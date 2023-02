Endlich geht es weiter mit der Champions League! Die Achtelfinal-Partien stehen an! Paris Saint-Germain trifft auf den FC Bayern München. Wer PSG vs. FC Bayern live im TV und Livestream zeigt und überträgt, erklärt Euch SPOX.

Am Valentinstag, den 14.02.2023, treffen Paris Saint-Germain und der FC Bayern München aufeinander. Im Parc de Princes in Paris wird die Partie um 21 Uhr angepfiffen. Beim letzten Aufeinandertreffen scheiterte der FC Bayern im Viertelfinale am französischen Rekordmeister.

Im Hinspiel siegte PSG mit 3:2 in der Münchner Allianz Arena. So reichte dem FC Bayern im Rückspiel der 1:0-Sieg nicht aus, um weiterzukommen. Grundsätzlich ist die Bilanz allerdings ausgewogen. Von 12 Spielen gewann sechs PSG sowie sechs der FC Bayern.

PSG musste im vergangenen Topspiel gegen Olympique Marseille eine bittere 1:2-Niederlage hinnehmen. Damit schieden die Pariser aus dem französischen Pokalwettbewerb aus. Außerdem ist ein Einsatz von Superstar Kylian Mbappe gefährdet beziehungsweise wohl ausgeschlossen. Und auch der Einsatz von Lionel Messi steht auf der Kippe.

Davon würde der FC Bayern massiv profitieren. Der FCB konnte sich in den vergangenen Partien rehabilitieren, nachdem der Beginn ins neue Jahr von drei Unentschieden in Folge eher missglückt war. Mit 4:0 gegen den FSV Mainz und 4:2 gegen den VfL Wolfsburg zeigte die Mannschaft von Julian Nagelsmann ein verändertes Gesicht.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie PSG vs. FC Bayern in der Champions League live im TV und Livestream bekommt Ihr jetzt geliefert!

​​Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Bayern München in der Champions League live im TV und Livestream?

Die Begegnung in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München wird nicht im Fernsehen übertragen. Weder ein öffentlich-rechtlicher Sender, noch ein Pay-TV-Sender konnte sich die Übertragungsrechte am Achtelfinale sichern.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Bayern München in der Champions League live im TV und Livestream?

Allerdings kann die Partie PSG vs. FC Bayern via Livestream verfolgt werden. Der Streaminganbieter Amazon Prime Video ist für die Übertragung zuständig. Live aus Paris begrüßen Euch ab 20 Uhr Sebastian Hellmann und die Experten Matthias Sammer, Mario Gomez und Josephine Henning. Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes kommentieren das Spiel.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Bayern München in der Champions League live im TV und Livestream?

Falls Ihr allerdings das Spiel in der Champions League PSG vs. FC Bayern über einen schriftlichen Liveticker verfolgen wollt, seid Ihr hier bei SPOX genau richtig. Wir bieten für Euch einen ausführlichen Liveticker an, mit dem Ihr keine wichtige Aktion verpasst.

© getty Sergio Ramos und Neymar mussten enttäuscht das Pokal-Aus und die Niederlage gegen Olympique Marseille verkraften.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Bayern München in der Champions League live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung : Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München

: Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München Wettbewerb : Champions League

: Champions League Runde : Achtelfinale

: Achtelfinale Ort : Parc de Princes, Paris

: Parc de Princes, Paris Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr TV : -

: - Livestream : Amazon Prime Video

: Liveticker: SPOX

Champions League: Die Achtelfinals im Überblick