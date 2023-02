Es ist soweit, auch für Eintracht Frankfurt geht es heute ins Achtelfinale der Champions League. Hier könnt Ihr das Duell mit der SSC Neapel im Liveticker verfolgen.

Wird Eintracht Frankfurt in der Königsklasse gegen die SSC Neapel bestehen können? Die Antwort gibt's hier im Liveticker!

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Champions League Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Eintracht ist in der Bundesliga auch in diesem Jahr wieder auf Europa-Kurs, gegen die SSC Neapel könnte es für die Adler aber schwer werden. Mit zweistelligem Vorsprung führen die heutigen Gäste nämlich die Serie A an. Ob Frankfurt dieser Aufgabe gewachsen ist?

Vor Beginn: Gekickt wird heute im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Ab 21 Uhr rollt dort der Ball.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel!

Champions League, Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Jakic, Ndicka - Knauff, Kamada, Sow, Max - Lindström, M. Götze - Kolo Muani

Trapp - Tuta, Jakic, Ndicka - Knauff, Kamada, Sow, Max - Lindström, M. Götze - Kolo Muani SSC Neapel: Meret - di Lorenzo, Rrahmani, M.-J. Kim, Mario Rui - Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Champions League Achtelfinale heute im TV und Livestream

Ein Dienstagsspiel jeder Champions-League-Woche wird von Amazon Prime ausgestrahlt, heute ist die Wahl wenig überraschend auf die Begegnung mit deutscher Beteiligung gefallen. Ab 20 Uhr könnt Ihr beim Streamingdienst für die Vorberichte einschalten.

