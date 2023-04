Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League muss der FC Bayern München gegen Manchester City eine richtige Mammutaufgabe bewältigen, um noch ins Halbfinale zu ziehen. Möglich ist es jedoch noch. Hier erfahrt Ihr, was dafür passieren muss.

Der FC Bayern München befindet sich nach der 0:3-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City in einer schwierigen Ausgangslage für das Rückspiel, das am Mittwoch, den 19. April, in der Allianz Arena in München über die Bühne geht.

Über weite Strecken war man dem englischen Meister im ersten Aufeinandertreffen ebenbürtig, teilweise sogar besser. Die schlechte Chancenauswertung auf der einen Seite des Spielfeldes und individuelle Patzer auf der anderen nutzten die Citizens allerdings mit Toren von Rodri, Bernardo Silva und Erling Haaland eiskalt aus.

Noch besteht jedoch eine zumindest kleine Hoffnung aufs Weiterkommen, noch müssen mindestens 90 Spielminuten absolviert werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass in der Königsklasse ein 0:3-Rückstand aufgeholt würde.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX, wie der FC Bayern München gegen City noch das kleine Wunder schafft und ins Halbfinale einzieht.

Champions League: So kommt der FC Bayern gegen Manchester City weiter ins Halbfinale

Nachdem die Auswärtstorregel in den europäischen Wettbewerben nicht mehr angewendet wird, muss der FC Bayern im Rückspiel zumindest nicht darum fürchten, dass bei einem Unentschieden insgesamt ein Auswärtstor die Entscheidung bringt.

Allerdings benötigt der deutsche Rekordmeister in jedem Fall zuerst einmal mindestens drei Tore, um Chancen auf eine Verlängerung zu bekommen. Genauer gesagt muss der Abstand für die Verlängerung drei Tore betragen. Es gäbe also bei einem 3:0 für den FCB weitere 30 Minuten, auch bei einem 4:1, 5:2, 6:3 usw. In diesem Fall könnten die Münchner dann sowohl in der Verlängerung als auch im Elfmeterschießen das Halbfinalticket einlösen.

Doch es besteht auch eine Möglichkeit, ohne Verlängerung oder Elfmeterschießen weiterzukommen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintritt, von allen am unwahrscheinlichsten. Um ein Weiterkommen nach 90 Minuten zu erreichen, muss der FCB mit mindestens vier Toren Abstand gewinnen - mit Blick auf die Form der Skyblues und ihre Leistung im Hinspiel ist das wohl ein Ding der Unmöglichkeit.

Champions League: So kommt der FC Bayern gegen Manchester City weiter ins Halbfinale - Wichtigste Infos zum Rückspiel

Begegnung: FC Bayern München vs. Manchester City

FC Bayern München vs. Manchester City Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Viertelfinale, Rückspiel

Viertelfinale, Rückspiel Datum: 19. April 2023

19. April 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Livestream: DAZN

Champions League: Die Viertelfinal-Rückspiele im Überblick