Der FC Bayern München hat im Viertelfinale der Champions League Manchester City zugelost bekommen. Doch auf wen würde der FCB im Halbfinale treffen? Hier gibt es die Antwort.

Am heutigen Dienstag, den 11. April, geht die Viertelfinalrunde in der Champions League los. Mit dabei ist auch der FC Bayern München, der mit Manchester City einen besonders schwierigen Gegner zugelost bekommen hat. Das Hinspiel steigt heute im Etihad Stadium in Manchester. In acht Tagen geht in der Münchner Allianz Arena dann das Rückspiel über die Bühne, beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen.

Die Münchner haben bereits in der Runde davor in zwei Spielen gegen Paris Saint-Germain gezeigt, dass sie trotz aller Probleme in der Bundesliga und im DFB-Pokal in der Champions League jeden schlagen können - auch ManCity.

Wie würde es im Falle eines Weiterkommens für den FCB weitergehen? SPOX erklärt im Folgenden, auf wen der deutsche Rekordmeister treffen könnte.

© getty Der FC Bayern München muss im Viertelfinale gegen Manchester City bestehen, um ins Halbfinale zu ziehen.

FC Bayern München, Gegner: Auf wen würde der FCB im Halbfinale der Champions League treffen?

Noch wurde im Viertelfinale kein einziges Spiel absolviert, somit sind alle acht Viertelfinalisten noch im Rennen. Weil in der Auslosung für das Viertelfinale jedoch gleichzeitig auch die Halbfinalpaarungen gezogen wurden und damit der weitere Pfad bekannt ist, weiß man bereits im Voraus, welche Gegner der FC Bayern bekommen könnte. Konkret handelt es sich dabei entweder um den Titelverteidiger Real Madrid oder um den FC Chelsea.

Gegen den FC Chelsea hat der FC Bayern eine positive CL-Bilanz. Aus fünf Spielen ging man dreimal als Sieger und zweimal als Verlierer hervor, eine der beiden Niederlagen kam jedoch in Form des Finale dahoam 2012. Real Madrid erwies sich in der Vergangenheit hingegen oftmals als unüberwindbarer Gegner: 2014, 2017 und 2018 scheiterte man stets am spanischen Meister.

FC Bayern München, Gegner: Auf wen würde der FCB im Halbfinale der Champions League treffen? Die potenziellen Gegner

Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Mi., 10.5. AC Milan / SSC Neapel Benfica Lissabon / Inter Mailand Mi., 10.5. Real Madrid / FC Chelsea Manchester City / FC Bayern Mi., 17.5. Benfica Lissabon / Inter Mailand AC Milan / SSC Neapel Mi., 17.5. Manchester City / FC Bayern Real Madrid / FC Chelsea

FC Bayern München, Gegner: Auf wen würde der FCB im Halbfinale der Champions League treffen? Wichtigste Infos zum Viertelfinal-Hinspiel gegen ManCity

Begegnung : Manchester City vs. FC Bayern München

: Manchester City vs. FC Bayern München Wettbewerb : Champions League

: Champions League Runde : Viertelfinale, Hinspiel

: Viertelfinale, Hinspiel Ort : Etihad Stadium, Manchester

: Etihad Stadium, Manchester Datum: 11. April 2023

11. April 2023 Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr TV : -

: - Livestream : Amazon Prime Video

: Liveticker: SPOX

Champions League: Die Viertelfinal-Hinspiele

Datum Anpfiff Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft Di., 11.4. 21 Uhr Benfica Lissabon -:- Inter Mailand Di., 11.4. 21 Uhr Manchester City -:- FC Bayern München Mi., 12.4. 21 Uhr Real Madrid -:- FC Chelsea Mi., 12.4. 21 Uhr AC Milan -:- SSC Neapel

Champions League: Die Viertelfinal-Rückspiele