Die Champions League ist der prestigeträchtigste Wettbewerb auf Vereinsebene. Zahlreiche Klubs haben sich für die Saison 2023/24 qualifiziert. Hier erfahrt Ihr, welche Mannschaften ein Ticket für die Gruppenphase bereits fix in der Tasche haben und wie die Lostöpfe für die Gruppenphase aussehen.

Manchester City krönte sich vergangene Spielzeit mit einem 1:0-Sieg über Inter Mailand zum ersten Mal in Vereinsgeschichte zum Champions-League-Sieger. Damit endete nicht nur Citys lange Durstrecke, auch Trainer Pep Guardiola konnte nach mehr als einem Jahrzehnt endlich wieder einen Henkelpott in die Höhe stemmen.

Nun gilt der Blick der nächsten Champions-League-Spielzeit. Was die Königsklasse in der Saison 2023/24 betrifft, hat von den insgesamt 32 Mannschaften bereits der Großteil ihr Ticket eingelöst.

Welche Vereine auf jeden Fall mit dabei sind, erfahrt Ihr im folgenden Absatz.

Champions League Saison 2023/24: Diese Vereine sind dabei

Für die Auslosung der Gruppenphase werden wie üblich vier Lostöpfe mit je acht Mannschaften gebildet. Für die besten Mannschaften Europas ist dabei der erste Topf reserviert. In diesem befinden sich der Champions-League- und Europa-League-Sieger der vergangenen Saison (Manchester City und der FC Sevilla) sowie die Meister der sechs laut UEFA-Rangliste stärksten Ligen: FC Barcelona (Spanien), SSC Neapel (Italien), FC Bayern München (Deutschland), Paris Saint-Germain (Frankreich), Benfica Lissabon (Portugal) und Feyenoord Rotterdam (der Meister der Niederlande ist nachgerückt, weil Manchester City in England Meister wurde und als Champions-League-Sieger bereits einen Platz in Topf 1 hatte).

© getty Die Champions League bekommt ab der Saison 2024/25 einen neuen Modus.

Für die restliche Befüllung der Lostöpfe wird der UEFA-Klubkoeffizient herangenommen. Aus der Bundesliga nehmen vier Teams teil: neben Meister Bayern München auch Borussia Dortmund, RB Leipzig und Debütant Union Berlin.

Ein paar Teams versuchen aktuell noch, ihr Ticket in der Qualifikation zu lösen - sechs sind es an der Zahl. Welche sich dabei durchsetzen, ist Ende August klar (unten findet Ihr den gesamten Zeitplan).

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Manchester City Real Madrid FC Salzburg Union Berlin FC Sevilla Manchester United AC Milan RC Lens FC Barcelona Borussia Dortmund Lazio Rom Real Sociedad* SSC Neapel Atlético Madrid Roter Stern Belgrad Celtic Glasgow* FC Bayern München RB Leipzig Schachtar Donezk Newcastle United* Paris Saint-Germain FC Porto Real Sociedad* Benfica Lissabon Arsenal Celtic Glasgow* Feyenoord Rotterdam Inter Mailand Newcastle United*

* Mannschaften, bei denen noch nicht klar ist, ob sie in Topf 3 oder Topf 4 landen.

Champions League Saison 2023/24: Termine

Am 27. Juni wird die Qualifikationsphase eröffnet. Zahlreiche Klubs kämpfen dabei um die letzten übriggebliebenen Tickets. Am 19. September geht die Gruppenphase los. Das Finale der Königsklasse findet am 1. Juni 2024 im Londoner Wembley Stadium statt.