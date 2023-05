Champions League Finale 2023: Datum, Termin, Ort, Teams, Übertragung im TV und Livestream

Das Finale der Champions League steht fest, SPOX klärt für Euch die wichtigsten Fragen: Welche Teams treffen aufeinander? Wo und wann findet das Endspiel statt? Wer berichtet im TV, Livestream und Liveticker? Wir liefern Antworten!

Eine Partie ist noch zu absolvieren, dann wissen wir endlich, wer in diesem Jahr die Krone im europäischen Vereinsfußball innehaben wird. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Champions League Finale 2023: Datum, Termin, Ort, Teams

Das Wichtigste zuerst: Wer trifft im Endspiel der Königsklasse aufeinander? Zuerst qualifizierte sich Inter Mailand. Der italienische Traditionsklub setzte sich im Halbfinale gegen den Stadtrivalen AC Mailand souverän mit 2:0 und 1:0 durch.Kurz darauf löste nach einem 1:1 im Hinspiel auch Manchester City das Finalticket durch ein 4:0 gegen Real Madrid. Nominell sind die Citizens das Heimteam, allerdings wird das Finale nicht in Manchester stattfinden.

Spielstätte ist in diesem Jahr nämlich das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul. Dort wird am Samstag, den 10. Juni 2023, ab 21 Uhr um den Henkelpokal gekämpft.

Champions League Finale 2023, Übertragung: Manchester City vs. Inter Mailand im TV und Livestream

Auch wenn einige Details noch nicht bekannt sind, steht zumindest die grobe Planung für die Übertragung des Champions-League-Finales: Verantwortlich zeichnen das ZDF und der Streamingdienst DAZN. Beide werden Ihre Bilder sowohl im linearen TV als auch im Livestream ausstrahlen.

Das ZDF hat sich in dieser Saison eine Sublizenz für das Finale gesichert. Nachdem im Januar die langjährige Stimme des Fußballs im Zweiten, Bela Réthy, in Ruhestand gegangen ist, wird erstmals eine Frau in Deutschland das Endspiel der Königsklasse kommentieren: Claudia Neumann. Neben Ihr werden Moderator Jochen Breyer sowie die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer aus Istanbul berichten. Wann die Vorberichte genau starten, steht noch aus.

Auch bei DAZN könnt Ihr Euch bereits auf einige Namen einstellen. Uli Hebel wird das Duell zwischen Manchester und Mailand kommentieren, Michael Ballack ist als Experte im Einsatz. Für gewöhnlich geht's beim Streamingdienst eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel mit der Berichterstattung los.

© getty Inter Mailand hat im Halbfinale seinen Stadtrivalen aus dem Turnier gekegelt.

Champions League Finale 2023, Manchester City vs. Inter Mailand im Liveticker

Auch bei SPOX werden wir das Endspiel selbstverständlich live für Euch tickern. Schaut einfach kurz vor dem Spiel auf unserer Website vorbei, dort wird die Partie dann gelistet sein.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

