Champions League: Alle Infos zur Auslosung für das Achtelfinale - Mögliche Gegner, Regeln, Datum

Die sechs Spieltage lange Gruppenphase ist vorbei und von den fünf Bundesligisten haben es vier ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Als Nächstes steht also die Auslosung der K.o.-Phase im Fokus. Mögliche Gegner der deutschen Klubs, Regeln, Datum - hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zur Ziehung geliefert.

Die Champions-League-Gruppenphase konnte aus deutscher Sicht fast nicht besser verlaufen. Zum ersten Mal hatten sich vor Beginn der Saison fünf Bundesligisten qualifiziert, nach 2014/15 und 2020/21 stehen in Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt nun erneut vier Bundesligisten im Achtelfinale der Champions League.

Lediglich Bayer Leverkusen musste sich aus dem Wettbewerb verabschieden, doch auch die Werkself überwintert in Europa: Als Gruppendritter geht es für sie mit der Europa League weiter, wo in den Playoffs einer von acht Gruppenzweiten wartet.

Man müsse der Bundesliga "ein Kompliment machen", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Nur die Premier League kann mit vier Teams in der Runde der letzten 16 mithalten - aus der hoch gelobten spanischen Liga ist nur noch Titelverteidiger Real Madrid übrig.

Wie geht es also mit der Champions League weiter? Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale? Wer sind die möglichen Gegner der deutschen Klubs? Wie sehen die Regeln aus? SPOX liefert Euch die Antworten.

Insgesamt haben es 16 europäische Topteams ins Achtelfinale geschafft. Wer gegen wen antritt, wird mithilfe der Auslosung ermittelt, die am 7. November, um 12 Uhr deutscher Zeit im Haus des europäischen Fußballs in Nyon (Schweiz) vonstatten geht. Bei der Veranstaltung wird aus zwei Lostöpfen gezogen, Topf 1 besteht aus den acht Gruppenersten, Topf 2 aus den acht Gruppenzweiten. Eine Achtelfinalpaarung wird also mit einem Gruppenersten und einem Gruppenzweiten gebildet.

Bei der Ziehung gibt es jedoch Beschränkungen, nicht jeder gilt als potenzieller Gegner: Vereine aus demselben Verband etwa dürfen im Achtelfinale nicht gegeneinander antreten. Darüber hinaus dürfen Mannschaften, die bereits in derselben Gruppe waren, ebenso nicht noch einmal so früh aufeinandertreffen. Der FC Bayern beispielsweise darf zu Beginn der K.o.-Phase also nicht gegen den BVB, Frankfurt, Leipzig und Inter spielen.

Die Achtelfinalspiele selbst finden dann an folgenden Tagen statt: am 14., 15., 21. und 22. Februar sowie am 7., 8., 14., 15. März 2023. Pro Spieltag steigen also zwei Partien. Die Auswärtstorregel gilt auch in dieser Saison nicht, sollte es nach Hin- und Rückspiel also noch unentschieden stehen, wird zuerst eine Verlängerung gespielt, danach kommt - falls nötig - ein Elfmeterschießen zum Einsatz. Die Gruppenersten spielen im Achtelfinale zuerst auswärts, im Rückspiel dann daheim.

Champions League: Alle Infos zur Auslosung für das Achtelfinale - Mögliche Gegner FC Bayern München

Der FC Bayern München holte sich als erster Bundesligist das Achtelfinalticket in einer Gruppe mit Viktoria Pilsen, Inter Mailand und FC Bayern München. Trotz hoher Hürden blieb der deutsche Rekordmeister makellos, als erster Verein schafften es die Münchner in zwei aufeinanderfolgenden Jahren alle sechs Gruppenspiele zu gewinnen. Insgesamt gelang das zum dritten Mal - so häufig wie keiner anderen Mannschaft. Außerdem hat man mit dem 2:0-Sieg gegen Inter die saisonübergreifende Ungeschlagen-Serie in der Gruppenphase der Königsklasse nun bereits auf 34 Spiele verbessern können. Der FC Bayern kann im Achtelfinale auf folgende Teams treffen:

FC Liverpool: In der Premier League läuft es für das Team von Jürgen Klopp alles andere als nach Plan, immerhin passen die Leistungen dafür jedoch in der Champions League, die man im Jahr 2019 noch gewinnen konnte. Auf die 1:4-Auftaktniederlage gegen den späteren Gruppensieger SSC Neapel folgten fünf Siege in Folge, für den ersten Platz reichte es trotzdem nicht ganz.

Club Brügge: Den belgischen Topklub hatten vor Beginn der Gruppenphase wohl nicht viele auf dem Zettel, doch am Ende stand Brügge sogar vor der sechsten Spielrunde bereits als Achtelfinalist fest. Bitter ist jedoch, dass man am letzten Spieltag doch noch die Tabellenführung an den FC Porto abgeben musste.

AC Milan: Der italienische Meister musste sich in der Gruppe E dem Gruppensieger FC Chelsea gleich zweimal geschlagen geben. Gegen RB Salzburg und Dinamo Zagreb holte man jedoch zehn Punkte. Im direkten Duell um Platz zwei gegen Salzburg ließen die Mailänder dem österreichischen Serienmeister im heimischen San Siro dann keine Chance (4:0).

Paris Saint-Germain: Das Superstar-Trio um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé schießt in der Ligue 1 alles kurz und klein, in der Champions League verpassten die Pariser den Gruppensieg jedoch haarscharf. Benfica Lissabon, das in Bezug auf Punkte, geschossene Tore und Gegentore mit PSG gleichauf war, gewann die Gruppe, da die Portugiesen mehr Auswärtstore geschossen haben.

FCB-Zwischenzeugnisse: Ein Star wird nicht vermisst © Instagram 1/23 Mit einem 2:0 gegen Inter Mailand hat der FC Bayern eine perfekte CL-Gruppenphase abgeschlossen: sechs Siege, 18:2 Tore. SPOX hat alle Spieler mit Noten und Einzelkritiken in allen Pflichtspielen bewertet. Und wer war der Beste? Die Durchschnittsnoten. © getty 2/23 MANUEL NEUER: 3 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,3 | Durfte in den ersten drei Gruppenspielen ran und kassierte kein Gegentor, wurde aber auch selten gefordert. Danach machte die Schulter nicht mehr mit. Wird in der K.o.-Runde noch wichtig sein. © imago images 3/23 SVEN ULREICH: 3 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,2 | Beim ersten Auftritt gegen Pilsen noch wackelig, dabei gab es dann auch die beiden Gegentore. Gegen Barcelona und Inter dann aber ein sehr souveräner Neuer-Vertreter mit guten Paraden. © getty 4/23 MATTHIJS DE LIGT: 3 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,5 | Famos, wie er Robert Lewandowski im Rückspiel gegen Barça abmeldete, auch im allerersten Spiel gegen Inter ein sicherer Rückhalt. Konnte im letzten Gruppenspiel geschont werden. © getty 5/23 LUCAS HERNÁNDEZ: 2 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,3 | In seinen zwei Einsätzen zu Beginn der Gruppenphase nicht immer ganz stabil, machte aber per Kopf den Deckel gegen Barcelona drauf. Verletzte sich wenig später, wurde aber nicht vermisst. © imago images 6/23 DAYOT UPAMECANO: 6 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,6 | Im ersten Spiel gegen Inter von der Bank mit einem kleinen Wackler, danach gesetzt - und eine echte Bank in der Zentrale. Hat sich festgespielt, macht fast überhaupt keine Fehler mehr. © imago images 7/23 ALPHONSO DAVIES: 5 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,9 | Als er in Pilsen mit einer Schädelprellung fehlte, gab es die Gegentore. Zufall? Zweimal stark gegen die gefährlichen Einzelkönner von Barça, aktuell nah dran an seiner absoluten Bestform. © getty 8/23 NOUSSAIR MAZRAOUI: 5 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,7 | Schaute im ersten Spiel noch von der Bank zu, hat sich aber dann rechts hinten nahezu festgespielt. Mittlerweile die erhoffte Verstärkung im Spiel nach vorn. © getty 9/23 BENJAMIN PAVARD: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,6 | Dreimal über die volle Distanz, dreimal mit Kurzeinsätzen. Aber: Gleich viermal durfte er in der Innenverteidigung ran. Bewies gegen Barça und Inter jeweils seine Torgefährlichkeit. © imago images 10/23 JOSIP STANISIC: 3 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,7 | Die sehr souveräne Gruppenphase bescherte ihm am Ende 241 Einsatzminuten - mehr als in der bisherigen Liga-Saison. Ein paar Schwächen beim 4:2 gegen Pilsen, ansonsten unauffällig. © getty 11/23 JOSHUA KIMMICH: 5 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,3 | Fünfmal über die vollen 90 Minuten, auch im letzten Spiel gegen Inter - eine schlechte Leistung war nicht dabei. Auch seine Standards sind wieder eine Waffe (3 Assists). © getty 12/23 LEON GORETZKA: 5 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,3 | Zwei Tore und 3 Vorlagen in 246 Minuten, wurde im letzten Spiel gegen Inter geschont. Die Knie-OP vom Sommer ist endgültig abgehakt, erinnert an den Goretzka von 2020. © getty 13/23 MARCEL SABITZER: 5 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,5 | Dreimal Startelf, dreimal eingewechselt. Gegen Barça im Hinspiel ein Totalausfall, ansonsten immer ordentlich bis gut. Sein Problem: Kimmich und Goretzka sind einfach noch besser. © getty 14/23 RYAN GRAVENBERCH: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,6 | Spielte in der Gruppenphase zweimal über die vollen 90 Minuten, konnte insgesamt keine Argumente sammeln, um das Trio vor ihm zu verdrängen. War aber auch kein Schwachpunkt im Team. © getty 15/23 PAUL WANNER: 1 benotetes Spiel, Note: 3,5 | Der 16-Jährige wurde gegen Pilsen und Inter eingewechselt, einmal als Linksverteidiger und einmal als offensiver Rechtsaußen. Zeigte gute Ansätze, aber auch seine jungen Jahre. Devise: Erfahrung sammeln. © getty 16/23 SERGE GNABRY: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,9 | Hatte seine Sternstunde im Rückspiel gegen Barça mit gleich drei Assists, glich so die schwache Leistung im Hinspiel aus. Seine Leistungskurve zeigte in den letzten Wochen steil nach oben. © getty 17/23 LEROY SANÉ: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 1,8 | Bester Mann der Gruppenphase! Vier Tore und zwei Vorlagen in vier Einsätzen, dann stoppte ihn ein Muskelfaserriss. Spielfreudig und torgefährlich wie zu seinen besten Zeiten, in dieser Form gesetzt. © imago images 18/23 JAMAL MUSIALA: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,8 | Spielte kein einziges Mal durch, fehlte aber auch nur einmal mit Corona. Fast immer überdurchschnittlich, sein Level ist mittlerweile einfach enorm hoch. 2 Assists - Tore dann in der K.o.-Runde? © getty 19/23 KINGSLEY COMAN: 3 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,8 | Ist er fit, ist er ein ständiger Gefahrenherd, ob in der Startelf oder von der Bank kommend. Ein Scorerpunkt in drei Einsätzen, da ist noch Luft nach oben. Die Konkurrenz ist größer geworden. © imago images 20/23 THOMAS MÜLLER: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,1 | Nicht gut als nominelle Spitze im Hinspiel gegen Barça, sonst der typische Müller. Große Akzente setzte er aber auch nur einmal gegen Pilsen. Auch er spürt die Konkurrenz im Nacken. © imago images 21/23 SADIO MANÉ: 6 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,5 | Sechsmal Startelf, viermal spielte er durch. Dreimal richtig gut (dabei drei Tore und eine Vorlage), dreimal richtig schwach - so kommt am Ende der klassische Durchschnitt raus. © getty 22/23 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,5 | Der Dauer-Backup ist plötzlich unverzichtbar! Drei Tore in vier Einsätzen, nur einmal gegen Pilsen unauffällig. Derzeit klappt bei ihm gefühlt alles, siehe das Tor gegen Inter. © getty 23/23 MATHYS TEL: 2 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,5 | Vier Einsätze, so wurden es 121 Minuten Königsklasse. Noch kein Tor, insgesamt eher unauffällig. Seine Chancen in der Bundesliga nutzte er bisher noch etwas besser.

Champions League: Alle Infos zur Auslosung für das Achtelfinale - Mögliche Gegner BVB, RB Leipzig und Frankfurt

Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt wurden in der Vorrunde jeweils Zweiter. Der BVB setzte sich in einer Gruppe mit Manchester City, dem FC Sevilla und dem FC Kopenhagen durch. RB Leipzig schaffte es sogar, drei Punkte gegen Real Madrid zu holen und den Königlichen die erste Saisonniederlage zuzufügen. Eintracht Frankfurt qualifizierte sich in typischer Eintracht-Manier erst spät im direkten Duell um Platz zwei gegen Sporting Lissabon. Randal Kolo Muani traf in der 72. Minute zum 2:1-Siegtreffer.

Im Großen und Ganzen sind die potenziellen Achtelfinalgegner der drei deutschen Zweitplatzierten dieselben. Wie vorhin erklärt: Gegen den FC Bayern München dürfen der BVB, Leipzig und Frankfurt nicht spielen. Der BVB kann zudem nicht Manchester City zugelost werden, Leipzig darf nicht gegen Real Madrid spielen und Frankfurt wird auf jeden Fall nicht auf Tottenham Hotspur treffen. Die potenziellen Gegner sind:

SSC Neapel: Die Süditaliener spielen aktuell eine starke Saison. In der Gruppe A holte man 15 Punkte, in der Serie A führt man die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf Atalanta Bergamo an.

FC Chelsea: Die Gruppenphase begann für den FC Chelsea holprig, gegen Dinamo Zagreb verlor man überraschend mit 0:1. Darauf hatte man sich dann von Thomas Tuchel getrennt, seinen Posten übernahm später der Engländer Graham Potter. Mit ihm an der Seitenlinie gelang im Rückspiel gegen die Kroaten dann die Revanche (2:1).

Benfica Lissabon: Die Portugiesen erreichten in einer Gruppe mit PSG Rang eins und sind alleine deshalb schon ein ernstzunehmender Gegner, der auf Dortmund, Leipzig oder Frankfurt treffen kann.

FC Porto: Ein weiterer portugiesischer Topklub, der im Achtelfinale steht. Trotz zweier Niederlagen beendete der Champions-League-Gewinner von 2004 die Vorrunde auf Rang eins - gegen Club Brügge, Bayer Leverkusen und Atletico Madrid.

Tottenham Hotspur (darf im Achtelfinale nicht gegen Frankfurt spielen): Ganz so wirklich überzeugt haben die Nordlondoner nicht unbedingt. Elf Punkte nach sechs Spielen reichten trotzdem für den Gruppensieg aus.

Real Madrid (darf im Achtelfinale nicht gegen Leipzig spielen): Der amtierende Champions-League-Sieger patzte nur einmal - bei der 2:3-Niederlage in Leipzig -, ansonsten läuft in der Königsklasse alles nach Plan.

Manchester City (darf im Achtelfinale nicht gegen Dortmund spielen): Die Citizens zählen auch in dieser Saison zu den Top-Favoriten auf den Titel, vor allem da mit Erling Haaland einer der besten Torjäger im Trikot der Skyblues aufläuft. Die Gruppe G überstand das Team von Pep Guardiola ohne Niederlage, lediglich gegen den BVB und Kopenhagen spielte man je einmal unentschieden.

Champions League: Die beiden Lostöpfe

Lostopf 1 SSC Neapel FC Porto FC Bayern München Tottenham Hotspur FC Chelsea Real Madrid Manchester City Benfica Lissabon