In der Champions League werden heute die ersten Rückspiele der Achtelfinalrunde absolviert. Hier erfahrt Ihr, wer die Partien live im TV und Livestream zeigt / überträgt: DAZN oder Amazon Prime?

Am heutigen Dienstag, den 7. März, geht es wieder in der Champions League so richtig zur Sache! Die ersten Achtelfinal-Rückspiele stehen auf dem Plan: Um 21 Uhr treffen in London der FC Chelsea und Borussia Dortmund aufeinander. Zeitgleich startet in Lissabon auch das Spiel zwischen Benfica und Club Brügge.

Der BVB hat nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gute Karten, heute das Viertelfinalticket zu lösen. Dortmund darf sich aber auch trotz der Krise, in der sich die Blues gerade befinden, auf keinen Fall zurücklehnen. Ein Chelsea-Treffer würde bereits die Verlängerung erzwingen. Im Parallelspiel zwischen Benfica und Brügge haben die Portugiesen hingegen ein etwas dickeres Polster. Das erste Aufeinandertreffen gewann Benfica mit 2:0, noch dazu spielen sie heute zu Hause im Estádio da Luz.

Amazon Prime oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte für die Champions League teilen sich in der laufenden Saison der Streamingdienst DAZN und Amazon Prime Video. Grundsätzlich zeigt DAZN weitaus mehr Spiele als Amazon Prime Video, heute ist die Verteilung jedoch gleichmäßig. DAZN kümmert sich um das Spiel zwischen Benfica und Brügge, während Amazon Prime Video für Chelsea vs. BVB verantwortlich zeichnet.

Beide Anbieter verlangen für den Zugang ein Abonnement. Für Amazon Prime Video werden nach Ablauf des kostenlosen Probemonats entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr fällig. Die Kosten für das DAZN-Abo hingegen sind unterschiedlich - je nachdem, für welches der drei Pakete Ihr Euch entscheidet. Zur Auswahl stehen: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

SPOX tickert beide Champions-League-Partien heute live und detailliert mit. So können auch die live mit dabei sein, die kein DAZN- oder Prime-Abo besitzen.

Champions League: Die Achtelfinalrückrunde im Überblick