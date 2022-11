Champions League, Übertragung: Auslosung für das Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag findet die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League statt. Wie man die Ziehung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann, erklärt SPOX in diesem Artikel.

Die Gruppenphase ist beendet, wurde dieses Jahr angesichts der Weltmeisterschaft in Katar im Eiltempo binnen zwei Monaten absolviert. Von den 32 an der Vorrunde teilnehmenden Mannschaften sind noch 16 übrig, die nun auf ihre Gegner im Achtelfinale des Wettbewerbs warten. Die Auslosung findet am heutigen 7. November in Nyon (Schweiz) statt, los geht es um 12 Uhr.

Den Einzug in die K.o.-Phase gemeistert haben Titelverteidiger Real Madrid, die Bundesligisten FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sowie Paris Saint-Germain, FC Chelsea, Manchester City, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, AC Mailand, Inter Mailand, SSC Neapel, FC Porto, Benfica und Club Brügge.

Die Gruppendritten kämpfen in einer Zwischenrunde noch um das Achtelfinale der Europa League. Dazu gehören Bayer Leverkusen, Juventus, Ajax Amsterdam, Sporting, FC Barcelona, FC Sevilla, RB Salzburg und Schachtjor Donezk. Die Rangers, Atlético Madrid, Viktoria Pilsen, Olympique Marseille, Dinamo Zagreb, Celtic, Kopenhagen und Maccabi Haifa sind international komplett raus.

Zur Runde der letzten 16 werden wie üblich alle Gruppenzweiten einem Gruppenersten zugelost. Bestritten werden die Hinspiele am14./15. sowie am 21./22. Februar, die Rückspiele am 7./8. sowie am 14./15. März.

Champions League, Übertragung: Auslosung für das Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Live verfolgen kann man die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League heute einerseits bei DAZN. Der kostenpflichtige Streamingdienst hält ja bekanntlich die Rechte an der Übertragung der Königsklasse und zeigt daher auch die Ziehung.

Weitere Möglichkeiten sind Sky Sport News - das TV-Programm lässt sich dann auch via Livestream mit Sky Go und WOW abrufen -, sowie das ZDF, das die Auslosung live im Stream auf seiner Website und auf YouTube überträgt. Auf YouTube wird man auch bei Amazon Prime Video fündig.

Champions League, Übertragung: Auslosung für das Achtelfinale heute im Liveticker

Wer nicht im TV oder Livestream einschalten kann, klickt sich einfach hier bei SPOX rein. Der Liveticker informiert ebenso zügig über die Paarungen, die sich ergeben.

Champions League: Die beiden Lostöpfe

Lostopf 1 SSC Neapel FC Porto FC Bayern München Tottenham Hotspur FC Chelsea Real Madrid Manchester City Benfica Lissabon