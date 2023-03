Heute stehen gleich zwei Partien der Champions League auf dem Plan. Real Madrid empfängt den FC Liverpool. Eintracht Frankfurt hofft beim SSC Neapel auf einen Sieg. Doch: Wer zeigt / überträgt heute die Königsklasse im TV und Livestream? SPOX zeigt es Euch.

Um 21 Uhr beginnen die beiden Achtelfinal-Rückspiele der Champions League. Real Madrid geht mit einem komfortablen Vorsprung in die Partie gegen den FC Liverpool. Auch die SSC Neapel hat mit dem 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt eine gute Ausgangslage inne.

In der Neuauflage des vergangenen Champions-League-Finals kämpfen die Reds von Trainer Jürgen Klopp um das Weiterkommen. Dank eines unfassbaren 7:0-Kantersiegs gegen ein formstarkes Manchester United ist ihnen heute alles zuzutrauen.

Eintracht Frankfurt hat gegen den Tabellenführer der Serie A, die SSC Neapel, einen schweren Stand. Im Hinspiel zeigten die Süditaliener wenig Schwächen und nutzten die kleinsten Fehler sofort eiskalt aus.

Hinzu kommt, dass Eintracht Frankfurt auf die sonst immer kräftige Unterstützung ihrer Fans verzichten muss. Für das Achtelfinal-Rückspiel sind keine Fans erlaubt. Auch die bereits gebuchten Charterflüge mussten bereits storniert werden.

Doch nun zur wichtigsten Frage: DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream

© getty Top-Stürmer Randal Kolo Muani steht aufgrund seiner Roten Karte im Hinspiel Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel nicht zur Verfügung.

Seit einiger Zeit gibt es zwei Anbieter, die sich die Rechte an der Übertragung der Champions League gesichert haben. Ein Free-TV-Angebot existiert nicht. Für den heutigen Spieltag ist DAZN zuständig.

Im TV könnt Ihr die Spiele der Champions League über die linearen Sender DAZN1 und DAZN2 sehen. Diese können in bestimmten Pay-TV-Paketen kostenpflichtig hinzugebucht werden.

Auch im Bereich des Livestreams besitzt DAZN Exklusivrechte. Auf ihrer Plattform bietet DAZN für die beiden Einzelspiele einen jeweiligen Livestream an, sowie eine Mittwochs-Konferenz, in der beide Spiele in der Konferenz laufen. Kürzlich hat DAZN ein neues Abo-Modell verabschiedet. Nun könnt Ihr aus drei verschiedenen Preiskategorien wählen. Hier könnt Ihr Euch noch ausführlicher informieren.

Begegnungen : SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt, Real Madrid vs. FC Liverpool

: SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt, Real Madrid vs. FC Liverpool Wettbewerb : Champions League

: Champions League Runde : Achtelfinale

: Achtelfinale Ort : Stadio Diego Armando Maradona, Neapel; Santiago Bernabeu

: Stadio Diego Armando Maradona, Neapel; Santiago Bernabeu Beginn : 21 Uhr

: 21 Uhr TV : DAZN1 , DAZN2

: , Livestream : DAZN

: Liveticker: SPOX

Champions League-Achtelfinale: Die Duelle im Überblick