Das Achtelfinale der Champions League steht vor der Tür! Borussia Dortmund empfängt den FC Chelsea. Wer zeigt / überträgt die Partie live im TV und Livestream? SPOX zeigt es Euch.

Im Signal Iduna Park steigt am Mittwoch, den 15. Februar, um 21 Uhr die Begegnung BVB vs. FC Chelsea. Erstmals stehen sich Borussia Dortmund und der FC Chelsea in einem Pflichtspiel gegenüber.

Der BVB ist hervorragend in das neue Kalenderjahr gestartet. Zwar mangelt es noch an der klaren Spielidee und teils an der Leistung, allerdings stimmen die Ergebnisse - auch nach zerfahrenen und umkämpften Partien.

Edin Terzic scheint einen dicken Draht zur Mannschaft zu haben und wechselte in den vergangenen Spielen hervorragend ein. Insgesamt wechselte er drei Joker-Tore ein. Besonders die Leistung beim 5:1-Sieg gegen den SC Freiburg kann den BVB-Fans Hoffnung für das Achtelfinale in der Champions League machen.

Beim FC Chelsea sieht die Situation ganz anders aus. Im Wintertransferfenster gab Chelsea um Besitzer Todd Boehly insgesamt 329,5 Millionen Euro aus. Enzo Fernandez, Mykhaylo Mudryk und Joao Felix sind die prominentesten Namen und sollen die Blues aus dem Mittelfeld der Premier League herausführen und das Viertelfinale der Champions League erreichen.

Alle wichtigen Infos zum Spiel und besonders zur Übertragung der Partie BVB vs. Chelsea bekommt Ihr jetzt.

© getty Weltmeister Enzo Fernandez gewann bei der WM 2022 in Katar den Award für den besten jungen Spieler und wechselte für ca. 120 Millionen Euro zum FC Chelsea.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Chelsea in der Champions League live im TV und Livestream?

Im klassischen TV ist das Achtelfinale nicht zu sehen. Weder Sky, noch Amazon Prime Video haben die Übertragungsrechte für das Spiel BVB vs. Chelsea. Lediglich über eine gewisse Streamingplattform kann über ein Sky-Paket das Spiel empfangen werden.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Chelsea in der Champions League live im TV und Livestream?

Diese Streamingplattform ist DAZN. Das Netflix des Sports hat sich die Rechte für viele Spiele der Champions League gesichert und zeigen exklusiv die Begegnung Borussia Dortmund gegen Chelsea London.

Als Moderatorin begrüßt Euch Laura Wontorra um 20.15 Uhr zu den Vorberichten. Als Experte ist Michael Ballack mit Kommentator Uli Hebel live aus Dortmund für Euch im Einsatz. Neben dem Spiel des BVB könnt Ihr auf DAZN auch die Mittwochskonferenz der Champions League sehen.

Ein DAZN-Abo könnt Ihr Euch für zwischen 39,99 Euro monatlich und 9,99 Euro abschließen. DAZN hat jüngst ein neues Abo-System vorgestellt. Das Ganze unterteilt sich in DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN Wolrd. Alle Infos zu den Modellen findet Ihr in aller Übersichtlichkeit hier.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Chelsea in der Champions League live im TV und Livestream? - WICHTIGSTE INFOS ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Chelsea in der Champions League live im TV und Livestream?

Solltet Ihr keinen Zugang zu DAZN haben, müsst Ihr nicht auf das Achtelfinale zwischen dem BVB und Chelsea verzichten. Für Euch bietet SPOX einen exklusiven und ausführlichen Liveticker an. Damit seid Ihr stets live dabei und verpasst nichts.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Chelsea in der Champions League live im TV und Livestream? - Wichtigste Informationen

Begegnung : BVB vs. Chelsea

: BVB vs. Chelsea Wettbewerb : Champions League

: Champions League Ort : Signal Iduna Park, Dortmund

: Signal Iduna Park, Dortmund Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr TV : DAZN1

: Livestream : DAZN

: LIveticker: SPOX

Champions League: Die Achtelfinals im Überblick