Versprechen gehalten: Die Erklärung zum Ballon-Jubel von Leipzigs Christopher Nkunku

Der außergewöhnliche Jubel von Christopher Nkunku von RB Leipzig im Champions-League-Duell mit Schachtjor Donezk ist ein Gruß an seinen Sohn. Das berichtet RMC Sport.

Der Franzose hatte, nachdem er das 1:0 in Warschau erzielt hatte, einen Luftballon aus seinem Stutzen geholt, ihn aufgeblasen und dann mit weit ausgebreiteten Armen gejubelt.

Dem Bericht zufolge spielt Nkunkus zweijähriger Sohn gerne mit Luftballons - und der Stürmer habe ihm versprochen, sein nächstes Tor mit einem Ballon zu feiern, um ihm eine Freude zu machen.

Nkunku ist auch in dieser Saison wieder in Top-Form. Der Treffer gegen Schachtjor war sein dritter in der diesjährigen Champions League. Insgesamt hat er in den letzten neun Pflichtspielen für RB acht Tore erzielt.