 21 Uhr Young Boys Bern Maccabi Haifa 0:0 Di., 29.08. 21 Uhr Galatasaray Istanbul Molde FK 3:2 Di., 29.08. 21 Uhr Panathinaikos Athen Sporting Braga 1:2 Mi., 30.08. 21 Uhr AEK Athen Royal Antwerp 0:1 Mi., 30.08. 21 Uhr FC Kopenhagen Tschenstochau 1:0 Mi., 30.08. 21 Uhr PSV Eindhoven Glasgow Rangers 2:2

© getty Der BSC Young Boys Bern startet erst in den Playoffs in die Champions-League-Qualifikation.

Champions League, Qualifikation: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragung der Quali teilen sich in diesem Jahr DAZN und Amazon Prime, wobei der Großteil von DAZN gezeigt wird und Amazon Prime lediglich dienstags für jeweils ein Spiel im Einsatz ist. So wird es auch ab der Gruppenphase laufen.

Der Zugang zu DAZN kostet allerdings, je nachdem, für welches der drei Pakete Ihr Euch entscheidet: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

Champions League, Qualifikation: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

Champions League: Die Sieger der letzten Jahre