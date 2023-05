Derby della Madonnina im Champions League Halbfinale: Der AC Milan trifft auf Inter Mailand. Wir beantworten die Frage nach der Übertragung. DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt das Spiel heute live im TV und Livestream?

Teil Zwei der Halbfinalhinspiele in der Champions League: Nach dem gestrigen Kracher zwischen Manchester City und Real Madrid geht es heute spektakulär weiter. Im Derby della Madonnina zwischen der AC Milan und Inter Mailand kämpfen die beiden Rivalen um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der kommenden Woche.

Beide Teams dürften mit einer Menge Selbstvertrauen in die Partie gehen, immerhin konnten sich sowohl die AC Milan als auch Inter Mailand am Wochenende in der Liga behaupten. Milan besiegte Lazio mit 2:0, während Inter gegen AS Rom 2:0 gewann.

Die Bühne ist also bereitet für den heutigen Showdown. Ihr könnt live im TV und Livestream dabei sein. Ob Ihr dazu DAZN oder Amazon Prime einschalten müsst, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN und Amazon Prime teilen sich die Übertragungsrechte an der Champions League. Während DAZN die meisten Spiele überträgt, hält Amazon Prime die Rechte für eine ausgewählte Partie am Dienstagabend.

Damit ist auch klar: Am heutigen Mittwoch ist DAZN mit der Übertragung an der Reihe. Die Streaming-Plattform überträgt das Mailänder Derby live und in voller Länge.

Vorberichte zum Spiel gibt es bereits ab 20.15 Uhr bei DAZN. Als Moderator fungiert Tobi Wahnschaffe, Reporterin ist Laura Wontorra. Zum Anpfiff der Partie übernimmt dann Marco Hagemann, der die Partie als Kommentator begleitet. Als Experten stehen ihm Sandro Wagner und Seb Kneißl zur Seite.

Wer das Halbfinal-Hinspiel zwischen der AC Milan und Inter Mailand bei DAZN schauen möchte, kann das nicht ohne ein gültiges Abonnement tun. Drei Abopakete stehen den Zuschauern zur Auswahl. Diese unterscheiden sich sowohl in Sachen Preis, als auch im Angebot: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Von den drei Paketen ermöglicht einzig die Unlimited-Version Zugang auf alles, was DAZN zu bieten hat. Zudem bietet auch die billigere Standard-Version die Champions League an. Einzig mit DAZN World könnt Ihr heute nicht mit dabei sein.

© getty Böse Erinnerungen: Das letzte Duell der beiden Teams in der Champions League musste abgebrochen werden, nachdem Torhüter Dida von einem Feuerwerkskörper getroffen wurde.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Bei den Rückspielen in einer Woche dreht sich die Rechtesituation dann um: Amazon Prime zeigt das Rückspiel zwischen Milan und Inter, während DAZN das Mittwochsspiel zwischen Real Madrid und Manchester City überträgt.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Champions League im Liveticker

Wer keine der genannten Optionen von DAZN wahrnehmen kann, dem bleibt immer noch der hauseigene Liveticker von SPOX. Damit verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene.

Hier geht es direkt zum Liveticker der Partie AC Milan vs. Inter Mailand.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Alle Informationen im Überblick

Begegnung: AC Milan vs. Inter Mailand

AC Milan vs. Inter Mailand Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Halbfinale, Hinspiel

Halbfinale, Hinspiel Datum: 10. Mai 2023

10. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand) Übertragung: DAZN

Champions League-Halbfinale: Die Spiele in der Übersicht