Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League stehen sich morgen mit Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München zwei absolute Topteams gegenüber. Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum Kracher in Paris.

Es ist wieder so weit! Nachdem am 2. November das letzte Gruppenspiel absolviert wurde, wird am morgigen Dienstag (14. Februar) endlich wieder die Champions League fortgesetzt. Mit der Achtelfinalrunde geht die spannende Phase los, zwei Hinspiele stehen an. Eines davon, das für besonders viel Vorfreude sorgt, ist das Spektakel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München, das um 21 Uhr im Pariser Parc des Princes über die Bühne geht.

Im Vorfeld der Partie stehen hinter mehreren Personalien noch Fragezeichen. SPOX zeigt Euch die voraussichtlichen Aufstellungen der beiden Teams zum Kracher sowie die Situation in Bezug auf Kader, Personal und Ausfälle.

PSG vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

Bei den Bayern gibt es in Sachen Ausfälle keine großen Überraschungen. Die Langzeitverletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch), Lucas Hernández (Kreuzbandriss), Noussair Mazraoui (Herzbeutel-Entzündung), Sadio Mané (Entzündung im Wadenbeinköpfchen) und Ryan Gravenberch (Knieprellung) sind morgen nicht mit dabei.

Der Einsatz von Thomas Müller war eine kurze Zeit lang ungewiss, nachdem er beim Ligaspiel gegen den VfL Bochum am vergangenen Wochenende aufgrund von Wadenproblemen bereits in der Halbzeitpause ausgewechselt werden musste. Das Problem scheint allem Anschein aber wieder gelöst zu sein, Müller ist nämlich rechtzeitig wieder ins Training zurückgekehrt.

PSG vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern

FC Bayern: Sommer - Joao Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - T. Müller

© getty Thomas Müller wird gegen PSG wohl starten können.

Beim französischen Meister sieht die Sache jedoch etwas ernster aus. Mit Lionel Messi und Kylian Mbappé werden seit Tagen gleich zwei Schlüsselspieler als Wackelkandidaten gehandelt. Beide Superstars scheinen jedoch noch die Kurve zu kriegen, sie sind nämlich wieder im Training, wie PSG-Trainer Christophe Galtier vor dem Duell mitteilte.

Messi war bei der 1:3-Niederlage gegen die AS Monaco wegen einer Sehnenverletzung im Knie nicht mit dabei, wird morgen aber aller Voraussicht nach starten können. Mbappé hingegen ist noch nicht ganz so weit, er wird wohl zu Beginn nur auf der Bank sitzen, nachdem der Franzose am 1. Februar in Montpellier eine Verletzung am linken Oberschenkel erlitten hatte. "Wir gehen null, null, null Risiko mit Kylian ein."

Zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Münchner Renato Sanches wird es zudem nicht kommen. Er laboriert weiterhin an einer Oberschenkelverletzung. Der Ex-Leipziger Nordi Mukiele fehlt ebenfalls.

PSG vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellung PSG

PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes - Verratti, Danilo Pereira, Vitinha - Neymar - Messi, Ekitike

PSG vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle - Wichtigste Infos

Begegnung: Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München

Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Achtelfinale, Hinspiel

Achtelfinale, Hinspiel Datum: 14. Februar 2023

14. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Paris Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

© getty Kylian Mbappé und Lionel Messi sind rechtzeitig ins Training zurückgekehrt.

Champions League: Die Achtelfinal-Hinrunde im Überblick